Życie Warszawy

Stadion Polonii: ratusz poprosi cztery firmy o złożenie ofert

Publikacja: 01.09.2025 09:45

Z apelem do władz Warszawy o niezwłoczne przystąpienie do realizacji projektu „modernizacji obiektów

Z apelem do władz Warszawy o niezwłoczne przystąpienie do realizacji projektu „modernizacji obiektów sportowych Polonii Warszawa przy ul. Konwiktorskiej 6” zwróciła się Rada Dzielnicy Śródmieście

Foto: UM Warszawa

Cztery firmy, które zgłosiły chęć zostania partnerem prywatnym dla projektu „Modernizacja, rozbudowa i zagospodarowanie Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie”, otrzymają zaproszenia do składania ofert.

Do postępowania zgłosiły się cztery podmioty: Konsorcjum Acciona Concesiones S. L. I Mostostal Warszawa S.A., STRABAG - PROJEKT Sp. z o.o., Project Development 4 Sp. z o.o. oraz Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o. – Aktualnie trwają przygotowania do przesłania do uczestników postępowania zaproszenia do składania ofert – informuje rzeczniczka Ratusza Monika Beuth.

Zgodnie z projektem umowy partnerstwa publiczno-prywatnego, w ramach której ma być realizowane przedsięwzięcie, do obowiązków partnera prywatnego należeć będzie wykonanie projektów wykonawczych zgodnych z dokumentacją projektową budowlaną (projektem architektoniczno-budowlanym, projektem technicznym i projektem zagospodarowania terenu) oraz z wydanym już pozwoleniem na budowę.

Problemy z zadaszeniem stadionu Polonii

Ratusz dopuszcza ewentualne ubieganie się wykonawcy o uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę – przy czym zakres przyszłych zmian musi zostać wcześniej uzgodniony (i zaakceptowany) przez urząd miasta oraz musi być zgodny z odpowiednimi przepisami i uwarunkowaniami planistycznymi regulującymi możliwości rozbudowy danego obszaru (np. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

Do projektu zmian ma uwagi m.in. klub, który proponuje przekształcenie nowego obiektu w zadaszoną arenę. Dzięki temu mogłyby tam się odbywać koncerty i inne imprezy niezależnie od warunków pogodowych i pory roku.

– W tym przypadku zadaszenie stadionu wymagałoby radykalnej zmiany konstrukcji obiektu – przypomina Monika Beuth. Dodaje, że może to być trudne w świetle ograniczeń wynikających z planu zagospodarowania przestrzennego, jak i z uwarunkowań konserwatorskich, ponieważ pawilon główny objęty jest ochroną konserwatora zabytków, a cały ośrodek znajduje się w sąsiedztwie Nowego Miasta i Starego Miasta wpisanego na listę UNESCO.

Harmonogram inwestycji przewiduje, że w pierwszej kolejności zostanie wybudowana wielofunkcyjna hala sportowa W kolejnym etapie inwestycji planowana jest modernizacja części stadionu (trzech trybun: północnej, południowej i wschodniej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Na koniec przewidziano odnowienie zabytkowej trybuny zachodniej i jej otoczenia.

Stadion Polonii został oddany do użytku w 1928 roku, po trzech latach budowy. Podczas II wojny światowej, w trakcie Powstania Warszawskiego uległ znacznemu zniszczeniu. Po wojnie został odbudowany.

Rada Śródmieścia apeluje o stadion Polonii

Z apelem do władz Warszawy o niezwłoczne przystąpienie do realizacji projektu „modernizacji obiektów sportowych Polonii Warszawa przy ul. Konwiktorskiej 6” zwróciła się Rada Dzielnicy Śródmieście. „Na realizację tej inwestycji od wielu lat czekają zarówno środowiska sportowe, jak i mieszkańcy Warszawy oraz samego Śródmieścia. Projekt ma kluczowe znaczenie dla rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w centrum Warszawy. Powstanie nowoczesnego kompleksu stadionu oraz obiektów treningowych będzie służyło nie tylko najstarszemu klubowi piłkarskiemu Warszawy, ale również społeczności lokalnej” – napisali radni.

W przyjętym stanowisku podkreślili też, że w ramach projektu oprócz stadionu powstanie nowoczesna infrastruktura, która pozwoli na rozwój wielu dyscyplin sportowych, w tym koszykówki czy siatkówki. „Inwestycja przyczyni się do popularyzacji aktywności fizycznej, stworzy atrakcyjną przestrzeń publiczną oraz podniesie prestiż dzielnicy jako miejsca przyjaznego mieszkańcom oraz aktywności sportowej. Jest również kluczowa dla rozwoju sportowego dzieci i młodzieży uczącej się w śródmiejskich i warszawskich szkołach” – dodali.

Podobne stanowisko na radzie miasta chcieli przyjąć radni Prawa i Sprawiedliwości. Nie zgodzili się na to jednak rajcowie rządzącej miastem Koalicji Obywatelskiej.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Kabaty" podjęłą decyzję o wprowdzeniu lolakne strefy płaneengo o
