W piątek mecz Polska - Holandia na PGE Narodowym

W związku z wydarzeniem, Warszawski Transport Publiczny (WTP) wprowadza specjalne udogodnienia dla kibiców, ale też duże zmiany w organizacji ruchu drogowego w okolicy stadionu.
Posiadacze biletów na mecz, zaproszeń oraz akredytacji wydanych przez PZPN będą mogli skorzystać z bezpłatnych przejazdów pojazdami WTP (autobusy, tramwaje, metro, Szybka Kolej Miejska) oraz pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej, pod warunkiem podróżowania w granicach 1. strefy biletowej ZTM.
Ulga ta obowiązuje od godz. 6 w piątek, 14 listopada, do godz. 1 w sobotę, 15 listopada. Dodatkowo, kibice będą mogli nieodpłatnie korzystać z parkingów Parkuj i Jedź.
Organizatorzy i miasto apelują o korzystanie z komunikacji miejskiej. Najsprawniejszy dojazd na PGE Narodowy zapewnia metro linii M2, kursujące co kilka minut. W pobliżu, na stacji Warszawa Stadion, zatrzymują się również pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich. Przez most Poniatowskiego dojeżdżają liczne linie tramwajowe i autobusowe.
W związku ze spodziewaną frekwencją, wprowadzone zostaną czasowe ograniczenia w ruchu drogowym:
Po ostatnim gwizdku sędziego nastąpią największe zmiany w transporcie:
Na trasy wyjadą również dodatkowe autobusy linii 138 i 509 oraz dodatkowe tramwaje linii 9 i 26. Pociągi metra linii M2 będą kursowały ze zwiększoną częstotliwością.