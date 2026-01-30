Rekrutacja do przedszkoli w Warszawie coraz bliżej. Ratusz udostępnia specjalne narzędzie

Rodzice poszukujący w Warszawie placówki dla przedszkolaka zyskują nowe ułatwienia. Klimatyczna Mapa Przedszkoli zawiera kluczowe informacje o udogodnieniach dla dziecka. Dostępne są m.in. dane dotyczące bezpieczeństwa, wyposażenia i wyżywienia.



Oferta stołecznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostanie udostępniona w systemie rekrutacyjnym już 10 lutego.

Reklama Reklama

Klimatyczna Mapa Przedszkoli już dostępna

Rodzicom przedszkolaków ratusz udostępnia na swojej stronie internetowej specjalne narzędzie. W Klimatycznej Mapie Przedszkoli zestawiono placówki ogólnodostępne oraz integracyjne.

Mapę można przeglądać według kilku kryteriów. Użytkownik może wybrać typ placówki i oddziału (ogólnodostępne, integracyjne, specjalne, dietowe). Podano również informacje o udogodnieniach dla dzieci oraz ułatwieniach dla osób z niepełnosprawnościami. Rodzic może sprawdzić, czy dana placówka posiada m.in. szafki, stojaki na rowery i dostęp do placu zabaw. Przedszkola można porównywać pod kątem dostępu dzieci do psychologa, pedagoga specjalnego lub logopedy.

Na mapie umieszczono również dane dotyczące wyżywienia przedszkoli (własna kuchnia, catering, ilość posiłków dziennie). Przed wyborem placówki można także sprawdzić m.in., czy obiekt jest monitorowany.

Każda z placówek przedszkolnych i szkolnych posiada krótką wizytówkę z danymi adresowymi, stroną internetową i opisem obiektu.