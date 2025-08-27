24°C
Życie Warszawy

Odrestaurowany „Amadeusz” w 4K wraca na duży ekran

Publikacja: 27.08.2025 18:15

„Amadeusz” Miloša Formana w wersji 4K

„Amadeusz” Miloša Formana w wersji 4K

Foto: mat. pras.

M.B.
Filmowe arcydzieło Miloša Formana, „Amadeusz”, powraca na ekrany w odnowionej cyfrowo wersji 4K. 2 września Kino Iluzjon w Warszawie zaprasza na wyjątkową repremierę, połączoną z dyskusją z udziałem ekspertów.

Nagrodzony aż ośmioma Oscarami „Amadeusz” został pieczołowicie odrestaurowany przez Akademię Oscarową, co pozwoliło przywrócić mu dawną świetność wizualną i dźwiękową. Film, oparty na sztuce Petera Shaffera, opowiada o rywalizacji genialnego Mozarta (Tom Hulce) i zazdrosnego o jego talent Antonia Salieriego (F. Murray Abraham).

To widowisko, które łączy w sobie epicki rozmach, wybitną ścieżkę dźwiękową i trzymający w napięciu dramat. Odnowiona wersja 4K, niedostępna przez blisko ćwierć wieku, miała swoją repremierę w maju 2024 roku w Hollywood.

Goście i dyskusja po seansie

Repremiera w Kinie Iluzjon (ul. Narbutta 50A) odbędzie się 2 września o godz. 18. Po projekcji widzowie będą mieli okazję wziąć udział w rozmowie z zaproszonymi ekspertami, którą poprowadzi dziennikarka RMF Classic, Magdalena Juszczyk. Wśród gości znaleźli się:

  • dr Mikołaj Góralik – filmoznawca, który opowie o kulisach kręcenia filmu w Pradze.
  • Sebastian Smoliński – krytyk filmowy, założyciel firmy Past Perfect dystrybuującej film, który przybliży proces rekonstrukcji „Amadeusza”.
  • dr Agnieszka Nowok-Zych – muzykolożka, która podzieli się muzykologicznym spojrzeniem na arcydzieło Formana.

Wydarzenie jest efektem współpracy Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego (FINA) i firmy Past Perfect, dystrybutora klasyki filmowej.

„Amadeusz” to jeden z pierwszych tytułów w katalogu firmy Past Perfect, która ma zamiar zająć się dystrybucją odrestaurowanych cyfrowo filmów – ma to wypełnić lukę w dostępie do dawno niewidzianych tytułów. „Amadeusz” wkrótce trafi do kilkudziesięciu polskich kin studyjnych oraz do sieci multipleksów. Przedpremierowe pokazy zaplanowano między innymi w Multikinie 30 sierpnia i 1 września.

