Rekrutacja do przedszkoli w Warszawie coraz bliżej. Ratusz udostępnia specjalne narzędzie

Rekrutacja do stołecznych przedszkoli wystartuje 10 lutego
Oferta stołecznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostanie udostępniona w systemie rekrutacyjnym już 10 lutego.
Rodzicom przedszkolaków ratusz udostępnia na swojej stronie internetowej specjalne narzędzie. W Klimatycznej Mapie Przedszkoli zestawiono placówki ogólnodostępne oraz integracyjne.
Mapę można przeglądać według kilku kryteriów. Użytkownik może wybrać typ placówki i oddziału (ogólnodostępne, integracyjne, specjalne, dietowe). Podano również informacje o udogodnieniach dla dzieci oraz ułatwieniach dla osób z niepełnosprawnościami. Rodzic może sprawdzić, czy dana placówka posiada m.in. szafki, stojaki na rowery i dostęp do placu zabaw. Przedszkola można porównywać pod kątem dostępu dzieci do psychologa, pedagoga specjalnego lub logopedy.
Na mapie umieszczono również dane dotyczące wyżywienia przedszkoli (własna kuchnia, catering, ilość posiłków dziennie). Przed wyborem placówki można także sprawdzić m.in., czy obiekt jest monitorowany.
Każda z placówek przedszkolnych i szkolnych posiada krótką wizytówkę z danymi adresowymi, stroną internetową i opisem obiektu.
Wyniki postępowania rekrutacyjnego (dzieci zakwalifikowane i niezakwalifikowane) zostaną opublikowane 30 marca o godz. 13. Od 30 marca do 9 kwietnia do godz. 10 rodzice muszą potwierdzić wolę zapisu dziecka do placówki, do której zostało zakwalifikowane. Lista dzieci przyjętych/nieprzyjętych zostanie opublikowana 10 kwietnia o godz. 13, a postępowanie uzupełniające (publikacja w systemie wolnych miejsc) rozpocznie się 4 maja.