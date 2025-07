Zagrożony system pomocy społecznej na Mazowszu

W 2024 roku odnotowano spadek liczby ludności, który wyniósł 2,2 tys. osób w porównaniu do roku poprzedniego. Zjawisko to jest wynikiem nie tylko negatywnego przyrostu naturalnego, który w ubiegłym roku wyniósł minus 2,78 proc., ale również starzenia się społeczeństwa i malejącej liczby osób w wieku produkcyjnym.

– Starzejące się społeczeństwo to wyzwanie, bo to również koszty społeczne. Trzeba tak zaplanować działania, by zadbać o każdego mieszkańca i nie generować żadnych obciążeń. Już dziś stawiamy na potrzeby osób starszych, pokazujemy chociażby przez organizowane domów dziennego pobytu jak tworzyć system usług społecznych. Aktywizujemy osoby w wieku 60+, organizując sejmik senioralny, przegląd artystyczny. Do podobnego podejścia zachęcamy gminy i powiaty, by osoby starsze były w miarę swoich możliwości – pod opieką lub zaangażowane w życie społeczności lokalnej – zauważa Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa.

Niedobór kadr – kluczowy problem na Mazowszu

System pomocy społecznej na Mazowszu stoi dziś przed poważnym wyzwaniem kadrowym – coraz bardziej widoczny staje się brak nowych i młodszych pracowników. Starzejąca się kadra, przeciążenie obowiązkami i rosnące potrzeby społeczne sprawiają, że konieczne są pilne działania systemowe.

Wśród najważniejszych priorytetów wskazuje się nie tylko zwiększenie zatrudnienia, ale przede wszystkim profesjonalizację zawodu pracownika socjalnego. To oznacza inwestycje w lepsze warunki pracy, atrakcyjne wynagrodzenia, nowoczesne narzędzia technologiczne wspierające codzienną pracę oraz regularne szkolenia podnoszące kompetencje.

– Praca socjalna to dziś jeden z fundamentów lokalnego bezpieczeństwa społecznego. Jeśli chcemy przyciągać młodych ludzi do tej służby, musimy pokazać, że to zawód z misją – ale także zawód z przyszłością. Konieczne jest zwiększenie nakładów na zatrudnienie, stworzenie godnych warunków pracy i sięganie po nowoczesne rozwiązania, które usprawnią codzienne działania pracowników socjalnych – podkreśla Aleksander Kornatowski, dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi opiekuńcze dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami, brakuje odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, zwłaszcza wśród specjalistów.

Piotr Nowak-Skyrpan, kierownik Wydziału Badań Społecznych w MCPS Dziś akcent powinien padać na usługi społeczne, czyli działania, które są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, zwłaszcza w obliczu starzejącego się społeczeństwa

Aby sprostać rosnącym potrzebom społecznym, samorządy województwa mazowieckiego muszą wdrożyć szereg działań, które umożliwią poprawę jakości życia osób starszych, a także rozwiązanie problemów związanych z zatrudnieniem w systemie pomocy społecznej.

– Chcemy wesprzeć samorządy lokalne w zmianie myślenia o rozwiązywaniu problemów społecznych. Dziś akcent powinien padać na usługi społeczne, czyli działania, które są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, zwłaszcza w obliczu starzejącego się społeczeństwa – mówi Piotr Nowak-Skyrpan, kierownik Wydziału Badań Społecznych w MCPS.