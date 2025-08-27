24°C
Zmodernizowana Jadłodzielnia na Ursynowie już otwarta

Publikacja: 27.08.2025 16:15

Na przełomie lipca i sierpnia 2025 roku zmodernizowano jadłodzielnię na tyłach ratusza dzielnicy Ursynów

Foto: Urząd Dzielnicy Ursynów

M.B.
W ramach inicjatywy „Warszawskie partnerstwa na rzecz niemarnowania zasobów” zmodernizowana jadłodzielnia na tyłach Urzędu Dzielnicy Ursynów ponownie służy mieszkańcom.

Drewniane meble zastąpiono trwalszymi, odpornymi na warunki atmosferyczne, a co najważniejsze – pojawił się nowy punkt, w którym można dzielić się żywnością.

Sukces kampanii „myślę ̴ nie marnuję”

Modernizacja jadłodzielni przy ratuszu Ursynowa, zrealizowana na przełomie lipca i sierpnia, jest częścią szerszej inicjatywy „Warszawskie partnerstwa na rzecz niemarnowania zasobów”, promowanej przez Urząd Dzielnicy Ursynów we współpracy z lokalnymi organizacjami, wolontariuszami i przedsiębiorcami.

Projekt zainicjowany przez Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń powstał we współpracy z wolontariuszkami z Foodsharing Warszawa, które na co dzień zajmują się ratowaniem żywności.

Nowe, trwalsze wyposażenie jadłodzielni

W ramach modernizacji funkcjonujące od 2019 roku drewniana szafa i lodówka zostały zastąpione nowym, bardziej odpornym wyposażeniem. Jadłodzielnia zyskała regał ze stali nierdzewnej oraz przeszkloną witrynę chłodniczą, które są trwalsze i lepiej zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i warunkami atmosferycznymi.

Całość została sfinansowana z budżetu m.st. Warszawy. Urząd Dzielnicy planuje także zakup środków czystości, które zostaną przekazane wolontariuszom z Foodsharing Warszawa, regularnie dbającym o porządek w jadłodzielni.

Nowa lokalizacja na Kabatach i apel do mieszkańców

Podczas ponownego otwarcia jadłodzielni, zastępca burmistrza dzielnicy Ursynów, Jakub Berent, spotkał się z Anną Przyżecką i Agnieszką Osełką z Foodsharing Warszawa. Poinformował, że oprócz zmodernizowanego punktu przy ratuszu, powstała również nowa jadłodzielnia na Kabatach, na bazarku przy ulicy Wąwozowej.

– Gorąco zachęcamy do korzystania z jadłodzielni na Ursynowie – powiedział Jakub Berent.

