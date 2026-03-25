Nowa era w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej. Yoel Gamzou obejmie stery muzyczne

Sam Yoel Gamzou podchodzi do nowej roli z wyraźną ekscytacją. Dyrygent przyznaje, że Warszawa zaimponowała mu swoją dynamiką i otwartością na nowości. Szczególną uwagę zwrócił na frekwencję w teatrze oraz fakt, że na widowni zasiada bardzo wielu młodych ludzi. Dla artysty, który stawia na dialog z nowymi odbiorcami, jest to sygnał, że stolica Polski jest idealnym miejscem do realizacji odważnych projektów artystycznych.

Dyrektor Boris Kudlička podkreśla, że instytucja potrzebuje osoby inspirującej i dynamicznej, która wspólnie z zespołem będzie szukać nowych, nieszablonowych rozwiązań. Foto: Karpati&Zarewicz

Wizja artystyczna oparta na śpiewie i nowoczesności

Dla nowego dyrektora muzycznego praca w operze jest kluczowym elementem warsztatu. Gamzou uważa, że to właśnie na scenie operowej dyrygent uczy się elastyczności i błyskawicznego reagowania na potrzeby śpiewaka. To doświadczenie przenosi później na grunt symfoniczny. Artysta wyznaje zasadę, że każda melodia, bez względu na to, czy wykonuje ją wiolonczela czy skrzypce, jest dla niego imitacją ludzkiego głosu.

Droga zawodowa Yoela Gamzou jest znaczona licznymi wyróżnieniami.

Gamzou zapowiada, że jego kadencja będzie czasem otwierania nowych dróg. Według niego żadna dziedzina sztuki nie przetrwa, jeśli będzie jedynie odtwarzaniem przeszłości. Dlatego w planach Teatru Wielkiego - Opery Narodowej ma się pojawić znacznie więcej nowej twórczości muzycznej i zamówień kompozytorskich. Szczególny nacisk ma zostać położony na promowanie dzieł współczesnych polskich kompozytorów. Artysta wierzy, że odwaga w eksperymentowaniu jest jedynym sposobem na utrzymanie żywotności opery jako gatunku.

Doświadczenie zdobyte na światowych scenach

Mimo młodego wieku Yoel Gamzou posiada imponujące portfolio. W latach 2017–2022 pełnił funkcję dyrektora muzycznego Theater Bremen. Jego kariera nabrała tempa po udanym prowadzeniu przedstawień w wiedeńskiej Staatsoper, co otworzyło mu drzwi do współpracy z operami w Hamburgu, Monachium czy Montpellier. W jego dorobku znajdują się tak wymagające tytuły jak „Lady Macbeth mceńskiego powiatu”, „Kawaler srebrnej róży” czy „Dama pikowa”.

Yoel Gamzou od lat wykazuje pasję do pracy z młodszymi pokoleniami muzyków.

Artysta jest równie ceniony w świecie muzyki symfonicznej. Współpracował z czołowymi orkiestrami, takimi jak Wiedeńska Orkiestra Symfoniczna, Deutsche Symphonie Orchester w Berlinie oraz filharmoniami w Kopenhadze, Stuttgarcie i Essen. W nadchodzących sezonach czekają go występy z BBC Philharmonic Orchestra oraz Orkiestrą Symfoniczną Szwedzkiego Radia.

Yoel Gamzou zapowiada, że jego kadencja będzie czasem otwierania nowych dróg. Według niego żadna dziedzina sztuki nie przetrwa, jeśli będzie jedynie odtwarzaniem przeszłości. Foto: Karpati@Zarewicz

Kompozytor i wizjoner

Yoel Gamzou to artysta wielowymiarowy, który łączy dyrygowanie z komponowaniem. Jego podejście do partytury jest analityczne – sam porównuje to do pracy lekarza analizującego zdjęcie rentgenowskie w poszukiwaniu architektury utworu. Jako kompozytor zyskał międzynarodowe uznanie już w wieku 23 lat dzięki dokończeniu X Symfonii Mahlera, za co otrzymał prestiżową nagrodę ECHO Klassik.

Jego najnowsze dzieło „The Portrait – Archaeology of an Obsession” miało premierę w styczniu 2025 roku w berlińskim Konzerthaus. Doświadczenie twórcze pozwala mu lepiej rozumieć intencje innych kompozytorów, gdy staje przed orkiestrą. Gamzou chętnie angażuje się też w projekty niekonwencjonalne, czego przykładem była współpraca z Mariną Abramović przy głośnym spektaklu „7 Deaths of Maria Callas”, prezentowanym w najważniejszych miastach Europy.

Budowanie relacji z orkiestrą i młodymi muzykami

Jednym z priorytetów nowego dyrektora będzie praca z warszawską orkiestrą. Gamzou podkreśla, że to właśnie doskonałe relacje z muzykami, które nawiązały się podczas jego pierwszego gościnnego występu, były kluczowym argumentem za przyjęciem stanowiska. Wierzy w ideę wspólnego tworzenia muzyki tu i teraz, gdzie rezultat nigdy nie jest identyczny i zależy od energii konkretnych ludzi.

Artysta od lat wykazuje także pasję do pracy z młodszymi pokoleniami muzyków. Jest założycielem International Mahler Orchestra (IMO) oraz oneMusic Orchestra, której misją jest wspieranie powstawania nowej muzyki, bliskiej współczesnej publiczności. Jego mentorem był legendarny Carlo Maria Giulini, u którego Gamzou pobierał nauki jako ostatni uczeń. To dziedzictwo wielkiej tradycji dyrygenckiej w połączeniu z nowoczesnym podejściem ma stać się fundamentem jego pracy w Warszawie.

Yoel Gamzou podkreśla, że to doskonałe relacje z muzykami, które nawiązały się podczas jego pierwszego gościnnego występu, były kluczowym argumentem za przyjęciem stanowiska. Foto: mat. pras.

Ścieżka pełna sukcesów

Droga zawodowa Yoela Gamzou jest znaczona licznymi wyróżnieniami. Już jako 19-latek zdobył nagrodę specjalną na Międzynarodowym Konkursie dla Dyrygentów im. Gustava Mahlera w Bambergu. Jest także laureatem Nagrody Księżniczki Margriet oraz Nagrody Kulturalnej Fundacji Berenberg. Dorastając w tak różnych metropoliach jak Nowy Jork, Londyn i Tel Awiw, wykształcił w sobie kosmopolityczne podejście do kultury, które teraz chce wykorzystać w kształtowaniu oblicza polskiej opery narodowej.

Teatr Wielki - Opera Narodowa wraz z przyjściem nowego dyrektora muzycznego stawia na świeżość, dynamizm i odwagę w przełamywaniu schematów. Sezon 2026/27 zapowiada się zatem jako czas istotnych zmian, które mogą przyciągnąć do gmachu na Placu Teatralnym jeszcze szersze grono odbiorców, spragnionych nowoczesnego spojrzenia na klasykę i zupełnie nowych doznań artystycznych.