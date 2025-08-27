Zmodernizowana Jadłodzielnia na Ursynowie już otwarta

Na przełomie lipca i sierpnia 2025 roku zmodernizowano jadłodzielnię na tyłach ratusza dzielnicy Ursynów
Drewniane meble zastąpiono trwalszymi, odpornymi na warunki atmosferyczne, a co najważniejsze – pojawił się nowy punkt, w którym można dzielić się żywnością.
Modernizacja jadłodzielni przy ratuszu Ursynowa, zrealizowana na przełomie lipca i sierpnia, jest częścią szerszej inicjatywy „Warszawskie partnerstwa na rzecz niemarnowania zasobów”, promowanej przez Urząd Dzielnicy Ursynów we współpracy z lokalnymi organizacjami, wolontariuszami i przedsiębiorcami.
Projekt zainicjowany przez Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń powstał we współpracy z wolontariuszkami z Foodsharing Warszawa, które na co dzień zajmują się ratowaniem żywności.
W ramach modernizacji funkcjonujące od 2019 roku drewniana szafa i lodówka zostały zastąpione nowym, bardziej odpornym wyposażeniem. Jadłodzielnia zyskała regał ze stali nierdzewnej oraz przeszkloną witrynę chłodniczą, które są trwalsze i lepiej zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i warunkami atmosferycznymi.
Całość została sfinansowana z budżetu m.st. Warszawy. Urząd Dzielnicy planuje także zakup środków czystości, które zostaną przekazane wolontariuszom z Foodsharing Warszawa, regularnie dbającym o porządek w jadłodzielni.
Podczas ponownego otwarcia jadłodzielni, zastępca burmistrza dzielnicy Ursynów, Jakub Berent, spotkał się z Anną Przyżecką i Agnieszką Osełką z Foodsharing Warszawa. Poinformował, że oprócz zmodernizowanego punktu przy ratuszu, powstała również nowa jadłodzielnia na Kabatach, na bazarku przy ulicy Wąwozowej.
– Gorąco zachęcamy do korzystania z jadłodzielni na Ursynowie – powiedział Jakub Berent.
Obecnie na Ursynowie funkcjonują cztery jadłodzielnie: trzy ufundowane z budżetu miasta (przy al. KEN 61, przy ul. Kłobuckiej 14 i przy ul. Wąwozowej 36) oraz jedna społeczna (przy ul. Nugat 4). Apeluje się do użytkowników o bieżące utrzymywanie porządku w tych miejscach i niepozostawianie niepotrzebnych odpadów.
Partnerstwa zawarte pomiędzy Urzędem Dzielnicy Ursynów a ratownikami żywności zakładają cotygodniowe sprzątanie jadłodzielni. Jednak to mieszkańcy, jako faktyczni gospodarze tych miejsc, odpowiadają za ich codzienną czystość. Wszyscy są zachęcani do aktywnego propagowania idei niemarnowania zasobów, wspierając tym samym inicjatywy takie jak #myślęniemarnuję.