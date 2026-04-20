Od Warszawy po Nowy Jork – muzycy Ukrainian Freedom Orchestra ponownie ruszają w trasę, zamieniając światowe sceny w muzyczną deklarację sprzeciwu wobec wojny w Ukrainie. To już piąte tournée zespołu, który stał się jednym z najgłośniejszych artystycznych głosów w obronie wolności.



Jeszcze przed rozpoczęciem trasy ukazał się najnowszy album orkiestry, wydany przez prestiżową wytwórnię Deutsche Grammophon. Znalazły się na nim V Symfonia Beethovena oraz suita z opery „Matki Chersonia” Maxima Kolomiietsa w interpretacji UFO. Płyta miała premierę 24 lutego 2026 roku w czwartą rocznicę inwazji Rosji na Ukrainę.

UFO - znaczenie orkiestry stworzonej przez Keri-Lynn Wilson

Ukrainian Freedom Orchestra powstała w 2022 roku z inicjatywy Keri-Lynn Wilson, kanadyjskiej dyrygentki o ukraińskich korzeniach. Była to jej reakcja na inwazję Rosji na Ukrainę rozpoczętą 24 lutego 2022 roku. Zespół tworzą czołowi muzycy z Ukrainy, artyści zmuszeni do emigracji oraz instrumentaliści związani z europejskimi orkiestrami.

Projekt realizowany jest we współpracy Metropolitan Opera w Nowym Jorku, Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie, Ministerstwa Kultury Ukrainy oraz polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Historia Ukrainian Freedom Orchestra

W latach 2022–2025 zespół koncertował na najważniejszych scenach Europy i USA, występując m.in. podczas BBC Proms i w Barbican Centre w Londynie, Concertgebouw w Amsterdamie, Elbphilharmonie w Hamburgu, Lincoln Center w Nowym Jorku oraz Kennedy Center w Waszyngtonie.

– Ukraina pozostaje nieugięta wobec toczącej się na jej terytorium potwornej wojny już piąty rok z rzędu. Program nadchodzącej trasy koncertowej odwołuje się do wartości jaką jest odwaga i aktualnego momentu historycznego. Jestem dumna, że mogę po raz kolejny poprowadzić tych wyjątkowych muzyków, wojowników muzyki, poprzez Europę i Stany Zjednoczone, by dali świadectwo niezłomności narodu ukraińskiego i jego kultury, której nikt nigdy nie zdoła uciszyć. Modlimy się o walczących, o poległych i o lepszą przyszłość dla wszystkich, którzy wierzą, że wolność zatriumfuje. Chwała Ukrainie! – mówi założycielka UFO Keri-Lynn Wilson.