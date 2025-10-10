„Obywatelskie” kosze na śmieci stanęły na ulicach. W której dzielnicy najwięcej?

Każdy z nowych koszy jest wyposażony w pokrywę
Jak tłumaczą urzędnicy, w Warszawie mieszkańcy mają do dyspozycji ok. 32 tysięcy ulicznych koszy na śmieci, ale wciąż są miejsca, gdzie potrzebne są kolejne. Warszawiacy wskazują je m.in. poprzez budżet obywatelski. „Zrealizowaliśmy tegoroczne projekty na doposażenie stolicy w 75 nowych pojemników. Każdy z nich ma pokrywę, która zabezpiecza zawartość nie tylko przed rozwiewaniem przez wiatr, ale też wyciąganiem przez ptaki” – informuje Zarząd Oczyszczania Miasta.
Najwięcej, bo aż 50 koszy przybyło na Mokotowie, w ramach projektu „Śmietnik na każdym kroku! 100 koszy na śmieci dla Mokotowa!”. Nowe pojemniki ustawione zostały m.in. na ul. Puławskiej, Chełmskiej czy Powsińskiej.
Ze świeżo ustawionych koszy z plakietką budżetu obywatelskiego mieszkańcy mogą korzystać także na Pradze-Północ, gdzie przybyło ich 13, na Pradze-Południe – 3 i w Wawrze – 2. Stały się także uzupełnieniem większych projektów, które realizują inne jednostki – tak jest w Śródmieściu, na Woli i we Włochach.
Śmietniki, które pojawiły się w ramach realizacji pomysłów z budżetu obywatelskiego to tylko część nowych koszy, które ZOM ustawił w tym roku. Na chodnikach i przejściach dla pieszych od początku roku przybyło łącznie aż 800 pojemników. Ponad 600 z nich to betonowy model z pokrywą, natomiast 170 to specjalna metalowa wersja, którą ustawia się w reprezentacyjnych miejscach – takie kosze pojawiły się m.in. na ul. Miodowej, Senatorskiej czy pl. Bankowym.
Lokalizacje nowych śmietników to wynik zarówno obserwacji kontrolerów czystości z ZOM, jak i zgłoszeń od mieszkańców, które mogą przekazywać za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115.
Zarząd Oczyszczania Miasta odpowiada za 40 proc. z 32 tysięcy miejskich koszy na śmieci. Pojemniki opróżniane są codziennie, nawet 9 razy na dobę, a tę częstotliwość ZOM dostosowuje do lokalizacji i frekwencji pieszych. Za pozostałe kosze odpowiadają inni zarządcy terenów, m.in. urzędy dzielnic, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, Zarząd Terenów Publicznych, Zarząd Praskich Terenów Publicznych czy zarządcy osiedli.