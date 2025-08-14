31.4°C
Życie Warszawy

Nowy most w Porcie Czerniakowskim już otwarty. Udogodnienia dla pieszych, rowerzystów i „wodniaków”

Publikacja: 14.08.2025 14:00

Na powrót przeprawy w Porcie Czerniakowskim warszawiacy czekali prawie 20 lat

Foto: UM Warszawa

Kacper Komaiszko
Warszawa ma nowy most. W Porcie Czerniakowskim otwarto przeprawę, która łączy nabrzeża ulic Czerniakowskiej i Zaruskiego. To spore ułatwienie dla spacerowiczów, rowerzystów i „wodniaków”.

Od dziś mieszkańcy mogą już korzystać z nowej przeprawy w Porcie Czerniakowskim. Jak podkreśla prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, to udogodnienie zmienia ten teren i stanowi „krok w stronę lepszego miasta, dostępnego i przyjaznego pieszym oraz rowerzystom”. Nowa konstrukcja zastąpiła stary, drewniany most, który był zamknięty od 2008 roku, a inwestycję zrealizowano na zlecenie Zarządu Zieleni.

Dane techniczne

Most ma 60 metrów długości i 8,2 metra szerokości. Jego konstrukcja, stalowa z żelbetową płytą, została posadowiona na wielkośrednicowych palach. Projekt architektoniczny stworzyła firma PONDUS Cezary Witas, a prace budowlane wykonała firma Primost Południe Sp. z o.o., realizując tym samym ważny punkt w modernizacji stołecznego nabrzeża.

Nowy most zlokalizowany jest na 511 km lewego brzegu warszawskiego odcinka Wisły

Łatwiejszy dostęp do rekreacji i sportu

Nowa przeprawa to przede wszystkim ułatwienie dla aktywnych warszawiaków. Most łączy nabrzeża ulic Czerniakowskiej i Zaruskiego, zapewniając bezpieczne i wygodne przejście. Jest on w pełni dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową, pieszych i rowerzystów. Umożliwił także bezpośrednie połączenie ścieżek rowerowych z mostu Łazienkowskiego z trasami biegnącymi wzdłuż ulic Solec, Czerniakowskiej i Łazienkowskiej. Dzięki temu, mieszkańcy mogą teraz bez trudu dostać się np. z Sauny Wisła na zajęcia tenisowe, siatkówki plażowej czy wioślarskie, które odbywają się na Przystani Warszawa.

Most nie tylko dla ludzi, ale i dla nurogęsi

Nowy most ma również duży wpływ na funkcjonowanie samego Portu Czerniakowskiego. Umożliwia tzw. przejazd techniczny, co usprawni obsługę jednostek wodnych. Przy okazji prac powstała też nowa droga do basenu portowego oraz schody poprawiające dostęp do pomostu. Wraz z otwarciem przeprawy przywrócono również organizację ruchu na ul. Zaruskiego i bulwarze Flotylli Pińskiej.

Jak zaznacza Jan Piotrowski z Zarządu Zieleni, most zyska też „walor romantyczny” i stanie się idealnym miejscem na postój podczas wycieczek. Inwestycja ma też zaskakujące, ekologiczne aspekty - nowa, bezpieczna ścieżka ułatwi dojście do wody nurogęsiom, o które troszczy się miasto.

Kiedy oficjalne otwarcie?

Choć z mostu można korzystać już teraz, to jego uroczyste otwarcie zaplanowano na 6 września, w ramach Święta Wisły. W tym dniu odbędzie się wielkie miejskie święto z defiladą, koncertami i licznymi atrakcjami dla całych rodzin.

