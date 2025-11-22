Czy warszawiacy umieją się śmiać sami z siebie? Konkurs na żart o Warszawie

Na koncertach trzeba walczyć o miejsce na trawie, od sztuki ważniejsza jest fotka na Instagramie, a najlepsze miejsce na Wiankach nad Wisłą znajduje się przy foodtrucku – trwa konkurs na żart rysunkowy o Warszawie i jej mieszkańcach.



Z okazji jubileuszu 70-lecia Stołeczna Estrada wspólnie z Muzeum Karykatury ogłosiła konkurs na żart rysunkowy pod hasłem „Kultura po warszawsku”. Celem konkursu jest twórcze i humorystyczne spojrzenie na Warszawę – jej kulturę, styl życia oraz barwne dekady estrady, które tworzyły niepowtarzalny klimat w otwartej przestrzeni miasta.

Typowy warszawiak przychodzi na Łazienki nie tylko posłuchać Chopina, ale też po to, by chwalić się znajomym, że jest tam, bo przecież „to miejsce musi być na Instagramie"

Uczestnicy konkursu są zaproszeni do artystycznej interpretacji wydarzeń, miejsc i osobowości związanych z historią Stołecznej Estrady – od Koncertów Chopinowskich w Łazienkach Królewskich, przez Wianki nad Wisłą i Festiwal Skrzyżowanie Kultur, po pokazy w Multimedialnym Parku Fontann i występy światowych gwiazd, które gościły na warszawskich scenach.

„Kultura po warszawsku” w memach

Ci, którzy nie mają pomysłu na temat, mogą przejrzeć ostatnie memy o mieszkańcach stolicy. Według nich typowy warszawiak na Koncercie Chopinowskim to koneser w swetrze i klapkach na bosaka – niby mowa o muzyce wysokiej, a on i tak myśli o tym, czy dostanie miejsce na trawie. Typowy warszawiak przychodzi na Łazienki nie tylko posłuchać Chopina, ale też po to, by chwalić się znajomym, że jest tam, bo przecież „to miejsce musi być na Instagramie".

Z kolei „na Wiankach nad Wisłą tłumy warszawiaków przypominają rozproszone klany słoików i miejskich wyg, gdzie każdy walczy o miejsce przy fontannie lub food trucku, zaś sam Multimedialny Park Fontann „to takie miejsce, gdzie warszawiacy z precyzją mistrzów planowania rozstawiają kocyki, a potem humorystycznie narzekają na tych, co zepsuli widok stertą toreb”.