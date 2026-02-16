-5.5°C
1005.4 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Nowa edycja miejskiego programu dla zwierząt. Warszawa stawia na kastrację i czipowanie

Publikacja: 16.02.2026 16:00

Opieka nad zwierzętami została objeta nowym planem przyjętym przez Radę Warszawy na rok 2026

Opieka nad zwierzętami została objeta nowym planem przyjętym przez Radę Warszawy na rok 2026

Foto: Szymon Pulcun

M.B.
Stołeczni radni przyjęli plan opieki nad bezdomnymi zwierzętami na rok 2026. Dokument określa zasady finansowania kastracji, czipowania oraz opieki nad kotami wolno żyjącymi, na co miasto przeznaczy w tym sezonie półtora miliona złotych.

Warszawa od lat realizuje strategię ograniczania bezdomności psów i kotów, opierając się na profilaktyce i wsparciu dla opiekunów. Głównym założeniem programu jest darmowe znakowanie oraz zabiegi kastracji zwierząt posiadających właścicieli. Takie działania mają bezpośrednio przekładać się na mniejszą liczbę niechcianych miotów trafiających do placówek opiekuńczych. Od początku funkcjonowania tych mechanizmów w stolicy oznakowano już ponad 114 tys. czworonogów, a prawie 27 tys. przeszło zabiegi chirurgiczne ograniczające rozród.

Szacuje się, że w Warszawie żyje około 28 tysięcy wolno żyjących kotów

Szacuje się, że w Warszawie żyje około 28 tysięcy wolno żyjących kotów

Foto: Szymon Pulcyn

W realizację tegorocznych zadań zaangażowany jest szereg instytucji, od Biura Ochrony Środowiska i dzielnicowych wydziałów, po straż miejską oraz organizacje pozarządowe. Ważnym ogniwem systemu pozostają społeczni opiekunowie kotów wolno żyjących. Dla tej grupy zwierząt miasto zabezpieczyło środki nie tylko na kastrację i leczenie, ale także na systematyczne dokarmianie. Szacuje się, że w Warszawie żyje około 28 tysięcy wolno żyjących kotów, z czego jedna trzecia została już zarejestrowana w międzynarodowej bazie danych.

Całodobowa pomoc i wsparcie powypadkowe

Istotnym elementem miejskiego systemu jest zapewnienie opieki medycznej zwierzętom, które ucierpiały w zdarzeniach drogowych. Na lata 2026–2027 Warszawa podpisała umowę z placówką weterynaryjną przy ulicy Popularnej, która pełni całodobowy dyżur dla poszkodowanych zwierząt bezdomnych. System uzupełnia Eko Patrol straży miejskiej, odpowiedzialny za bezpieczne odławianie i transportowanie czworonogów do odpowiednich punktów medycznych lub schroniska.

Dla zwierząt dzikich i ptaków wsparcie oferują dedykowane ośrodki rehabilitacji, takie jak Ptasi Azyl czy ośrodek w Lasach Miejskich. Dzięki temu pomoc trafia nie tylko do zwierząt domowych, ale do wszystkich przedstawicieli fauny miejskiej wymagających interwencji człowieka.

Reklama
Reklama

Zmiany i modernizacje w Schronisku na Paluchu

Centrum miejskich działań pozostaje Schronisko na Paluchu im. Jana Lityńskiego. W ostatnich miesiącach placówka przeszła szereg modernizacji mających na celu poprawę warunków bytowych podopiecznych. Do najważniejszych inwestycji należy otwarcie nowego budynku geriatrii, przeznaczonego dla starszych i schorowanych psów, oraz wymiana części kojców na nowocześniejsze konstrukcje.

W ostatnich miesiącach Schronisko na Paluchu przeszło szereg modernizacji mających na celu poprawę w

W ostatnich miesiącach Schronisko na Paluchu przeszło szereg modernizacji mających na celu poprawę warunków bytowych podopiecznych.

Foto: Szymon Pulcyn

Znacząco poprawiło się również zaplecze medyczne schroniska. Do placówki trafił nowoczesny sprzęt diagnostyczny, w tym zaawansowany ultrasonograf wykorzystujący technologię sztucznej inteligencji, unit stomatologiczny oraz komory tlenowe. Dla kotów przygotowano rozbudowaną strefę kontenerową, która pozwala na lepszą izolację zwierząt chorych od zdrowych. Schronisko dysponuje teraz także własnym ambulansem, co przyspiesza reakcję w sytuacjach nagłych wymagających transportu medycznego.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

W aucie zatrzymanego 63-latka znajdowała się atrapa policyjnej odznaki oraz metalowa gwiazda szeryfa
bezpieczeństwo

Fałszywym szeryfom już dziękujemy. Jeden wpadł w centrum handlowym

System pozwala sprawdzić nie tylko cenę końcową, ale także datę zawarcia transakcji oraz podstawowe
ceny nieruchomości

Koniec domysłów na rynku nieruchomości. Warszawa ujawnia ceny z aktów notarialnych

PKP Intercity zwiększy częstotliwość połączeń Warszawa - Białystok
kolej

Więcej połączeń stolicy z Podlasiem. PKP Intercity reaguje na rekordy

Warszawska Wytwórnia Energii przed oficjalnym uruchmieniem instalacji, które nastąpi 19 lutego.
ekologia

Nowa panorama Warszawy dzięki inwestycji za 1,65 mld złotych

Sprawca działał według powtarzalnego schematu: wyszukiwał ogłoszenia na portalach sprzedażowych, po
bezpieczeństwo

Hotelowa kryjówka nie pomogła oszustowi. Kryminalni namierzyli go

W ciągu najbliższych dwóch dni pogoda w Warszawie będzie mroźna
prognoza pogody

Mroźna aura nad Warszawą

Jeśli przepisy wejdą w życie, alkoholu nie będzie można kupić w sklepach i na stacjach benzynowych w
samorząd

Jest decyzja w sprawie nocnej sprzedaży alkoholu. Dzielnice zmienią zdanie?

Komenda Stołeczna ujawniła statystyki aut skradzionych w 2025 r.
statystyka kradzieży

Gdzie w Warszawie kradną najwięcej samochodów? Giną zwłaszcza pojazdy jednej marki

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA