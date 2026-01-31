Dobre kłamstwo lepsze od prawdy? Zaskakujące badania Uniwersytetu SWPS

Okazało się, że osoby uciekające się do prospołecznych kłamstw – takich, których intencją jest oszczędzenie komuś przykrości – były oceniane jako bardziej moralne niż ludzie mówiący prawdę prosto w oczy. „Prospołecznych kłamców”, udzielających nadmiernie optymistycznej informacji zwrotnej, postrzegano pozytywnie prawdopodobnie dlatego, że przejawiali wrażliwość na potrzeby drugiej strony.

Podobnie traktowano osoby, określane jako „wrażliwe społecznie”, które potrafią dostosować przekaz do odbiorcy. Oznacza to, że mówią one prawdę tym, którzy są w stanie się z nią zmierzyć, natomiast łagodzą przekaz (nawet kłamiąc) w stosunku do tych osób, które krytyka mogłaby zranić. Taka niekonsekwencja nie obniżała oceny moralnej tych osób, uczestnicy badania akceptowali elastyczne podejście do prawdy, zakładając, że służy ono innym.

– Co ciekawe, oceniający wrażliwy społecznie nie został uznany za mniej moralnego niż uczciwy, co sugeruje, że taka postawa jest tolerowana, gdy jest zgodna z potrzebami społecznymi. Wskazuje to, że ludzie strategicznie dostosowują swoje preferencje dotyczące uczciwości, bazując na sygnałach społecznych – mówi dr hab. Katarzyna Cantarero, prof. USWPS, Instytut Psychologii, Uniwersytet SWPS, psycholożka społeczna, współautorka badania.

Wybieramy szczerość, ale innych chronimy

Mimo tego, że jesteśmy skłonni przyznawać wyższe oceny moralne osobom mijającym się z prawdą, to z badania wynika, że większość z nas nie chce dostawać takiego feedbacku. Bo gdy przychodzi do wyboru osoby, która ma ocenić nasze własne dokonania, zdecydowanie wolimy kogoś, kto będzie z nami szczery. W badaniu wskazało tak 70 proc. uczestników. Podobnie jest w przypadku, kiedy mamy wybrać doradcę dla kogoś innego.

Sytuacja zmienia się jednak, gdy chodzi o osobę, o której wiemy, że źle znosi krytykę. Dla osób emocjonalnie wrażliwych wolimy wybrać kogoś, kto je pocieszy i utrzyma ich motywację, niż dla osób, które nie są tak podatne na krytykę.

– Badanie wykazało, że – w przypadku, gdy uczestnicy wybierali feedback dla siebie – chętniej brane pod uwagę były osoby udzielające szczerej informacji zwrotnej, w przeciwieństwie do tych, które posługiwały się prospołecznym kłamstwem. Natomiast w odniesieniu do osób, które źle znoszą krytykę, dla tych osób częściej preferowano informację zwrotną dostosowaną do poziomu wrażliwości tej osoby w porównaniu do osób, które nie przejawiają nadmiernej wrażliwości na krytykę – mówi prof. Cantarero.

Jak podkreślają autorzy, wyniki badań sugerują, że często sądzimy, że w relacjach międzyludzkich nie istnieje jedna, idealna strategia udzielania informacji zwrotnej. Ludzie cenią sobie zdolność do rozpoznania emocjonalnych potrzeb drugiego człowieka i dostosowania do nich komunikatu w zależności od kontekstu społecznego.