W piątek mecz Polska - Holandia na PGE Narodowym

Piłkarska reprezentacja Polski staje do walki o punkty w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata 2026. Kolejne ważne spotkanie odbędzie się w piątek, 14 listopada, o godzinie 20:45, na PGE Narodowym, gdzie Biało-Czerwoni zmierzą się z Holandią.



W związku z wydarzeniem, Warszawski Transport Publiczny (WTP) wprowadza specjalne udogodnienia dla kibiców, ale też duże zmiany w organizacji ruchu drogowego w okolicy stadionu.

Nieodpłatne przejazdy i parkingi dla kibiców

Posiadacze biletów na mecz, zaproszeń oraz akredytacji wydanych przez PZPN będą mogli skorzystać z bezpłatnych przejazdów pojazdami WTP (autobusy, tramwaje, metro, Szybka Kolej Miejska) oraz pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej, pod warunkiem podróżowania w granicach 1. strefy biletowej ZTM.

Ulga ta obowiązuje od godz. 6 w piątek, 14 listopada, do godz. 1 w sobotę, 15 listopada. Dodatkowo, kibice będą mogli nieodpłatnie korzystać z parkingów Parkuj i Jedź.