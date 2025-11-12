Gigant technologiczny inwestuje w Warszawie. Będą nowe miejsca pracy

Mastercard otworzy centrum innowacji w stolicy
W stolicy zostanie otwarte centrum usług profesjonalnych firmy Mastercard, co wiązać się będzie z podwojeniem zatrudnienia w warszawskim oddziale. Może stać się on kluczowym ośrodkiem strategicznego doradztwa dla klientów w całej Europie. Mastercard wybrał Polskę z kilku powodów – między innymi przemawia za nami wysoko wykwalifikowana kadra, centralne położenie w Europie i stabilne otoczenie regulacyjne.
Centrum usług profesjonalnych w Warszawie ma się opierać na strategicznym doradztwie oraz consultingu dla klientów z całej Europy. Doświadczone zespoły mają wspierać firmy w kluczowych obszarach cyfrowej transformacji, czyli w:
Oddział w stolicy ma duże ambicje. Do 2028 roku liczba wykwalifikowanych pracowników ma wzrosnąć dwukrotnie i przekroczyć 300 osób. To może uczynić Warszawę jednym z głównych ośrodków technologicznych Mastercard.
„Polska od dawna jest jednym z kluczowych rynków Mastercard w Europie. Jestem dumna, że to właśnie tu powstają centra usług profesjonalnych Mastercard zatrudniające wysoko wyspecjalizowanych ekspertów. […] Decyzja o rozbudowie w Warszawie i Gdańsku potwierdza zaufanie Mastercard do potencjału polskiej kadry, stabilności kraju i jego strategicznej roli w Europie” – skomentowała Marta Życińska, dyrektorka generalna polskiego oddziału Mastercard Europe.
Mastercard podkreśla, że warszawski oddział wraz z nowym ośrodkiem w Gdańsku – skupionym wokół otwartej bankowości – to siła napędowa innowacji. To miejsca, w których na najwyższym poziomie oferowane jest doradztwo, analiza danych i zaawansowana technologia, a ponadto jest w nich wspierany rozwój płatności cyfrowych i budowana przyszłość finansów.
Warszawa jest jednym z głównych ośrodków technologicznych firmy – obsługuje obecnie klientów w 34 krajach w regionie i poza nim.
Mastercard działa w ponad 200 krajach na całym świecie, w Polsce współpracuje z Fundacją Polska Bezgotówkowa oraz Future. Wspiera rozwój płatności zbliżeniowych BLIK. Przejął też polski fintech Trevica, który działa dziś jako jednostka Mastercard Processing i pełni strategiczną funkcję centrum operacyjnego w Europie.