Agresywny pasażer zaatakował kierowcę autobusu

Policjanci z Komisariatu Policji Warszawa Białołęka poszukują mężczyzny podejrzewanego o brutalny atak na kierowcę autobusu miejskiego.



Do zdarzenia doszło wieczorem 6 października na warszawskiej Białołęce, w rejonie przystanku "Ekspresowa 02" przy ul. Modlińskiej. Funkcjonariusze apelują o pomoc w ustaleniu tożsamości sprawcy.

Gaz, groźby i zniszczenia

Do napaści doszło krótko po godz. 20 w autobusie komunikacji miejskiej. Agresywny pasażer, którego wizerunek został opublikowany przez policję, zaatakował kierowcę gazem, groził mu, a także uszkodził szybę w drzwiach pojazdu.

Policja opublikowała rysopis poszukiwanego: