Życie Warszawy

Bohater Dywizjonu 303 powraca na Ursynów

Publikacja: 15.10.2025 15:45

Jan Zumbach (1915-1986), bohater Bitwy o Anglię, as lotniczy Dywizjonu 303

Jan Zumbach (1915-1986), bohater Bitwy o Anglię, as lotniczy Dywizjonu 303

Foto: Fundacja Ośrodka Karta

M.B.
Ursynów oddaje hołd swojemu najsłynniejszemu lotnikowi. W piątek, 17 października 2025 roku, o godz. 11, przy ulicy Kazury 2e, odbędzie się uroczyste odsłonięcie wielkoformatowego muralu Jana Zumbacha.

Dzieło, poświęcone legendarnemu asowi myśliwskiemu Dywizjonu 303 i bohaterowi Bitwy o Anglię, przypomina o historycznych korzeniach dzielnicy i polskim wkładzie w zwycięstwo w II wojnie światowej.

As myśliwski Jan Zumbach: symbol Dywizjonu 303 i... Ursynowa 

Ppłk. pil. Jan Zumbach, pseudonim „Kaczor Donald” i „Johny”, to jedna z najbardziej charyzmatycznych postaci polskiego lotnictwa. Choć Bitwa o Anglię rozsławiła go na cały świat, jego historia zaczęła się właśnie na Ursynowie (wówczas podwarszawskiej wsi), gdzie się urodził. Nowy mural ma na celu upamiętnienie tego związku pilota z dzielnicą, wzmacniając lokalną tożsamość i dumę. Mural przedstawia wizerunek Zumbacha na tle kultowych myśliwców Spitfire i Hurricane, oddając hołd jego odwadze i poświęceniu.

Mural z kodem QR: Historia w nowoczesnym wydaniu

Projekt, którego pomysłodawcą jest Fundacja Polskie Niebo, to nie tylko imponujący obraz. Stanowi on również nowoczesny element edukacyjny. Dzięki zastosowaniu kodu QR, przechodnie mogą natychmiast przenieść się do obszernych materiałów historycznych poświęconych Janowi Zumbachowi i dziejom Dywizjonu 303. To interaktywny sposób na przypomnienie polskich lotników i przekazanie wiedzy historycznej młodszym pokoleniom.

Realizacja tego ambitnego przedsięwzięcia była możliwa dzięki  finansowemu wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej  i Urzędu Dzielnicy Ursynów.

W symbolicznym odsłonięciu wezmą udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, wojska, a także sponsorzy i partnerzy projektu. Zaplanowano krótkie przemówienia honorowych gości oraz symboliczne przecięcie wstęgi. Mieszkańcy Warszawy i pasjonaci historii są serdecznie zaproszeni do udziału w tej wyjątkowej chwili upamiętnienia ppłk. Jana Zumbacha.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

