Rada Rodziców skarży na dyrektorkę szkoły. Poszło o pocztę

Czy dyrektorka Zespołu Szkół nr 74 bezprawnie otwierała korespondencję kierowaną do Rady Rodziców? Skarga w tej sprawie trafiła do Rady Dzielnicy Rembertów.



W październiku zeszłego roku Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 74 napisała skargę dotyczącą naruszenia korespondencji adresowanej do Rady Rodziców przez dyrektora szkoły oraz opóźnienia w jej przekazywaniu. Trafiła ona do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Rembertów.

Opóźniona poczta do Rady Rodziców

Jak tłumaczą radni, komisja przeanalizowała przedstawione informacje oraz szczegółowe wyjaśnienia dyrektora szkoły oraz pracownicy przekazującej pocztę.

„Pani dyrektor oświadczyła, że nie dokonywała wcześniejszego otwarcia korespondencji, która wpłynęła do szkoły i wskazywała jako adresata jednej z jej organów tj. Radę Rodziców.

Korespondencja została pozostawiona do odbioru w sekretariacie szkoły w ramach wewnętrznego obiegu dokumentacji” – relacjonuje komisja.