Bohater Dywizjonu 303 powraca na Ursynów

Ursynów oddaje hołd swojemu najsłynniejszemu lotnikowi. W piątek, 17 października 2025 roku, o godz. 11, przy ulicy Kazury 2e, odbędzie się uroczyste odsłonięcie wielkoformatowego muralu Jana Zumbacha.



Dzieło, poświęcone legendarnemu asowi myśliwskiemu Dywizjonu 303 i bohaterowi Bitwy o Anglię, przypomina o historycznych korzeniach dzielnicy i polskim wkładzie w zwycięstwo w II wojnie światowej.

As myśliwski Jan Zumbach: symbol Dywizjonu 303 i... Ursynowa

Ppłk. pil. Jan Zumbach, pseudonim „Kaczor Donald” i „Johny”, to jedna z najbardziej charyzmatycznych postaci polskiego lotnictwa. Choć Bitwa o Anglię rozsławiła go na cały świat, jego historia zaczęła się właśnie na Ursynowie (wówczas podwarszawskiej wsi), gdzie się urodził. Nowy mural ma na celu upamiętnienie tego związku pilota z dzielnicą, wzmacniając lokalną tożsamość i dumę. Mural przedstawia wizerunek Zumbacha na tle kultowych myśliwców Spitfire i Hurricane, oddając hołd jego odwadze i poświęceniu.

Mural z kodem QR: Historia w nowoczesnym wydaniu

Projekt, którego pomysłodawcą jest Fundacja Polskie Niebo, to nie tylko imponujący obraz. Stanowi on również nowoczesny element edukacyjny. Dzięki zastosowaniu kodu QR, przechodnie mogą natychmiast przenieść się do obszernych materiałów historycznych poświęconych Janowi Zumbachowi i dziejom Dywizjonu 303. To interaktywny sposób na przypomnienie polskich lotników i przekazanie wiedzy historycznej młodszym pokoleniom.

Realizacja tego ambitnego przedsięwzięcia była możliwa dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej i Urzędu Dzielnicy Ursynów.