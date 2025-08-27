Złodziej zasnął na miejscu „zbrodni”. Monitoring nagrał włamanie do ciężarówek na Woli

Sen zamiast łupu! Zamiast zysku, 29-letni włamywacz znalazł na warszawskiej Woli… wygodne miejsce na drzemkę. Nietypowe zdarzenie na budowie zakończyło się interwencją policji i trzema zarzutami. Zmęczonemu złodziejowi grozi teraz 10 lat więzienia.



Sytuacja, która miała miejsce na jednej z budów na warszawskiej Woli, mogłaby posłużyć za scenariusz do komedii kryminalnej.

Nocna praca, poranna drzemka

29-letni mężczyzna, którego poczynania zarejestrowały kamery monitoringu, usiłował włamać się do trzech zaparkowanych na buowie samochodów ciężarowych. Wybijał szyby, szukając wartościowych przedmiotów. Jego „misja” nie przyniosła jednak zamierzonego efektu – okazało się, że pojazdy są puste. Zamiast kontynuować poszukiwania lub zwyczajnie się oddalić, postanowił odpocząć.

Drzemka pod kloszem

Jego nietypową taktykę ujawnił rano pracownik budowy. Zdziwiony widokiem wybitej szyby w jednej z ciężarówek, szybko zauważył, że uszkodzony jest również kolejny pojazd, a w trzecim widoczne są zarysowania po uderzeniu kamieniem. Największe zdziwienie wzbudził fakt, że w kabinie jednego z aut dostrzegł śpiącego mężczyznę. Natychmiast zaalarmował policję.