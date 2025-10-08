10.3°C
Agresywny pasażer zaatakował kierowcę autobusu

Publikacja: 08.10.2025 17:15

Do napaści na kierowcę autobusu doszło krótko po godzinie 20. Na zdjęciu: podejrzany o atak

Do napaści na kierowcę autobusu doszło krótko po godzinie 20. Na zdjęciu: podejrzany o atak

Foto: mat. pras.

M.B.
Policjanci z Komisariatu Policji Warszawa Białołęka poszukują mężczyzny podejrzewanego o brutalny atak na kierowcę autobusu miejskiego.

Do zdarzenia doszło wieczorem 6 października na warszawskiej Białołęce, w rejonie przystanku "Ekspresowa 02" przy ul. Modlińskiej. Funkcjonariusze apelują o pomoc w ustaleniu tożsamości sprawcy.

Gaz, groźby i zniszczenia

Do napaści doszło krótko po godz. 20 w autobusie komunikacji miejskiej. Agresywny pasażer, którego wizerunek został opublikowany przez policję, zaatakował kierowcę gazem, groził mu, a także uszkodził szybę w drzwiach pojazdu.

Policja opublikowała rysopis poszukiwanego:

  • Wiek: ok. 30-40 lat
  • Budowa ciała: szczupła
  • Włosy: krótkie
  • Ubiór: szare spodnie typu dres, t-shirt, szara rozpinana bluza, czarne buty sportowe
  • Znaki szczególne: miał przy sobie sportowy plecak.
Rozpoznajesz mężczyznę? Skontaktuj się z policją

Policja z Białołęki zwraca się z prośbą do wszystkich osób, które rozpoznają mężczyznę na zdjęciu lub mają jakiekolwiek informacje, mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości.

Funkcjonariusze gwarantują anonimowość i zachęcają do kontaktu:

  1. Osobiście w siedzibie jednostki przy ul. Myśliborskiej 65 w Warszawie.
  2. Telefonicznie pod numerami 47 72 352 35 lub 47 723 52 19.
  3. Mailowo na adres e-mail: [email protected].

Sprawa prowadzona jest pod numerem l. dz. KP-D-II 5940/25.

