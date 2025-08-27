Instytut Głuchoniemych odzyskuje blask. Trwa modernizacja zabytkowego gmachu w centrum Warszawy

Przy placu Trzech Krzyży postępują prace przy modernizacji Instytutu Głuchoniemych
Instytut, założony w 1817 roku przez ks. Jakuba Falkowskiego, jest pierwszą tego typu placówką w Polsce, a jedną z najstarszych w Europie. Od 1827 roku działa w swojej obecnej lokalizacji przy pl. Trzech Krzyży. Budynek, choć zniszczony w czasie Powstania Warszawskiego, został odbudowany w 1948 roku. Teraz nadszedł czas na jego gruntowny remont, który połączy poszanowanie dla historii z nowoczesnymi rozwiązaniami.
Wizualizacja budynku po remoncie
Prace budowlane są prowadzone równolegle wewnątrz i na zewnątrz obiektu. Wykonawca zakończył już kluczowe prace, takie jak skucie starych tynków, pogłębianie piwnic oraz wzmacnianie fundamentów. W efekcie tych działań, widać już pierwsze rezultaty prac elewacyjnych, które stopniowo przywracają budynkowi jego dawny, elegancki wygląd.
Obecnie na terenie inwestycji trwają intensywne prace instalacyjne i wykończeniowe. Robotnicy montują okna, budują szyby pod trzy nowoczesne windy oraz układają instalacje elektryczne i wentylacyjne. Jednocześnie prowadzone są prace nad wykonaniem posadzek i tynków. Wnętrza zostaną w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także wyposażone w nowoczesny system informacji wizualnej oraz systemy bezpieczeństwa, w tym alarmy i systemy przywoławcze.
Po modernizacji Instytut zyska specjalistyczne pracownie, takie jak plastyczna, gastronomiczna, piekarnicza, a nawet studio nagrań. Nie zabraknie również profesjonalnych gabinetów dla logopedów i psychologów.
Zmiany obejmą także teren wokół budynku. Stare nawierzchnie, fontanna, kiosk i budynki gospodarcze zostały już usunięte. W ich miejscu powstanie funkcjonalna przestrzeń z nowymi ścieżkami, siłownią plenerową, placem zabaw, a także mini miasteczkiem do nauki przepisów ruchu drogowego. Unikalnymi elementami będą również teren do dogoterapii oraz kącik geograficzny, a całość dopełnią nowe nasadzenia zieleni.
Zgodnie z harmonogramem, modernizacja Instytutu Głuchoniemych zakończy się w 2026 roku. Po zakończeniu wszystkich prac, historyczna placówka nadal będzie działać, oferując edukację na różnych poziomach – od szkoły podstawowej, przez liceum i technikum, aż po szkoły branżowe i internat. Dzięki tej inwestycji, Instytut będzie mógł kontynuować swoją misję w warunkach dostosowanych do współczesnych standardów i potrzeb uczniów.