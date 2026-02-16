Nowa edycja miejskiego programu dla zwierząt. Warszawa stawia na kastrację i czipowanie

Opieka nad zwierzętami została objeta nowym planem przyjętym przez Radę Warszawy na rok 2026
Warszawa od lat realizuje strategię ograniczania bezdomności psów i kotów, opierając się na profilaktyce i wsparciu dla opiekunów. Głównym założeniem programu jest darmowe znakowanie oraz zabiegi kastracji zwierząt posiadających właścicieli. Takie działania mają bezpośrednio przekładać się na mniejszą liczbę niechcianych miotów trafiających do placówek opiekuńczych. Od początku funkcjonowania tych mechanizmów w stolicy oznakowano już ponad 114 tys. czworonogów, a prawie 27 tys. przeszło zabiegi chirurgiczne ograniczające rozród.
Szacuje się, że w Warszawie żyje około 28 tysięcy wolno żyjących kotów
W realizację tegorocznych zadań zaangażowany jest szereg instytucji, od Biura Ochrony Środowiska i dzielnicowych wydziałów, po straż miejską oraz organizacje pozarządowe. Ważnym ogniwem systemu pozostają społeczni opiekunowie kotów wolno żyjących. Dla tej grupy zwierząt miasto zabezpieczyło środki nie tylko na kastrację i leczenie, ale także na systematyczne dokarmianie. Szacuje się, że w Warszawie żyje około 28 tysięcy wolno żyjących kotów, z czego jedna trzecia została już zarejestrowana w międzynarodowej bazie danych.
Istotnym elementem miejskiego systemu jest zapewnienie opieki medycznej zwierzętom, które ucierpiały w zdarzeniach drogowych. Na lata 2026–2027 Warszawa podpisała umowę z placówką weterynaryjną przy ulicy Popularnej, która pełni całodobowy dyżur dla poszkodowanych zwierząt bezdomnych. System uzupełnia Eko Patrol straży miejskiej, odpowiedzialny za bezpieczne odławianie i transportowanie czworonogów do odpowiednich punktów medycznych lub schroniska.
Dla zwierząt dzikich i ptaków wsparcie oferują dedykowane ośrodki rehabilitacji, takie jak Ptasi Azyl czy ośrodek w Lasach Miejskich. Dzięki temu pomoc trafia nie tylko do zwierząt domowych, ale do wszystkich przedstawicieli fauny miejskiej wymagających interwencji człowieka.
Centrum miejskich działań pozostaje Schronisko na Paluchu im. Jana Lityńskiego. W ostatnich miesiącach placówka przeszła szereg modernizacji mających na celu poprawę warunków bytowych podopiecznych. Do najważniejszych inwestycji należy otwarcie nowego budynku geriatrii, przeznaczonego dla starszych i schorowanych psów, oraz wymiana części kojców na nowocześniejsze konstrukcje.
Znacząco poprawiło się również zaplecze medyczne schroniska. Do placówki trafił nowoczesny sprzęt diagnostyczny, w tym zaawansowany ultrasonograf wykorzystujący technologię sztucznej inteligencji, unit stomatologiczny oraz komory tlenowe. Dla kotów przygotowano rozbudowaną strefę kontenerową, która pozwala na lepszą izolację zwierząt chorych od zdrowych. Schronisko dysponuje teraz także własnym ambulansem, co przyspiesza reakcję w sytuacjach nagłych wymagających transportu medycznego.