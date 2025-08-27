Odrestaurowany „Amadeusz” w 4K wraca na duży ekran

„Amadeusz” Miloša Formana w wersji 4K
Nagrodzony aż ośmioma Oscarami „Amadeusz” został pieczołowicie odrestaurowany przez Akademię Oscarową, co pozwoliło przywrócić mu dawną świetność wizualną i dźwiękową. Film, oparty na sztuce Petera Shaffera, opowiada o rywalizacji genialnego Mozarta (Tom Hulce) i zazdrosnego o jego talent Antonia Salieriego (F. Murray Abraham).
To widowisko, które łączy w sobie epicki rozmach, wybitną ścieżkę dźwiękową i trzymający w napięciu dramat. Odnowiona wersja 4K, niedostępna przez blisko ćwierć wieku, miała swoją repremierę w maju 2024 roku w Hollywood.
Repremiera w Kinie Iluzjon (ul. Narbutta 50A) odbędzie się 2 września o godz. 18. Po projekcji widzowie będą mieli okazję wziąć udział w rozmowie z zaproszonymi ekspertami, którą poprowadzi dziennikarka RMF Classic, Magdalena Juszczyk. Wśród gości znaleźli się:
Wydarzenie jest efektem współpracy Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego (FINA) i firmy Past Perfect, dystrybutora klasyki filmowej.
„Amadeusz” to jeden z pierwszych tytułów w katalogu firmy Past Perfect, która ma zamiar zająć się dystrybucją odrestaurowanych cyfrowo filmów – ma to wypełnić lukę w dostępie do dawno niewidzianych tytułów. „Amadeusz” wkrótce trafi do kilkudziesięciu polskich kin studyjnych oraz do sieci multipleksów. Przedpremierowe pokazy zaplanowano między innymi w Multikinie 30 sierpnia i 1 września.