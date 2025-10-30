Jubileusz 25-lecia Cinema City. Klasyki za 25 złotych

Z okazji swoich 25. urodzin, sieć Cinema City organizuje pokazy filmów wszech czasów. Multipleksy zapraszają do wspólnego świętowania, oferując wyjątkowe seanse w wyjątkowej cenie.



Powrót znanych już przez wielu widzów produkcji to okazja, aby obejrzeć kultowe filmy na wielkim ekranie, z zupełnie innej perspektywy. Sale kinowe to nie tylko profesjonalny sprzęt, lecz także miejsce, które przenosi widzów do świata bohaterów. Odpowiednio dostosowane nagłośnienie oraz klimatyczne oświetlenie umożliwiają znacznie bardziej osobistą interakcje z treścią wybranych filmów.

Platformy streamingowe są wygodną i ogólnodostępną alternatywą. Jednak, przestrzeń domowa, w porównaniu z kinem, nie sprzyja pełnemu skupieniu. Nowa propozycja zainteresuje kinomanów oraz miłośników kultowych produkcji. To także okazja dla młodszego pokolenia, aby pierwszy raz obejrzeć ponadczasowe filmy w imersyjnym wydaniu.

W repertuarze można zobaczyć aż trzy arcydzieła kinematografii.

Przyjaźń w mafijnej rzeczywistości

Pierwsza niespodzianka to „Chłopcy z ferajny”. Film przedstawia życie Henry’ego Hilla, którego fascynuje potęga lokalnej mafii. Jako młody chłopiec, Henry trafia pod opiekę szanowanego gangstera Jimmy’ego Conwaya i poznaje Tommy’ego DeVito. Między chłopcami powstaje przyjacielska więź, a przemoc, brutalność i ogromne ilości pieniędzy stają się ich nową codziennością. Sprawy przyjmują zły obrót, gdy przyjaciele postanawiają wspiąć się na szczyt mafijnej hierarchii.