Rowerowy Maj 2026 wraca do Warszawy. Trwają zapisy szkół i przedszkoli

Warszawa rozpoczęła przygotowania do dziewiątej edycji kampanii Rowerowy Maj – największej w Polsce akcji promującej aktywny dojazd dzieci i młodzieży do szkół oraz przedszkoli. Zapisy placówek potrwają do 16 lutego 2026 roku, a kampania wystartuje 4 maja.



Rowerowy Maj to ogólnopolska kampania, która od lat skutecznie zachęca najmłodszych Warszawiaków do aktywnej mobilności. Jej głównym celem jest promowanie codziennych dojazdów do szkół i przedszkoli przy użyciu roweru, hulajnogi, deskorolki czy rolek. Dzięki temu dzieci i młodzież uczą się zdrowych nawyków, a miasto zyskuje czystsze powietrze i bardziej przyjazną przestrzeń.

Kampania łączy ruch, edukację i elementy rywalizacji. Każdy aktywny dojazd w maju jest nagradzany naklejką, a ich zbieranie daje szansę na atrakcyjne nagrody – zarówno indywidualne, jak i dla całych klas oraz placówek.

Rekordowa frekwencja mimo trudnej pogody

Zainteresowanie kampanią z roku na rok rośnie. W ubiegłej edycji, mimo chłodnego i pochmurnego maja, w warszawskim Rowerowym Maju wzięło udział aż 547 szkół i przedszkoli, a uczestnicy zrealizowali niemal 3 miliony aktywnych dojazdów. To dowód na to, że rower i inne formy aktywnego transportu stają się naturalnym elementem codzienności dzieci i młodzieży.

Dlaczego warto wziąć udział w Rowerowym Maju?

Udział w kampanii Rowerowy Maj to coś więcej niż zabawa. To realny wpływ na: