-12.4°C
1024.9 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Koniec „hulajnogowej partyzantki” w Warszawie? ZDM szykuje nowe restrykcje

Publikacja: 01.02.2026 11:35

Władze warszawskich dzielnic wyraziły opinie na temat zaostrzenia przepisów dla użytkowników e-hulaj

Władze warszawskich dzielnic wyraziły opinie na temat zaostrzenia przepisów dla użytkowników e-hulajnóg

Foto: ZDM Warszawa

Kacper Komaiszko
Warszawa zaostrzy przepisy wobec użytkowników e-hulajnóg. Po rekordowo tragicznych statystykach powypadkowych z 2025 roku, miasto szykuje rozwiązania, które w założeniu mają wyeliminować niebezpieczną jazdę.

W obliczu dramatycznych danych spływających z komend policji, urzędnicy szukają nowych rozwiązań w trosce o zdrowie i życie przechodniów. Sygnały płynące z Zarządu Dróg Miejskich nie pozostawiają złudzeń: zbliżający się sezon letni będzie czasem największej weryfikacji zasad poruszania się po mieście.

Dramatyczny bilans ubiegłego roku i nowa grupa ryzyka

Najsilniejszym argumentem za zaostrzeniem przepisów są twarde dane statystyczne, które w 2025 roku wstrząsnęły opinią publiczną. Jak pisało „Życie Warszawy”, liczba wypadków na Mazowszu drastycznie wzrosła, osiągając w sierpniu ubiegłego roku poziom stu dwudziestu trzech zdarzeń, co stanowi niemal dwukrotność bilansu z całego roku 2023. Najbardziej niepokojącym zjawiskiem jest jednak zmiana profilu sprawcy wypadku. O ile w 2024 roku najczęściej za kolizje odpowiadali młodzi dorośli, o tyle dane z pierwszej połowy 2025 roku wskazują na dzieci w wieku od siedmiu do czternastu lat. Demograficzna zmiana pokazuje, że hulajnogi przestały być traktowane jak pojazdy, a stały się niebezpiecznymi zabawkami w rękach osób pozbawionych wyobraźni drogowej i wymaganych uprawnień. Najczęstszym grzechem pozostaje przy tym nieustąpienie pierwszeństwa pieszym na przejściach, co może skończyć się tragicznie.

Polecane
Z analizy danych wynika, że obniża się wiek sprawców wypadków na hulajnogach elektrycznych.
bezpieczeństwo
Coraz więcej wypadków z pieszymi, rowerzystami i użytkownikami hulajnóg

Historyczne centrum pod lupą i widmo całkowitego zakazu

W samym sercu Warszawy narasta opór wobec obecnego modelu korzystania z e-hulajnóg. Śródmiejscy urzędnicy, widząc nieskuteczność dotychczasowych ograniczeń prędkości do dwunastu kilometrów na godzinę, domagają się radykalnego cięcia. Anna Łobko, rzeczniczka dzielnicy Śródmieście, otwarcie wskazuje, że specyficzna infrastruktura Starego i Nowego Miasta, oparta na zabytkowej kostce brukowej, w naturalny sposób wypycha użytkowników hulajnóg na gładkie chodniki. Tam, wśród tłumów turystów i spacerowiczów, dochodzi do najbardziej niebezpiecznych interakcji. Rozwiązaniem, które leży obecnie na stole ZDM, jest wprowadzenie całkowitego zakazu ruchu i parkowania na obszarach historycznych. Wówczas każda hulajnoga po przekroczeniu granic Starówki mogłaby automatycznie zostać unieruchomiona przez system operatora, co definitywnie rozwiązałoby problem rajdów po wąskich uliczkach.

Polecane
Europejskie stolice podążają w kierunku usunięcia e-hulajnóg z przestrzeni miasta
transport miejski
Czas wyrzucić hulajnogi z Warszawy? Na Zachodzie sobie poradzili
Reklama
Reklama

Zarząd Dróg Miejskich kończy etap zbierania postulatów

Przygotowania do zmian wchodzą właśnie w decydującą fazę. ZDM zakończyło zbieranie opinii od dziesięciu dzielnic i kluczowych jednostek miejskich. Ten szeroko zakrojony audyt bezpieczeństwa ma być fundamentem pod nowe porozumienie z operatorami świadczącymi usługi najmu. Miasto chce zdążyć z wdrożeniem nowych zasad przed rozpoczęciem szczytu sezonu letniego, kiedy to liczba incydentów wzrasta z kilku miesięcznie do nawet kilku dziennie. Choć szczegóły konsultacji pozostają na razie tajemnicą, można spodziewać się, że urzędnicy będą naciskać na operatorów w kwestii skuteczniejszej weryfikacji tożsamości użytkowników, aby wyeliminować plagę jazd nieletnich podpiętych pod konta rodziców.

Surowe sankcje i nowe obowiązki dla użytkowników

Wraz z nowymi procedurami miasto przypomina o obowiązującym taryfikatorze, który w 2026 roku nie przewiduje taryfy ulgowej. Policja i Straż Miejska coraz częściej egzekwują kary za przejazd przez pasy dla pieszych czy jazdę w dwie osoby, co uszczupla portfel o kilkaset złotych. Najpoważniejsze sankcje czekają jednak na osoby wsiadające na hulajnogę pod wpływem alkoholu, gdzie mandat może wynieść nawet dwa i pół tysiąca złotych.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Magazyn pomieści 61 tys. m3 wody podgrzewanej do temperatury 98 st. Celsjusza, co można porównać do
inwestycje

Warszawa zyska jeden z największych akumulatorów ciepła w UE

Funkcjonariusz, który kierował radiowozem nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowany
bezpieczeństwo

Ofiara handlu ludźmi ranna w wypadku radiowozu. Zawieszono policjanta

Audyt wskazuje m.in. na niezgodność przebiegu ekranów akustycznych w pozwoleniu na budowę względem w
audyt przebudowy

Chaos i brak nadzoru na budowie Trasy Łazienkowskiej. Czy remont złapie kolejne opóźnienie?

Z komunikatów policji wynika, że w ciągu ostatniej doby z wychłodzenia zmarły w Polsce dwie osoby
miasto zimą

Martwa 57-latka znaleziona na Krakowskim Przedmieściu

Pijany 28-latek zasnął za kierownicą auta z włączonym silnikiem
bezpieczeństwo ruchu drogowego

Zasnął za kierownicą z trzema promilami. W aucie puszki po piwie

Zmiana organizacji ruchu zmusza mieszkańców ul. Słomińskiego do nadkładania trasy przez zakorkowane
drogi

Zamiast do domu, jadą prosto w korek. Zmiana w ruchu po remoncie

Projekt Hotelu Forum inspirowany był wieżowcem Lever Brothers z Nowego Jorku. Zgodnie z ówczesnymi t
warszawskie historie...

Powiew wielkiego świata. Od włoskiego pałacu po szwedzki drapacz chmur

Zatrzymani mężczyźni w wieku 38 i 42 lat działali według powtarzalnego schematu.
bezpieczeństwo

Kradzieże metodą na hydraulika. Recydywiści zatrzymani na Ursynowie

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA