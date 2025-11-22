2.6°C
1025.6 hPa
Życie Warszawy

Czy warszawiacy umieją się śmiać sami z siebie? Konkurs na żart o Warszawie

Publikacja: 22.11.2025 09:15

Celem konkursu jest twórcze i humorystyczne spojrzenie na Warszawę

Celem konkursu jest twórcze i humorystyczne spojrzenie na Warszawę

Foto: Adobe Stock

rbi
Na koncertach trzeba walczyć o miejsce na trawie, od sztuki ważniejsza jest fotka na Instagramie, a najlepsze miejsce na Wiankach nad Wisłą znajduje się przy foodtrucku – trwa konkurs na żart rysunkowy o Warszawie i jej mieszkańcach.

Z okazji jubileuszu 70-lecia Stołeczna Estrada wspólnie z Muzeum Karykatury ogłosiła konkurs na żart rysunkowy pod hasłem „Kultura po warszawsku”. Celem konkursu jest twórcze i humorystyczne spojrzenie na Warszawę – jej kulturę, styl życia oraz barwne dekady estrady, które tworzyły niepowtarzalny klimat w otwartej przestrzeni miasta.

Typowy warszawiak przychodzi na Łazienki nie tylko posłuchać Chopina, ale też po to, by chwalić się znajomym, że jest tam, bo przecież „to miejsce musi być na Instagramie"

Uczestnicy konkursu są zaproszeni do artystycznej interpretacji wydarzeń, miejsc i osobowości związanych z historią Stołecznej Estrady – od Koncertów Chopinowskich w Łazienkach Królewskich, przez Wianki nad Wisłą i Festiwal Skrzyżowanie Kultur, po pokazy w Multimedialnym Parku Fontann i występy światowych gwiazd, które gościły na warszawskich scenach.

„Kultura po warszawsku” w memach

Ci, którzy nie mają pomysłu na temat, mogą przejrzeć ostatnie memy o mieszkańcach stolicy. Według nich typowy warszawiak na Koncercie Chopinowskim to koneser w swetrze i klapkach na bosaka – niby mowa o muzyce wysokiej, a on i tak myśli o tym, czy dostanie miejsce na trawie. Typowy warszawiak przychodzi na Łazienki nie tylko posłuchać Chopina, ale też po to, by chwalić się znajomym, że jest tam, bo przecież „to miejsce musi być na Instagramie".

Z kolei „na Wiankach nad Wisłą tłumy warszawiaków przypominają rozproszone klany słoików i miejskich wyg, gdzie każdy walczy o miejsce przy fontannie lub food trucku, zaś sam Multimedialny Park Fontann „to takie miejsce, gdzie warszawiacy z precyzją mistrzów planowania rozstawiają kocyki, a potem humorystycznie narzekają na tych, co zepsuli widok stertą toreb”.

Reklama
Reklama

Internetowe żarty o Warszawie

Można też nawiązać do memów i żartów o konflikcie mieszkańców Wilanowa, którzy narzekają na „zwykły” supermarket Dino, nazywając go nieraz „kurnikiem” lub sklepem „pod Przasnyszem”. Pojawiły się też żarty o wysokich cenach nieruchomości oraz mikrokawalerkach, gdzie memy ironizują na temat kosztów życia w stolicy i warunków mieszkaniowych.

Polecane
Mieszkańcom Wilanowa sklepy Dino przypominają kurnik
przestrzeń miejska
Mieszkańcy Wilanowa kontra Dino. Jak może zakończyć się ten konflikt?

Warto przypomnieć też stereotypy o warszawiakach jako osobach pewnych siebie, niekiedy zarozumiałych, ale też aktywnych kulturalnie i kochających swoje miasto. Pojawia się też humor związany z cechami miejskiego życia, takimi jak spędzanie czasu na Nowym Świecie, chodzenie do kawiarni, udział w wydarzeniach kulturalnych, ale też frustracje związane z zatłoczonymi przestrzeniami publicznymi. Dyżurnym tematem są też korki i nadmiar samochodów w mieście.

Do konkursu można zgłaszać rysunki, grafiki, jednoplanszowe komiksy lub paski komiksowe stanowiące oryginalne prace autorskie.

Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe a najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Pawilonie Artystycznym Fontanna w Warszawie. Prace należy przesyłać tylko do 23 listopada.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

To pełnoprawny tor przeszkód, którego elementy kojarzone są z popularnych zawodów w stylu telewizyjn
rekreacja

Ninja Park na Białołęce już otwarty. Tor przeszkód jak w telewizji

Urząd miasta przygotował budżet na 2026 rok.
budżet miasta

Nie tylko podatki i opłaty. Na czym zarabia Warszawa?

Marsz Niepodległości opisywany jest przez zagraniczne media jako największa manifestacja skrajnej pr
jak nas widzą

11 listopada oczyma zagranicy. „Nie każdy jest nazistą, ale..."

Elektrociepłownia Żerań i pozostałe stołeczne ciepłownie do 2035 roku mają już nie używać węgla
ekologia

Bez węgla do 2035 roku. Rewolucja w ogrzewaniu Warszawy

Najciekawsze lokale kulturalne stolicy. Propozycje wydarzeń na weekend
Przewodnik „Życia Warszawy”

Najciekawsze lokale kulturalne stolicy. Propozycje wydarzeń na weekend

Nadchodzi chłodny weekend w stolicy. Będzie padał śnieg
prognoza

To będzie pierwszy taki weekend w Warszawie. Kiedy spadnie śnieg?

Wstęp na Jarmark Świąteczny jest możliwy w ramach zakupu standardowego biletu wstępu na taras widoko
tradycja

Magia świąt 230 metrów nad ziemią. Jarmark Świąteczny w Varso Tower

W skład mieszkania wchodzą kuchnia, trzy pokoje, przedpokój oraz łazienka z toaletą
nieruchomości

NBP wyprzedaje majątek. Na aukcję trafiło luksusowe mieszkanie w centrum

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama