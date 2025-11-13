9.5°C
Życie Warszawy

W piątek mecz Polska - Holandia na PGE Narodowym

Publikacja: 13.11.2025 12:10

Foto: Fotorzepa, Piotr Nowak PN Piotr Nowak

M.B.
Piłkarska reprezentacja Polski staje do walki o punkty w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata 2026. Kolejne ważne spotkanie odbędzie się w piątek, 14 listopada, o godzinie 20:45, na PGE Narodowym, gdzie Biało-Czerwoni zmierzą się z Holandią.

W związku z wydarzeniem, Warszawski Transport Publiczny (WTP) wprowadza specjalne udogodnienia dla kibiców, ale też duże zmiany w organizacji ruchu drogowego w okolicy stadionu.

Nieodpłatne przejazdy i parkingi dla kibiców

Posiadacze biletów na mecz, zaproszeń oraz akredytacji wydanych przez PZPN będą mogli skorzystać z bezpłatnych przejazdów pojazdami WTP (autobusy, tramwaje, metro, Szybka Kolej Miejska) oraz pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej, pod warunkiem podróżowania w granicach 1. strefy biletowej ZTM.

Ulga ta obowiązuje od godz. 6 w piątek, 14 listopada, do godz. 1 w sobotę, 15 listopada. Dodatkowo, kibice będą mogli nieodpłatnie korzystać z parkingów Parkuj i Jedź.

Foto: mat. pras.

Dojazd na stadion: Najlepiej komunikacją miejską

Organizatorzy i miasto apelują o korzystanie z komunikacji miejskiej. Najsprawniejszy dojazd na PGE Narodowy zapewnia metro linii M2, kursujące co kilka minut. W pobliżu, na stacji Warszawa Stadion, zatrzymują się również pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich. Przez most Poniatowskiego dojeżdżają liczne linie tramwajowe i autobusowe.

Ograniczenia ruchu drogowego przed meczami

W związku ze spodziewaną frekwencją, wprowadzone zostaną czasowe ograniczenia w ruchu drogowym:

  • Saska Kępa: Od godziny 18:30 do 20:45 zamknięty zostanie wjazd na obszar pomiędzy aleją Poniatowskiego, aleją Waszyngtona, ulicą Międzynarodową, aleją Stanów Zjednoczonych i ulicą Wał Miedzeszyński oraz aleją Stanów Zjednoczonych, ulicami Afrykańską i Bora-Komorowskiego. Zakazy nie będą dotyczyły taksówek, pojazdów z identyfikatorami SK, jednośladów i autobusów WTP
  • Możliwe dodatkowe zamknięcia: Policja może zdecydować o zamknięciu ulic Sokolej (od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego) oraz Zamościa i Zamoyskiego. W przypadku tych zamknięć, zmienionymi trasami pojadą autobusy linii: 102, 125, 135, 146, 147 i 202.
Na mecz Polska-Holandia 14 listopada darmowy przejazd
impreza sportowa
Na mecz Polska-Holandia 14 listopada darmowy przejazd

Organizacja ruchu po zakończeniu spotkania

Po ostatnim gwizdku sędziego nastąpią największe zmiany w transporcie:

  • Aleja Zieleniecka: Na około 15 minut przed końcem meczu (około 22:15) zostanie zamknięta od Targowej do ronda Waszyngtona. Przejedzie tamtędy tylko komunikacja miejska.
  • Most Poniatowskiego i Aleje Jerozolimskie: Około godziny 22:30 policja może zamknąć most Poniatowskiego oraz Aleje Jerozolimskie na odcinku od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle’a. W takim przypadku uruchomiona zostanie zastępcza linia Z99 (rondo Wiatraczna – plac Narutowicza przez most Łazienkowski). Mostem Łazienkowskim pojadą również autobusy linii: 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24 i N72.
  • Tramwaje: Linie 7, 9, 22, 24 pojadą skróconymi lub zmienionymi trasami. Tramwaje linii 9, 22 i 24 zostaną podzielone na dwie części, z dojazdem po stronie śródmiejskiej do placu Starynkiewicza.

Na trasy wyjadą również dodatkowe autobusy linii 138 i 509 oraz dodatkowe tramwaje linii 9 i 26. Pociągi metra linii M2 będą kursowały ze zwiększoną częstotliwością.

Źródło: zyciewarszawy.pl

