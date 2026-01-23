Groteskowa sytuacja w Warszawie. Wejście do parku tylko z kartą wstępu?

Dawny carski fortu VIII, który jest po rewitalizacji, sąsiaduje bezpośrednio z Ósmym Parkiem".
Sprawą warszawskiego parku przy Forcie VIII zainteresował się m.in. radny Paweł Lenarczyk z Ursynowa.
Temat podjęty przez stołeczne media dotyczy tzw. „Ósmego parku” na Ursynowie. Teren znajduje się na tyłach Fortu VIII. Obecnie właścicielem parku jest firma Turret Development.
Zarządcy obiektu podjęli decyzję o wprowadzeniu kart wstępu. Co to oznacza dla mieszkańców? Jak wyjaśnia TVN24 Warszawa, zasady wejścia do parku opisano w regulaminie obiektu. Zgodnie z dokumentem, na teren parku mogą wejść osoby, które „podpisały porozumienie z administratorem parku”. Obowiązkowe jest też uzyskanie karty dostępu. Tę można otrzymać po uiszczeniu jednorazowej opłaty w wysokości 30 zł.
RadioZET.pl ustaliło z kolei, że uzyskanie karty wymaga także wniesienia darowizny dla fundacji Laetitia (fundacja administruje parkiem). Aktualna kwota darowizny to 240 zł rocznej opłaty, przekazywanej na utrzymanie obiektu.
Jak przypomina TVN24 Warszawa, według informacji podanych przez dewelopera jeszcze w 2020 r., park miał docelowo trafić pod zarząd dzielnicy. Sam teren, wcześniej ogólnodostępny, zamknięto m.in. na skutek aktów wandalizmu, w celu zachowania bezpieczeństwa użytkowników.
Ostatecznie teren nie został przejęty ze względu na koszty utrzymania. Rzecznik dzielnicy Ursynów Paweł Ciach potwierdził na łamach portalu, że stanowisko zarządu dzielnicy w tej sprawie pozostaje bez zmian.
Interwencji w temacie „Ósmego parku” podjął się Paweł Lenarczyk, radny Dzielnicy Ursynów ze Stowarzyszenia Otwarty Ursynów. „Tereny zielone w mieście powinny być ogólnodostępne, a nie za pomocą kluczyka, czy innego specjalnego systemu dostępu” – wyjaśnia Lenarczyk, cytowany na profilu Otwarty Ursynów (Facebook). Radny zapowiedział już ponowne złożenie interpelacji w sprawie.