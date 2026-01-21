-2.3°C
Życie Warszawy
Wielki pierścień wokół Warszawy. To będzie największa obwodnica w Polsce

Publikacja: 21.01.2026 15:02

Trwają prace nad wariantami przebiegu dwóch fragmentów zachodniej części OAW (fot. GDDKiA)

Foto: Krzysztof Nalewajko/GDDKiA

Katarzyna Pryga
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedstawiła najbliższe plany dotyczące Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Trwają prace nad wariantami przebiegu dwóch fragmentów zachodniej części obwodnicy. Dla trzeciego fragmentu ogłoszono przetarg.

Stołeczni kierowcy z niecierpliwością czekają na informacje o postępach prac przy Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW). GDDKiA informuje o kolejnych, nadchodzących etapach w harmonogramie prac.

Warianty zachodniej części Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej

„Przygotowujemy największą obwodnicę w Polsce. Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej w przyszłości otoczy dużym drogowym pierścieniem stolicę Polski” – wyjaśnia Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Jak poinformowano w oświadczeniu, obecnie opracowywane jest Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) dla odcinka od drogi ekspresowej S7 na północ od Warszawy, przez połączenie z planowaną drogą ekspresową S10 w rejonie Nacpolska do autostrady A2 i drogi ekspresowej S8, a następnie do drogi ekspresowej S7 na południe od Warszawy. Przetarg na wykonanie STEŚ dla kolejnego fragmentu OAW – odcinek drogi ekspresowej S50, od węzła Przyborowice na S7 do rejonu S8 na północny wschód od Warszawy – ogłoszono 31 grudnia 2025 r.

Jeżeli chodzi o projekty wariantów zachodniej części OAW, GDDKiA poinformowała, że trzy warianty będą prowadzone po nowym śladzie. Czwarty wariant ma z kolei jak najlepiej wykorzystać istniejącą drogę krajową nr 50.

„Zakończyliśmy już spotkania informacyjne z mieszkańcami i władzami samorządowymi terenów, przez które przebiegają warianty OAW. Obecnie projektanci analizują zebrane uwagi i wnioski. Po przeanalizowaniu wszystkich opinii i postulatów, te które będą możliwe do wprowadzenia, zostaną uwzględnione w dokumentacji projektowej” – informuje Małgorzata Tarnowska.

