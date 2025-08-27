Zamiast parkingu park. Zarząd Zieleni likwiduje parking na Ursynowie wbrew woli mieszkańców

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy rozpoczyna realizację planu, który od miesięcy budzi ogromne kontrowersje. Na Ursynowie, przy ulicy Kazury, likwidowany jest parking, a w jego miejsce ma powstać park. Działania urzędników wywołały falę oburzenia wśród mieszkańców, którzy walczą o zachowanie miejsc postojowych.



Konflikt wokół terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy narastał od miesięcy. Mieszkańcy Ursynowa z przerażeniem przyjęli informację o planach likwidacji parkingu, zlokalizowanego przy osiedlu Kazury, w rejonie ulic Płaskowickiej i Pileckiego. Zgodnie z planem Zarządu Zieleni, w miejscu parkingowych kopert ma powstać część parku linearnego, będąca fragmentem większego projektu – parku nad Południową Obwodnicą Warszawy. Zaniepokojenie mieszkańców pogłębiał fakt, że decyzja urzędników zapadła pomimo głośnych protestów, petycji i sprzeciwu ze strony Rady Dzielnicy Ursynów.

Reklama Reklama

Niegospodarność i brak alternatyw

Obawy mieszkańców są wielowymiarowe. Jak donoszą ursynowskie stowarzyszenia i grupy sąsiedzkie, planowana likwidacja może pozbawić ich ponad 100, a według niektórych danych nawet ponad 300, miejsc postojowych. W obliczu rosnącej liczby samochodów i deficytu parkingów w okolicy, mieszkańcy obawiają się, że likwidacja doprowadzi do „zalania samochodami” okolicznych, osiedlowych uliczek.

Wśród zarzutów pojawia się także kwestia niegospodarności. Zgodnie z petycją, którą podpisało ponad 1600 osób, parkingi zostały niedawno odbudowane po zakończeniu inwestycji POW, a wyburzenie ich ma kosztować 8 milionów złotych. Mieszkańców wspierają także radni stowarzyszenia Projekt Ursynów, którzy przekonali Radę Dzielnicy do przyjęcia stanowiska stanowczo sprzeciwiającego się likwidacji.