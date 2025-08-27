24°C
1013.6 hPa
Życie Warszawy

Instytut Głuchoniemych odzyskuje blask. Trwa modernizacja zabytkowego gmachu w centrum Warszawy

Publikacja: 27.08.2025 16:30

Przy placu Trzech Krzyży postępują prace przy modernizacji Instytutu Głuchoniemych

Przy placu Trzech Krzyży postępują prace przy modernizacji Instytutu Głuchoniemych

Foto: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Kacper Komaiszko
Trwa gruntowna modernizacja Instytutu Głuchoniemych im. ks. Jakuba Falkowskiego przy placu Trzech Krzyży. Inwestycja o wartości 47,8 mln zł ma na celu nie tylko przywrócenie historycznego charakteru obiektu, ale także dostosowanie go do współczesnych potrzeb uczniów z wadami słuchu i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Instytut, założony w 1817 roku przez ks. Jakuba Falkowskiego, jest pierwszą tego typu placówką w Polsce, a jedną z najstarszych w Europie. Od 1827 roku działa w swojej obecnej lokalizacji przy pl. Trzech Krzyży. Budynek, choć zniszczony w czasie Powstania Warszawskiego, został odbudowany w 1948 roku. Teraz nadszedł czas na jego gruntowny remont, który połączy poszanowanie dla historii z nowoczesnymi rozwiązaniami.

Wizualizacja budynku po remoncie

Wizualizacja budynku po remoncie

Foto: mat. pras.

Zaawansowane prace na budowie

Prace budowlane są prowadzone równolegle wewnątrz i na zewnątrz obiektu. Wykonawca zakończył już kluczowe prace, takie jak skucie starych tynków, pogłębianie piwnic oraz wzmacnianie fundamentów. W efekcie tych działań, widać już pierwsze rezultaty prac elewacyjnych, które stopniowo przywracają budynkowi jego dawny, elegancki wygląd.

Obecnie na terenie inwestycji trwają intensywne prace instalacyjne i wykończeniowe. Robotnicy montują okna, budują szyby pod trzy nowoczesne windy oraz układają instalacje elektryczne i wentylacyjne. Jednocześnie prowadzone są prace nad wykonaniem posadzek i tynków. Wnętrza zostaną w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także wyposażone w nowoczesny system informacji wizualnej oraz systemy bezpieczeństwa, w tym alarmy i systemy przywoławcze.

Wizualizacja budynku po remoncie

Wizualizacja budynku po remoncie

Foto: mat. pras.

Reklama
Reklama

Nowoczesne pracownie i otoczenie

Po modernizacji Instytut zyska specjalistyczne pracownie, takie jak plastyczna, gastronomiczna, piekarnicza, a nawet studio nagrań. Nie zabraknie również profesjonalnych gabinetów dla logopedów i psychologów.

Zmiany obejmą także teren wokół budynku. Stare nawierzchnie, fontanna, kiosk i budynki gospodarcze zostały już usunięte. W ich miejscu powstanie funkcjonalna przestrzeń z nowymi ścieżkami, siłownią plenerową, placem zabaw, a także mini miasteczkiem do nauki przepisów ruchu drogowego. Unikalnymi elementami będą również teren do dogoterapii oraz kącik geograficzny, a całość dopełnią nowe nasadzenia zieleni.

Wizualizacja budynku po remoncie

Wizualizacja budynku po remoncie

Foto: mat. pras.

Zakończenie prac i przyszłość Instytutu

Zgodnie z harmonogramem, modernizacja Instytutu Głuchoniemych zakończy się w 2026 roku. Po zakończeniu wszystkich prac, historyczna placówka nadal będzie działać, oferując edukację na różnych poziomach – od szkoły podstawowej, przez liceum i technikum, aż po szkoły branżowe i internat. Dzięki tej inwestycji, Instytut będzie mógł kontynuować swoją misję w warunkach dostosowanych do współczesnych standardów i potrzeb uczniów.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Dzięki szybkiej reakcji straży miejskiej udało się uniknąć poważniejszych konsekwencji bójki
bezpieczeństwo

Awantura pijanych kobiet na Gocławku

Na przełomie lipca i sierpnia 2025 roku zmodernizowano jadłodzielnię na tyłach ratusza dzielnicy Urs
wolontariat

Zmodernizowana Jadłodzielnia na Ursynowie już otwarta

Włamania do ciężarówek na Woli nagrały kamery monitoringu
bezpieczeństwo

Włamanie do ciężarówek na Woli. Złodziej zasnął na miejscu „zbrodni”

Wprowadzono nakaz usunięcia pojazdów z parkingu
parkowanie

Na Ursynowie zamiast parkingu park. Wbrew woli mieszkańców

Zatrzymany 22-latek był w przeszłości notowany za liczne przestępstwa
bezpieczeństwo

Uderzył w radiowóz kradzionym autem, uciekał pieszo

Warszawskie dzielnice przeciwko nocnej sprzedaży alkoholu, choć nie jednogłośnie
nocna prohibicja

Radni Pragi-Południe przeciw zakazowi. Projekt uchwały odrzucony

Mieszkania w kamienicy przy Ząbkowskiej 19 będą gotowe za 2 lata
rewitalizacja

50 nowych mieszkań komunalnych dla Pragi przy Ząbkowskiej 19

Plenerowa wystawa plakatu na Pl. Piłsudskiego dostępna jest przez całą dobę
„Życie Warszawy” poleca

Wystawy na koniec wakacji

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama