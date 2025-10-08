Agresywny pasażer zaatakował kierowcę autobusu

Do napaści na kierowcę autobusu doszło krótko po godzinie 20. Na zdjęciu: podejrzany o atak
Do zdarzenia doszło wieczorem 6 października na warszawskiej Białołęce, w rejonie przystanku "Ekspresowa 02" przy ul. Modlińskiej. Funkcjonariusze apelują o pomoc w ustaleniu tożsamości sprawcy.
Do napaści doszło krótko po godz. 20 w autobusie komunikacji miejskiej. Agresywny pasażer, którego wizerunek został opublikowany przez policję, zaatakował kierowcę gazem, groził mu, a także uszkodził szybę w drzwiach pojazdu.
Policja opublikowała rysopis poszukiwanego:
Policja z Białołęki zwraca się z prośbą do wszystkich osób, które rozpoznają mężczyznę na zdjęciu lub mają jakiekolwiek informacje, mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości.
Funkcjonariusze gwarantują anonimowość i zachęcają do kontaktu:
Sprawa prowadzona jest pod numerem l. dz. KP-D-II 5940/25.