Groteskowa sytuacja w Warszawie. Wejście do parku tylko z kartą wstępu?

RadioZET.pl ustaliło z kolei, że uzyskanie karty wymaga także wniesienia darowizny dla fundacji Laetitia (fundacja administruje parkiem). Aktualna kwota darowizny to 240 zł rocznej opłaty, przekazywanej na utrzymanie obiektu.

Jaka przyszłość czeka „Ósmy park” na Ursynowie?

Jak przypomina TVN24 Warszawa, według informacji podanych przez dewelopera jeszcze w 2020 r., park miał docelowo trafić pod zarząd dzielnicy. Sam teren, wcześniej ogólnodostępny, zamknięto m.in. na skutek aktów wandalizmu, w celu zachowania bezpieczeństwa użytkowników.

Ostatecznie teren nie został przejęty ze względu na koszty utrzymania. Rzecznik dzielnicy Ursynów Paweł Ciach potwierdził na łamach portalu, że stanowisko zarządu dzielnicy w tej sprawie pozostaje bez zmian.

Interwencji w temacie „Ósmego parku” podjął się Paweł Lenarczyk, radny Dzielnicy Ursynów ze Stowarzyszenia Otwarty Ursynów. „Tereny zielone w mieście powinny być ogólnodostępne, a nie za pomocą kluczyka, czy innego specjalnego systemu dostępu” – wyjaśnia Lenarczyk, cytowany na profilu Otwarty Ursynów (Facebook). Radny zapowiedział już ponowne złożenie interpelacji w sprawie.