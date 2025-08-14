Nowy most w Porcie Czerniakowskim już otwarty. Udogodnienia dla pieszych, rowerzystów i „wodniaków”

Warszawa ma nowy most. W Porcie Czerniakowskim otwarto przeprawę, która łączy nabrzeża ulic Czerniakowskiej i Zaruskiego. To spore ułatwienie dla spacerowiczów, rowerzystów i „wodniaków”.



Od dziś mieszkańcy mogą już korzystać z nowej przeprawy w Porcie Czerniakowskim. Jak podkreśla prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, to udogodnienie zmienia ten teren i stanowi „krok w stronę lepszego miasta, dostępnego i przyjaznego pieszym oraz rowerzystom”. Nowa konstrukcja zastąpiła stary, drewniany most, który był zamknięty od 2008 roku, a inwestycję zrealizowano na zlecenie Zarządu Zieleni.

Dane techniczne

Most ma 60 metrów długości i 8,2 metra szerokości. Jego konstrukcja, stalowa z żelbetową płytą, została posadowiona na wielkośrednicowych palach. Projekt architektoniczny stworzyła firma PONDUS Cezary Witas, a prace budowlane wykonała firma Primost Południe Sp. z o.o., realizując tym samym ważny punkt w modernizacji stołecznego nabrzeża.

Nowy most zlokalizowany jest na 511 km lewego brzegu warszawskiego odcinka Wisły Foto: UM Warszawa

Łatwiejszy dostęp do rekreacji i sportu

Nowa przeprawa to przede wszystkim ułatwienie dla aktywnych warszawiaków. Most łączy nabrzeża ulic Czerniakowskiej i Zaruskiego, zapewniając bezpieczne i wygodne przejście. Jest on w pełni dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową, pieszych i rowerzystów. Umożliwił także bezpośrednie połączenie ścieżek rowerowych z mostu Łazienkowskiego z trasami biegnącymi wzdłuż ulic Solec, Czerniakowskiej i Łazienkowskiej. Dzięki temu, mieszkańcy mogą teraz bez trudu dostać się np. z Sauny Wisła na zajęcia tenisowe, siatkówki plażowej czy wioślarskie, które odbywają się na Przystani Warszawa.