Tak będzie wyglądać nowy Ośrodek Stegny. Hale do hokeja i jazdy figurowej

Miasto ogłosiło wyniki konkursu architektonicznego na Ośrodek Sportowy Stegny. Zwycięski projekt, autorstwa pracowni P2PA i Metropolis, zapowiada nowoczesny kompleks hal lodowych.



Rozstrzygnięto konkurs na koncepcję architektoniczną kompleksu hal lodowych na Stegnach. Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy, podkreśla, że już w pierwszym etapie inwestycji Warszawa zyska nowoczesny i zadaszony tor do łyżwiarstwa szybkiego oraz dwa pełnowymiarowe lodowiska do hokeja na lodzie i łyżwiarstwa figurowego. Ambicją projektantów było przywrócenie właściwej rangi ważnego dla mieszkańców miejsca rekreacji, spotkań i codziennej aktywności, a także stworzenie obiektu rozpoznawalnego na arenie międzynarodowej, który oprócz funkcji treningowej będzie miejscem organizacji profesjonalnych zawodów międzynarodowych i jedną z wizytówek stolicy.

Nowoczesny kompleks hal lodowych na Stegnach

Głównym elementem kompleksu będzie zadaszona hala toru łyżwiarstwa szybkiego, która spełniać będzie wymogi Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej (ISU) oraz Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego. Pomieści ona 4,5 tysiąca kibiców.

Zwycięski projekt na przebudowę Ośrodka Stegny Foto: UM Warszawa

W kolejnych etapach inwestycji powstaną dwie dodatkowe hale lodowe. Pierwsza z nich, z trybunami dla 1,5 tysiąca widzów, przeznaczona będzie do hokeja na lodzie, jazdy figurowej oraz jazdy rekreacyjnej. Druga hala, treningowa, oprócz lodowiska do hokeja na lodzie i łyżwiarstwa figurowego, zostanie wyposażona w trzy tory do curlingu.

Dopełnieniem kompleksu będzie niezależnie działająca kawiarnia i siłownia. Wokół budynków powstanie również tor wrotkowy, boisko do gry w hokeja na rolkach oraz ciekawa krajobrazowo pętla dla rolkarzy o długości 800 metrów. Teren rekreacyjny wzbogaci strefa street workoutu.