8.2°C
1020.9 hPa
Życie Warszawy

Gigant technologiczny inwestuje w Warszawie. Będą nowe miejsca pracy

Publikacja: 12.11.2025 14:55

Mastercard otworzy centrum innowacji w stolicy

Mastercard otworzy centrum innowacji w stolicy

Foto: Rafael Henrique

Justyna Szymczyk-Mielniczyn
Firma Mastercard z okazji 30-lecia swojej obecności w Polsce rozszerza swoją działalność. Nowe inwestycje na mapie Polski obejmą Warszawę oraz Gdańsk.

W stolicy zostanie otwarte centrum usług profesjonalnych firmy Mastercard, co wiązać się będzie z podwojeniem zatrudnienia w warszawskim oddziale. Może stać się on kluczowym ośrodkiem strategicznego doradztwa dla klientów w całej Europie. Mastercard wybrał Polskę z kilku powodów – między innymi przemawia za nami wysoko wykwalifikowana kadra, centralne położenie w Europie i stabilne otoczenie regulacyjne.

Warszawskie centrum usług profesjonalnych

Centrum usług profesjonalnych w Warszawie ma się opierać na strategicznym doradztwie oraz consultingu dla klientów z całej Europy. Doświadczone zespoły mają wspierać firmy w kluczowych obszarach cyfrowej transformacji, czyli w:

  • analizie danych,
  • rozwoju produktów cyfrowych,
  • cyberbezpieczeństwie,
  • sztucznej inteligencji,
  • budowaniu strategii biznesowych.

Oddział w stolicy ma duże ambicje. Do 2028 roku liczba wykwalifikowanych pracowników ma wzrosnąć dwukrotnie i przekroczyć 300 osób. To może uczynić Warszawę jednym z głównych ośrodków technologicznych Mastercard.

Polecane
We wrześniu 2025 w Warszawie było 21 431 osób bezrobotnych
praca
Bezrobotni po pięćdziesiątce. Niepokojące dane z Warszawy. „Doświadczeni, ale pomijani”
Reklama
Reklama

„Polska od dawna jest jednym z kluczowych rynków Mastercard w Europie. Jestem dumna, że to właśnie tu powstają centra usług profesjonalnych Mastercard zatrudniające wysoko wyspecjalizowanych ekspertów. […] Decyzja o rozbudowie w Warszawie i Gdańsku potwierdza zaufanie Mastercard do potencjału polskiej kadry, stabilności kraju i jego strategicznej roli w Europie” – skomentowała Marta Życińska, dyrektorka generalna polskiego oddziału Mastercard Europe.

Polska siłą napędową innowacji

Mastercard podkreśla, że warszawski oddział wraz z nowym ośrodkiem w Gdańsku – skupionym wokół otwartej bankowości – to siła napędowa innowacji. To miejsca, w których na najwyższym poziomie oferowane jest doradztwo, analiza danych i zaawansowana technologia, a ponadto jest w nich wspierany rozwój płatności cyfrowych i budowana przyszłość finansów.

Warszawa jest jednym z głównych ośrodków technologicznych firmy – obsługuje obecnie klientów w 34 krajach w regionie i poza nim.

Mastercard działa w ponad 200 krajach na całym świecie, w Polsce współpracuje z Fundacją Polska Bezgotówkowa oraz Future. Wspiera rozwój płatności zbliżeniowych BLIK. Przejął też polski fintech Trevica, który działa dziś jako jednostka Mastercard Processing i pełni strategiczną funkcję centrum operacyjnego w Europie.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Kamienica przy ulicy Rybnej 9 w trakcie remontu
rewitalizacja

Przy Rybnej powstanie po remoncie 11 lokali

W Warszawie trwa już montaż dekoracji i iluminacji świątecznych
przestrzeń miejska

Nostalgiczna podróż do świąt z dzieciństwa. Kiedy w Warszawie zabłysną iluminacje?

W przeciwieństwie do gal nastawionych na spektakl i viralowe starcia celebrytów, wydarzenie na Woli
impreza sportowa

Wola powraca do bokserskich korzeni. Zbliża się międzynarodowa gala. Kto stanie w ringu?

Monumentalny gmach BGK na stałe wpisał się w krajobraz miasta, remont pozwoli odzyskać mu blask z la
zabytki

Dlaczego remont siedziby BGK trwa tak długo? Co dzieje się za murami?

ZOM obejmuje porządkami 4 mln mkw. terenów dla pieszych.
przestrzeń miejska

Jesienne porządki w mieście. Ile terenu ma do sprzątnięcia ZOM?

Nie obyło się bez odpalenia rac. Zakaz wojewody mazowieckiego okazał się pusty w treści
Obchody 11 listopada

Marsz Niepodległości 2025: Prezydent RP wśród ludzi, zakazane race i duża frekwencja

Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjno-Wypoczynkowy „Zatoka Uklei” w Gawrych Rudzie
nieruchomości miasta

Urząd kupi działki na Półwyspie Wigierskim. Potem planuje je wymienić

Przed południem prezydent RP Karol Nawrocki z małżonką złożył kwiaty przed pomnikiem Józefa Piłsudsk
rocznica niepodległości

Warszawa świętuje 11 listopada. Co wydarzyło się do południa?

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama