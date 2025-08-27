Instytut Głuchoniemych odzyskuje blask. Trwa modernizacja zabytkowego gmachu w centrum Warszawy

Trwa gruntowna modernizacja Instytutu Głuchoniemych im. ks. Jakuba Falkowskiego przy placu Trzech Krzyży. Inwestycja o wartości 47,8 mln zł ma na celu nie tylko przywrócenie historycznego charakteru obiektu, ale także dostosowanie go do współczesnych potrzeb uczniów z wadami słuchu i niepełnosprawnościami sprzężonymi.



Instytut, założony w 1817 roku przez ks. Jakuba Falkowskiego, jest pierwszą tego typu placówką w Polsce, a jedną z najstarszych w Europie. Od 1827 roku działa w swojej obecnej lokalizacji przy pl. Trzech Krzyży. Budynek, choć zniszczony w czasie Powstania Warszawskiego, został odbudowany w 1948 roku. Teraz nadszedł czas na jego gruntowny remont, który połączy poszanowanie dla historii z nowoczesnymi rozwiązaniami.

Wizualizacja budynku po remoncie Foto: mat. pras.

Zaawansowane prace na budowie

Prace budowlane są prowadzone równolegle wewnątrz i na zewnątrz obiektu. Wykonawca zakończył już kluczowe prace, takie jak skucie starych tynków, pogłębianie piwnic oraz wzmacnianie fundamentów. W efekcie tych działań, widać już pierwsze rezultaty prac elewacyjnych, które stopniowo przywracają budynkowi jego dawny, elegancki wygląd.

Obecnie na terenie inwestycji trwają intensywne prace instalacyjne i wykończeniowe. Robotnicy montują okna, budują szyby pod trzy nowoczesne windy oraz układają instalacje elektryczne i wentylacyjne. Jednocześnie prowadzone są prace nad wykonaniem posadzek i tynków. Wnętrza zostaną w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także wyposażone w nowoczesny system informacji wizualnej oraz systemy bezpieczeństwa, w tym alarmy i systemy przywoławcze.