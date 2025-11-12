Historyczna kamienica przy Nowym Świecie 25 znów jest ozdobą ulicy

Po latach zaniedbań klasycystyczna kamienica przy ul. Nowy Świat 25 w Warszawie znów przyciąga wzrok przechodniów. Po kompleksowym remoncie elewacji, zrealizowanym dzięki wsparciu miasta, budynek odzyskał elegancję z czasów swojej świetności.



Kamienica przy ul. Nowy Świat 25 w Warszawie to jeden z charakterystycznych budynków na Trakcie Królewskim. Wzniesiona w 1822 roku w stylu klasycystycznym, przez ponad dwieście lat była świadkiem burzliwej historii miasta. Po latach zaniedbań obiekt przeszedł gruntowną renowację – najpierw elewacji podwórzowej, a w 2025 roku także frontowej. Dzięki temu odzyskał swój historyczny wygląd i stał się ozdobą jednej z najpiękniejszych ulic stolicy.

Historia kamienicy Nowy Świat 25

Budynek powstał w 1822 roku i pierwotnie miał dwa piętra. W latach 1923 i 1929 został dwukrotnie nadbudowany, osiągając ostatecznie cztery kondygnacje. W czasie Powstania Warszawskiego w 1944 roku kamienica została poważnie zniszczona. Odbudowano ją w 1951 roku, częściowo na oryginalnych fundamentach, przywracając jej XIX-wieczną formę i wysokość, aby dopasować do nowej, historyzującej zabudowy Nowego Światu.

Prace renowacyjne, które rozpoczęły się w 2024 w podwórzu zakończyły się restauracją elewacji frontowej. Porównanie stanu przed i po nie wymaga komentarza Foto: mat. pras.

Pasaż Italia, kino i Julian Tuwim

Po 1929 roku ówczesna właścicielka, Luciana Frassatti Gawrońska, założyła na tyłach budynku handlowy „Pasaż Italia”. Choć dziś nieco zapomniany, w okresie międzywojennym był jednym z popularnych miejsc spotkań warszawiaków. W czasie II wojny światowej w kamienicy działały kino i dancing, które przyciągały mieszkańców stolicy spragnionych odrobiny normalności.