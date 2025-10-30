13.2°C
Życie Warszawy

Jubileusz 25-lecia Cinema City. Klasyki za 25 złotych

Publikacja: 30.10.2025 10:30

Jubileuszowa propozycja zainteresuje kinomanów oraz miłośników kultowych produkcji

Foto: mat. pras.

Oliwia Pawłowicz
Z okazji swoich 25. urodzin, sieć Cinema City organizuje pokazy filmów wszech czasów. Multipleksy zapraszają do wspólnego świętowania, oferując wyjątkowe seanse w wyjątkowej cenie.

Powrót znanych już przez wielu widzów produkcji to okazja, aby obejrzeć kultowe filmy na wielkim ekranie, z zupełnie innej perspektywy. Sale kinowe to nie tylko profesjonalny sprzęt, lecz także miejsce, które przenosi widzów do świata bohaterów. Odpowiednio dostosowane nagłośnienie oraz klimatyczne oświetlenie umożliwiają znacznie bardziej osobistą interakcje z treścią wybranych filmów.

Platformy streamingowe są wygodną i ogólnodostępną alternatywą. Jednak, przestrzeń domowa, w porównaniu z kinem, nie sprzyja pełnemu skupieniu. Nowa propozycja zainteresuje kinomanów oraz miłośników kultowych produkcji. To także okazja dla młodszego pokolenia, aby pierwszy raz obejrzeć ponadczasowe filmy w imersyjnym wydaniu.

W repertuarze można zobaczyć aż trzy arcydzieła kinematografii.

Przyjaźń w mafijnej rzeczywistości

Pierwsza niespodzianka to Chłopcy z ferajny”. Film przedstawia życie Henry’ego Hilla, którego fascynuje potęga lokalnej mafii. Jako młody chłopiec, Henry trafia pod opiekę szanowanego gangstera Jimmy’ego Conwaya i poznaje Tommy’ego DeVito. Między chłopcami powstaje przyjacielska więź, a przemoc, brutalność i ogromne ilości pieniędzy stają się ich nową codziennością. Sprawy przyjmują zły obrót, gdy przyjaciele postanawiają wspiąć się na szczyt mafijnej hierarchii.

Dynamika i realizm gangsterskiego stylu życia oraz pokazane w filmie konsekwencje dojrzewania w otoczeniu przestępczości, do dziś głęboko poruszają widzów.

Włoska mafia w Nowym Yorku

W ofercie jest także słynny Ojciec Chrzestny” z 1972 roku. Fenomenalny Marlon Brando, w roli Don Vito Corleone, ściśle nadzoruje mafijne porachunki swojej rodziny z pomocą dwóch synów: Sonny’ego i Fredo. Natomist, jego trzeci syn, Michael, otwarcie sprzeciwia się działalności ojca. Kiedy Corleone odmawia udziału w handlu narkotykami, staje się on celem konkurencyjnej mafii. Nieudany zamach na Corleone skutkuje „wielką wojną” gangów. Wówczas, ku zdziwieniu rodziny, to właśnie Michael okazuje się być idealnym następcą swojego ojca.

„Ojciec Chrzestny” to opowieść o lojalności, zemście, ambicji oraz ciemności drzemiącej w każdym z nas. Rodzina Corleone fascynuje od ponad 50. lat, a niepowtarzalna ścieżka dźwiękowa, skomponowana przez Nino Rota, jest do dziś tak samo popularna.

Ikoniczny duet popkultury

Wśród perełek kinowych nie mogło zabraknąć Bonnie i Clyde”. Zaledwie kilka dni po wyjściu z więzienia, Clyde poznaje Bonnie, próbując ukraść samochód matki dziewczyny. Pomimo okoliczności para zakochuje się w sobie od pierwszego wejrzenia. Będąc razem, romantyczni buntownicy rabują sklepy, stacje benzynowe i banki, nieustannie uciekając przed policją. Z czasem, żyjąc według własnych zasad, para dopuszcza się morderstw. Ostatecznie zostają pojmani, a ich brutalne życie dobiega końca. Spektakularne, a zarazem tragiczne zakończenie sprawia, że fabuła staje się jeszcze bardziej romantyczna.

Film akcji, oparty na prawdziwej historii Bonnie Parker i Clyde’a Barrow, zasłyną jako jedna z pierwszych produkcji, w której antagoniści wzbudzili sympatię widzów.

Trzy filmy debiutują w warszawskich kinach sieci, ponieważ premiera każdego z nich odbyła się długo przed powstaniem Cinema City.

Gdzie i kiedy można obejrzeć wymienione filmy?

Cinema City (Arkadia, Bemowo, Białołęka Galeria Północna, Janki, Mokotów, Promenada, Sadyba):

  • „Chłopcy z ferajny”: 3 listopada, godz. 19
  • „Ojciec Chrzestny”: 4 listopada, godz. 19
  • „Bonnie i Clyde”: 6 listopada, godz. 19
Reklama