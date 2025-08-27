24°C
Życie Warszawy

Złodziej zasnął na miejscu „zbrodni”. Monitoring nagrał włamanie do ciężarówek na Woli

Publikacja: 27.08.2025 14:15

Włamania do ciężarówek na Woli nagrały kamery monitoringu

Foto: pixabay.com

Kacper Komaiszko
Sen zamiast łupu! Zamiast zysku, 29-letni włamywacz znalazł na warszawskiej Woli… wygodne miejsce na drzemkę. Nietypowe zdarzenie na budowie zakończyło się interwencją policji i trzema zarzutami. Zmęczonemu złodziejowi grozi teraz 10 lat więzienia.

Sytuacja, która miała miejsce na jednej z budów na warszawskiej Woli, mogłaby posłużyć za scenariusz do komedii kryminalnej.

Nocna praca, poranna drzemka

29-letni mężczyzna, którego poczynania zarejestrowały kamery monitoringu, usiłował włamać się do trzech zaparkowanych na buowie samochodów ciężarowych. Wybijał szyby, szukając wartościowych przedmiotów. Jego „misja” nie przyniosła jednak zamierzonego efektu – okazało się, że pojazdy są puste. Zamiast kontynuować poszukiwania lub zwyczajnie się oddalić, postanowił odpocząć.

Akcja służb i konsekwencje

Na miejsce przybyli funkcjonariusze z Woli, którzy bez problemu zatrzymali śpiącego włamywacza. 29-latek nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć swojej obecności na terenie budowy. Grupa dochodzeniowo-śledcza przeprowadziła oględziny, a zebrany materiał dowodowy trafił do Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu. Właściciel pojazdów oszacował łączne straty na kilka tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał trzy zarzuty usiłowania kradzieży z włamaniem. Za ten czyn grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Sprawa prowadzona jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

