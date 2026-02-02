-15.5°C
Życie Warszawy
Nowe życie terenów postindustrialnych w Warszawie. Naukowa analiza tematu

Publikacja: 02.02.2026 09:00

Inwestycje, które opisuje dr Arno, wykorzystują relikty historycznej architektury industrialnej, świ

Inwestycje, które opisuje dr Arno, wykorzystują relikty historycznej architektury industrialnej, świadomie odwołując się do przemysłowej przeszłości tych miejsc. Na zdjęciu: dawna Fabryka Norblina

Foto: Maria Arno/Politechnika Warszawska

Pełnią nie tylko funkcje mieszkaniowe, komercyjne i kulturalne, lecz także stanowią swoiste „żywe pomniki” dziedzictwa przemysłowego miasta. Stołecznym terenom postindustrialnym przyjrzała się dr inż. arch. Maria Arno z Politechniki Warszawskiej.

W ostatnich latach w Warszawie obserwujemy rozwój licznych wielofunkcyjnych kompleksów powstających na terenach dawnych zakładów przemysłowych. Zjawisku przyjrzała się dr inż. arch. Maria Arno, autorka artykułu „Integrating Museum Narratives in the Adaptation of Post-Industrial Heritage to Multifunctional Buildings in Warsaw, Poland” (Integracja narracji muzealnych w adaptacji dziedzictwa poprzemysłowego do budynków wielofunkcyjnych w Warszawie – tłum. red.), który ukazał się w piśmie „Muzeologia a Kulturne Dedicstvo”.

– Moimi zainteresowaniami naukowym są adaptacja dziedzictwa architektonicznego do nowych funkcji w obliczu współczesnych wyzwań społecznych, urbanistycznych i religijnych, z uwzględnieniem zachowania tożsamości miejsc i ich wartości kulturowych, a także ochrona dziedzictwa architektonicznego, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa religijnego. Również konflikty i wyzwania związane z desakralizacją obiektów sakralnych, w tym napięcia pomiędzy potrzebami ochrony zabytków a oczekiwaniami wspólnot religijnych – mówi dr inż. arch. Maria Arno z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. – Obecnie zajmuję się zagadnieniami adaptacji obiektów poprzemysłowych, militarnych do nowej funkcji.

Trzy wyjątkowe miejsca na mapie Warszawy

W swoim artykule autorka przygląda się trzem kluczowym projektom rewitalizacji dawnych fabryk w Warszawie. Opisuje miejsca, które w udany sposób łączą nowoczesną architekturę z pamięcią o ich dawnej, przemysłowej roli. Dr Arno wybrała te lokalizacje na podstawie trzech konkretnych kryteriów:

  • Miejsce: obiekty znajdują się w Warszawie.
  • Czas: zostały przebudowane lub zaadaptowane w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
  • Charakter zabytku: to budynki z przełomu XIX i XX wieku o zbliżonym stylu architektonicznym.

Głównymi bohaterami analizy są: Centrum Praskie Koneser, Elektrownia Powiśle oraz Fabryka Norblina. Każdy z tych projektów pokazuje, jak współczesny design może współistnieć z historią, tworząc przestrzeń przyjazną dla dzisiejszych mieszkańców, a jednocześnie pełną szacunku do przeszłości.

Celem dr Arno było pokazanie, jak tereny poprzemysłowe można przekształcić w miejsca wielofunkcyjne, nie tracąc przy tym ich fabrycznego ducha. Ważnym elementem jest tu tworzenie muzeów (także tych plenerowych). Dzięki zachowaniu maszyn czy detali architektonicznych, te przemysłowe symbole wciąż są widoczne w krajobrazie stolicy i chronią jej dziedzictwo.

Opisywane inwestycje świadomie wykorzystują pozostałości dawnych fabryk. Choć deweloperzy mierzą się z ogromną presją finansową, wysokimi cenami działek i kosztami budowy, coraz częściej doceniają wartość starych murów. Zrewitalizowane przestrzenie to już nie tylko mieszkania, sklepy czy biura – to „żywe pomniki” historii miasta, które prowadzą dialog między tym, co stare, a tym, co nowoczesne.

Autorka zbadała również, czy w odnowionych budynkach historia pozostaje czytelna dla odbiorcy. Sprawdzała, czy zachowano kluczowe elementy dawnego wyposażenia i czy ich nowa forma pozwala zrozumieć, co działo się w tych murach przed laty. Analiza fizycznego wyglądu budynków stała się więc punktem wyjścia do refleksji nad tym, co w architekturze niewidoczne, a ważne dla tożsamości miejsca.

Wyzwania i zagrożenia dla terenów poprzemysłowych

Analiza Konesera, Norblina i Elektrowni Powiśle obnaża także trudne aspekty rewitalizacji. Autorka wskazuje na zanikanie tradycyjnych przestrzeni publicznych, ich prywatyzację oraz nadmierną komercjalizację. Zwraca uwagę, że jeśli przesadzimy z „upiększaniem” zabytków, mogą one stracić swoją autentyczną wartość historyczną. Często dochodzi tu do konfliktu między tym, co cenne kulturowo, a tym, co opłacalne ekonomicznie.

„Wprowadzanie nowych podziałów czy rozbudowa budynków może zniszczyć spójność całego kompleksu. Kluczowe jest zachowanie odpowiednich proporcji, aby nowe elementy nie przytłaczały oryginału. Musimy szanować dawną materię budynku” – podkreśla w swojej pracy dr Maria Arno.

Według autorki najlepszym podejściem jest ochrona całościowa (holistyczna) – dbająca zarówno o budynek, jak i o jego kontekst kulturowy. Idealna renowacja to taka, która wnosi nową jakość, ale pozwala budowli pozostać świadectwem przeszłości. Wymaga to współpracy urzędników, naukowców i samych mieszkańców.

Szczególnie ważne jest zachowanie autentycznych pozostałości linii produkcyjnych: maszyn, urządzeń, suwnic, instalacji technicznych czy konstrukcji montażowych. Nie powinny one służyć wyłącznie jako ozdoba – ich głównym zadaniem jest pomóc nam zrozumieć, jak dawniej wyglądała tam praca.

Na koniec autorka ostrzega przed zjawiskiem gentryfikacji i nadmiernym nastawieniem na zysk. Podkreśla, że przekształcanie terenów poprzemysłowych wymaga ostrożnego i zrównoważonego planowania. Tylko wtedy uda się pogodzić współczesne potrzeby miasta z ochroną jego fascynującej historii.

