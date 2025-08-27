Zmodernizowana Jadłodzielnia na Ursynowie już otwarta

W ramach inicjatywy „Warszawskie partnerstwa na rzecz niemarnowania zasobów” zmodernizowana jadłodzielnia na tyłach Urzędu Dzielnicy Ursynów ponownie służy mieszkańcom.



Drewniane meble zastąpiono trwalszymi, odpornymi na warunki atmosferyczne, a co najważniejsze – pojawił się nowy punkt, w którym można dzielić się żywnością.

Reklama Reklama

Sukces kampanii „myślę ̴ nie marnuję”

Modernizacja jadłodzielni przy ratuszu Ursynowa, zrealizowana na przełomie lipca i sierpnia, jest częścią szerszej inicjatywy „Warszawskie partnerstwa na rzecz niemarnowania zasobów”, promowanej przez Urząd Dzielnicy Ursynów we współpracy z lokalnymi organizacjami, wolontariuszami i przedsiębiorcami.

Projekt zainicjowany przez Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń powstał we współpracy z wolontariuszkami z Foodsharing Warszawa, które na co dzień zajmują się ratowaniem żywności.

Nowe, trwalsze wyposażenie jadłodzielni

W ramach modernizacji funkcjonujące od 2019 roku drewniana szafa i lodówka zostały zastąpione nowym, bardziej odpornym wyposażeniem. Jadłodzielnia zyskała regał ze stali nierdzewnej oraz przeszkloną witrynę chłodniczą, które są trwalsze i lepiej zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i warunkami atmosferycznymi.