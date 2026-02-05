Prywatyzacja kamienic na Brzeskiej „lekiem na całe zło”? Ratusz nabiera wody w usta, ale deweloperzy walą drzwiami i oknami

Warszawski ratusz nie odpowiada jednoznacznie na pytania o plany prywatyzacji kamienic wzdłuż ul. Brzeskiej. Miasto podkreśla, że bierze odpowiedzialność za rewitalizację i bezpieczeństwo inwestując w TBS-y, jednak deweloperska urbanizacja już postępuje.



Ulica Brzeska od dekad stanowi jeden z najbardziej kontrastowych punktów na mapie Warszawy. Z jednej strony przyciąga unikalnym klimatem historycznej zabudowy i bliskością nowej linii metra, z drugiej pozostaje symbolem degradacji społecznej oraz infrastrukturalnej. Obecnie wokół tej lokalizacji narasta napięcie na linii radni–ratusz, dotyczące przyszłości komunalnego majątku.

Radny alarmuje: „Zamiast walki z narkotykami – wyprzedaż”

Na początku stycznia 2026 roku radny m.st. Warszawy Damian Kowalczyk złożył interpelację, w której przedstawił alarmujący obraz sytuacji na ulicy Brzeskiej. Przypomina, że ulica od lat pozostaje miejscem jawnego i niezwykle intensywnego handlu narkotykami, a dilerzy operują w bramach kamienic w bezpośrednim sąsiedztwie rodzin z dziećmi oraz seniorów.

Radny postawił tezę, że miasto zamiast podjąć realną walkę z przestępczością i przeprowadzić kompleksową rewitalizację, przygotowuje się do sprzedaży najbardziej reprezentatywnych nieruchomości. W ocenie Kowalczyka takie działanie to ucieczka od odpowiedzialności za bezpieczeństwo mieszkańców i próba pozbycia się problemu wraz z budynkami.

„Rzekoma prywatyzacja”

Wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra w oficjalnej odpowiedzi na interpelację odrzuciła zarzuty radnego, określając doniesienia o sprzedaży mianem rzekomej prywatyzacji. Ratusz argumentuje, że obszar kwartału ulic Targowej, Brzeskiej, Ząbkowskiej i Kijowskiej znajduje się w granicach Gminnego Programu Rewitalizacji, co wyklucza proste pozbywanie się zasobu komunalnego na rzecz prywatnych podmiotów.