Stadion Polonii: ratusz poprosi cztery firmy o złożenie ofert

Cztery firmy, które zgłosiły chęć zostania partnerem prywatnym dla projektu „Modernizacja, rozbudowa i zagospodarowanie Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie”, otrzymają zaproszenia do składania ofert.



Do postępowania zgłosiły się cztery podmioty: Konsorcjum Acciona Concesiones S. L. I Mostostal Warszawa S.A., STRABAG - PROJEKT Sp. z o.o., Project Development 4 Sp. z o.o. oraz Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o. – Aktualnie trwają przygotowania do przesłania do uczestników postępowania zaproszenia do składania ofert – informuje rzeczniczka Ratusza Monika Beuth.

Reklama Reklama

Zgodnie z projektem umowy partnerstwa publiczno-prywatnego, w ramach której ma być realizowane przedsięwzięcie, do obowiązków partnera prywatnego należeć będzie wykonanie projektów wykonawczych zgodnych z dokumentacją projektową budowlaną (projektem architektoniczno-budowlanym, projektem technicznym i projektem zagospodarowania terenu) oraz z wydanym już pozwoleniem na budowę.

Problemy z zadaszeniem stadionu Polonii

Ratusz dopuszcza ewentualne ubieganie się wykonawcy o uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę – przy czym zakres przyszłych zmian musi zostać wcześniej uzgodniony (i zaakceptowany) przez urząd miasta oraz musi być zgodny z odpowiednimi przepisami i uwarunkowaniami planistycznymi regulującymi możliwości rozbudowy danego obszaru (np. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

Do projektu zmian ma uwagi m.in. klub, który proponuje przekształcenie nowego obiektu w zadaszoną arenę. Dzięki temu mogłyby tam się odbywać koncerty i inne imprezy niezależnie od warunków pogodowych i pory roku.