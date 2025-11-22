Czy warszawiacy umieją się śmiać sami z siebie? Konkurs na żart o Warszawie

Celem konkursu jest twórcze i humorystyczne spojrzenie na Warszawę
Z okazji jubileuszu 70-lecia Stołeczna Estrada wspólnie z Muzeum Karykatury ogłosiła konkurs na żart rysunkowy pod hasłem „Kultura po warszawsku”. Celem konkursu jest twórcze i humorystyczne spojrzenie na Warszawę – jej kulturę, styl życia oraz barwne dekady estrady, które tworzyły niepowtarzalny klimat w otwartej przestrzeni miasta.
Uczestnicy konkursu są zaproszeni do artystycznej interpretacji wydarzeń, miejsc i osobowości związanych z historią Stołecznej Estrady – od Koncertów Chopinowskich w Łazienkach Królewskich, przez Wianki nad Wisłą i Festiwal Skrzyżowanie Kultur, po pokazy w Multimedialnym Parku Fontann i występy światowych gwiazd, które gościły na warszawskich scenach.
Ci, którzy nie mają pomysłu na temat, mogą przejrzeć ostatnie memy o mieszkańcach stolicy. Według nich typowy warszawiak na Koncercie Chopinowskim to koneser w swetrze i klapkach na bosaka – niby mowa o muzyce wysokiej, a on i tak myśli o tym, czy dostanie miejsce na trawie. Typowy warszawiak przychodzi na Łazienki nie tylko posłuchać Chopina, ale też po to, by chwalić się znajomym, że jest tam, bo przecież „to miejsce musi być na Instagramie".
Z kolei „na Wiankach nad Wisłą tłumy warszawiaków przypominają rozproszone klany słoików i miejskich wyg, gdzie każdy walczy o miejsce przy fontannie lub food trucku, zaś sam Multimedialny Park Fontann „to takie miejsce, gdzie warszawiacy z precyzją mistrzów planowania rozstawiają kocyki, a potem humorystycznie narzekają na tych, co zepsuli widok stertą toreb”.
Można też nawiązać do memów i żartów o konflikcie mieszkańców Wilanowa, którzy narzekają na „zwykły” supermarket Dino, nazywając go nieraz „kurnikiem” lub sklepem „pod Przasnyszem”. Pojawiły się też żarty o wysokich cenach nieruchomości oraz mikrokawalerkach, gdzie memy ironizują na temat kosztów życia w stolicy i warunków mieszkaniowych.
Warto przypomnieć też stereotypy o warszawiakach jako osobach pewnych siebie, niekiedy zarozumiałych, ale też aktywnych kulturalnie i kochających swoje miasto. Pojawia się też humor związany z cechami miejskiego życia, takimi jak spędzanie czasu na Nowym Świecie, chodzenie do kawiarni, udział w wydarzeniach kulturalnych, ale też frustracje związane z zatłoczonymi przestrzeniami publicznymi. Dyżurnym tematem są też korki i nadmiar samochodów w mieście.
Do konkursu można zgłaszać rysunki, grafiki, jednoplanszowe komiksy lub paski komiksowe stanowiące oryginalne prace autorskie.
Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe a najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Pawilonie Artystycznym Fontanna w Warszawie. Prace należy przesyłać tylko do 23 listopada.