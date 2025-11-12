Gigant technologiczny inwestuje w Warszawie. Będą nowe miejsca pracy

Firma Mastercard z okazji 30-lecia swojej obecności w Polsce rozszerza swoją działalność. Nowe inwestycje na mapie Polski obejmą Warszawę oraz Gdańsk.



W stolicy zostanie otwarte centrum usług profesjonalnych firmy Mastercard, co wiązać się będzie z podwojeniem zatrudnienia w warszawskim oddziale. Może stać się on kluczowym ośrodkiem strategicznego doradztwa dla klientów w całej Europie. Mastercard wybrał Polskę z kilku powodów – między innymi przemawia za nami wysoko wykwalifikowana kadra, centralne położenie w Europie i stabilne otoczenie regulacyjne.

Warszawskie centrum usług profesjonalnych

Centrum usług profesjonalnych w Warszawie ma się opierać na strategicznym doradztwie oraz consultingu dla klientów z całej Europy. Doświadczone zespoły mają wspierać firmy w kluczowych obszarach cyfrowej transformacji, czyli w:

analizie danych,

rozwoju produktów cyfrowych,

cyberbezpieczeństwie,

sztucznej inteligencji,

budowaniu strategii biznesowych.

Oddział w stolicy ma duże ambicje. Do 2028 roku liczba wykwalifikowanych pracowników ma wzrosnąć dwukrotnie i przekroczyć 300 osób. To może uczynić Warszawę jednym z głównych ośrodków technologicznych Mastercard.