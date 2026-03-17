W rozmowach podjęto także, dlaczego nawet „istotne statystycznie” odkrycia naukowców na temat smartfonów nie zawsze muszą być powodem do paniki oraz dlaczego wrzucanie wszystkich młodych ludzi do jednego (cyfrowego) worka bywa błędem i jakie czynniki mogą decydować o tym, kiedy ekrany nam służą, a kiedy szkodzą.

Autorzy publikacji zauważają, że temat ten budzi na tyle silne emocje, że często, zamiast uporządkowanej refleksji opartej na rzetelnych danych i dowodach naukowych, wygrywa dezinformacja, uproszczenia oraz intuicyjne interpretacje rzeczywistości. – Nie oznacza to, że technologie cyfrowe nie niosą z sobą żadnych wyzwań – wskazują twórcy raportu. Eksperci z Uniwersytetu SWPS zwracają jednak uwagę, że w debacie publicznej zbyt łatwo przypisuje im się rolę głównego sprawcy zjawisk, których źródła są głębsze i lepiej udokumentowane.

Fragment raportu "10 rozmów o cyfrowy dorastaniu dla rodziców, nauczycieli i innych dorsłych" Alarmistyczne nagłówki i popularne publikacje często wskazują technologie cyfrowe jako główne, a nawet jedyne źródło wyzwań związanych ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży. Taka perspektywa skłania dorosłych – od rodziców po osoby kształtujące polityki publiczne i system edukacji – do poszukiwania szybkich i radykalnych rozwiązań.

„Zamiast skupiać się tylko na smartfonach, powinniśmy walczyć o to, żeby młodzi ludzie mieli dostęp do realnej pomocy. Żeby w szkołach był psycholog, do którego można pójść bez wstydu. Żeby mieli poczucie, że są wspierani – przez rodziców, nauczycieli, dorosłych wokół nich. Żeby były przestrzenie, gdzie mogą bezpiecznie rozmawiać o swoich problemach i spędzać wolny czas. A takich przecież brakuje” – napisali piszą badacze z Obserwatorium Praktyk Medialnych Uniwersytetu SWPS.

Obserwatorium Praktyk Medialnych USWPS

Obserwatorium Praktyk Medialnych (OPM) to interdyscyplinarne centrum badawczo-wdrożeniowe, którego misją jest dostarczanie rzetelnej i opartej na dowodach naukowych wiedzy o współczesnych praktykach medialnych.

W swoich działaniach, eksperci z Uniwersytetu SWPS, analizują funkcjonowanie człowieka w mediach cyfrowych oraz wpływ nowych technologii – i towarzyszących im narracji oraz wyobrażeń na ich temat – na codzienne doświadczenia. Szczególnym obszarem zainteresowań OPM jest problematyka cyfrowego dorastania, czyli to, w jaki sposób dzieci, młodzież i towarzyszący im dorośli funkcjonują w sieci.

Centrum powstało w odpowiedzi na pogłębiającą się polaryzację debaty na temat wpływu internetu i mediów cyfrowych na współczesne życie społeczne – zwłaszcza w kontekście młodych osób.

OPM prowadzi interdyscyplinarne badania empiryczne dotyczące różnych aspektów codziennych doświ­adczeń uczestników i uczestniczek życia cyfrowego. Działania centrum koncentrują się także na analizie języka i przekazów medialnych, które często kształtują nasze wyobrażenia o internecie i nowych technologiach.

