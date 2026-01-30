-4.8°C
Życie Warszawy
Rekrutacja do przedszkoli w Warszawie coraz bliżej. Ratusz udostępnia specjalne narzędzie

Publikacja: 30.01.2026 12:15

Rekrutacja do stołecznych przedszkoli wystartuje 10 lutego

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Pryga
Rodzice poszukujący w Warszawie placówki dla przedszkolaka zyskują nowe ułatwienia. Klimatyczna Mapa Przedszkoli zawiera kluczowe informacje o udogodnieniach dla dziecka. Dostępne są m.in. dane dotyczące bezpieczeństwa, wyposażenia i wyżywienia.

Oferta stołecznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostanie udostępniona w systemie rekrutacyjnym już 10 lutego.

Klimatyczna Mapa Przedszkoli już dostępna

Rodzicom przedszkolaków ratusz udostępnia na swojej stronie internetowej specjalne narzędzie. W Klimatycznej Mapie Przedszkoli zestawiono placówki ogólnodostępne oraz integracyjne.

Mapę można przeglądać według kilku kryteriów. Użytkownik może wybrać typ placówki i oddziału (ogólnodostępne, integracyjne, specjalne, dietowe). Podano również informacje o udogodnieniach dla dzieci oraz ułatwieniach dla osób z niepełnosprawnościami. Rodzic może sprawdzić, czy dana placówka posiada m.in. szafki, stojaki na rowery i dostęp do placu zabaw. Przedszkola można porównywać pod kątem dostępu dzieci do psychologa, pedagoga specjalnego lub logopedy.

Na mapie umieszczono również dane dotyczące wyżywienia przedszkoli (własna kuchnia, catering, ilość posiłków dziennie). Przed wyborem placówki można także sprawdzić m.in., czy obiekt jest monitorowany.

Każda z placówek przedszkolnych i szkolnych posiada krótką wizytówkę z danymi adresowymi, stroną internetową i opisem obiektu.

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli w Warszawie. Kluczowe daty

  • Deklarację o chęci kontynuacji wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym należy składać od 3 lutego (wtorek) do 9 lutego (poniedziałek) do godz. 16:00.
  • Od 10 lutego (wtorek) od godz. 13 zostanie udostępniona oferta przedszkoli i szkół podstawowych w systemie rekrutacyjnym.
  • Od 10 lutego (wtorek) od godz. 13 do 24 lutego (wtorek) do godz. 20 rodzice muszą wypełnić i wysłać wniosek o przyjęcie dziecka w systemie. Edytowanie wniosku będzie możliwe tylko w tym okresie.
  • Od 10 lutego (wtorek) od godz. 13 do 25 lutego (środa) do godz. 16 rodzic składa w placówce pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie dziecka wraz z wymaganą dokumentacją.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego (dzieci zakwalifikowane i niezakwalifikowane) zostaną opublikowane 30 marca o godz. 13. Od 30 marca do 9 kwietnia do godz. 10 rodzice muszą potwierdzić wolę zapisu dziecka do placówki, do której zostało zakwalifikowane. Lista dzieci przyjętych/nieprzyjętych zostanie opublikowana 10 kwietnia o godz. 13, a postępowanie uzupełniające (publikacja w systemie wolnych miejsc) rozpocznie się 4 maja.

Źródło: zyciewarszawy.pl

