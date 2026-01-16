-5.6°C
Rowerowy Maj 2026 wraca do Warszawy. Trwają zapisy szkół i przedszkoli

Publikacja: 16.01.2026 19:00

Dzięki zaangażowaniu szkół, przedszkoli, rodziców i nauczycieli Rowerowy Maj pomaga budować kulturę

Dzięki zaangażowaniu szkół, przedszkoli, rodziców i nauczycieli Rowerowy Maj pomaga budować kulturę aktywnej mobilności od najmłodszych lat.

Foto: mat. pras.

M.B.
Warszawa rozpoczęła przygotowania do dziewiątej edycji kampanii Rowerowy Maj – największej w Polsce akcji promującej aktywny dojazd dzieci i młodzieży do szkół oraz przedszkoli. Zapisy placówek potrwają do 16 lutego 2026 roku, a kampania wystartuje 4 maja.

Rowerowy Maj to ogólnopolska kampania, która od lat skutecznie zachęca najmłodszych Warszawiaków do aktywnej mobilności. Jej głównym celem jest promowanie codziennych dojazdów do szkół i przedszkoli przy użyciu roweru, hulajnogi, deskorolki czy rolek. Dzięki temu dzieci i młodzież uczą się zdrowych nawyków, a miasto zyskuje czystsze powietrze i bardziej przyjazną przestrzeń.

Kampania łączy ruch, edukację i elementy rywalizacji. Każdy aktywny dojazd w maju jest nagradzany naklejką, a ich zbieranie daje szansę na atrakcyjne nagrody – zarówno indywidualne, jak i dla całych klas oraz placówek.

Rekordowa frekwencja mimo trudnej pogody

Zainteresowanie kampanią z roku na rok rośnie. W ubiegłej edycji, mimo chłodnego i pochmurnego maja, w warszawskim Rowerowym Maju wzięło udział aż 547 szkół i przedszkoli, a uczestnicy zrealizowali niemal 3 miliony aktywnych dojazdów. To dowód na to, że rower i inne formy aktywnego transportu stają się naturalnym elementem codzienności dzieci i młodzieży.

W tym roku w akcji udział wzięło 46 placówek więcej niż w poprzedniej edycji
z perspektywy siodełka
Ponad 120 tys. uczestników akcji Rowerowy Maj

Dlaczego warto wziąć udział w Rowerowym Maju?

Udział w kampanii Rowerowy Maj to coś więcej niż zabawa. To realny wpływ na:

  • zdrowie dzieci – codzienna dawka ruchu poprawia kondycję i samopoczucie,
  • środowisko – mniej samochodów to mniejsza emisja spalin,
  • nawyki komunikacyjne – dzieci uczą się, że aktywny transport jest wygodny i bezpieczny,
  • integrację społeczności szkolnej – wspólne cele i rywalizacja wzmacniają relacje.

Dzięki zaangażowaniu szkół, przedszkoli, rodziców i nauczycieli Rowerowy Maj pomaga budować kulturę aktywnej mobilności od najmłodszych lat.

Kampania łączy ruch, edukację i elementy rywalizacji.

Kampania łączy ruch, edukację i elementy rywalizacji.

Foto: mat. pras.

Dodatkowe wydarzenia i edukacja o bezpieczeństwie

Stałym elementem kampanii są także wydarzenia towarzyszące, które wzbogacają jej program. Wśród nich znajdują się:

  • Szkolne Serwisy Rowerowe, gdzie uczestnicy mogą bezpłatnie sprawdzić stan techniczny swoich jednośladów,
  • warsztaty doszkalające jazdę na rowerze, pomagające dzieciom poczuć się pewniej w ruchu drogowym,
  • spotkania z funkcjonariuszami Straży Miejskiej, poświęcone zasadom bezpiecznej jazdy na rowerze, hulajnodze czy deskorolce.

Ze względu na duże zainteresowanie, także w 2026 roku zaplanowano kontynuację działań edukacyjnych związanych z bezpieczeństwem.

Wydana przez wolski urząd broszura w przystępnej formie wyjaśnia zasady działania w obliczu niebezpi
zagrożenia
Bezpieczeństwo na Woli. Kampania edukacyjna dla mieszkańców

Jak zgłosić szkołę lub przedszkole do kampanii?

Rejestracja do Rowerowego Maja odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego, który został wysłany na oficjalne adresy e-mail placówek prowadzonych przez m.st. Warszawę. Zgłoszenia dokonuje dyrekcja szkoły lub przedszkola albo osoba przez nią upoważniona. W formularzu należy wskazać koordynatorów kampanii.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz relacje z poprzednich edycji dostępne są na stronie zdm.waw.pl/RowerowyMaj. Placówki niepubliczne oraz publiczne nieprowadzone przez m.st. Warszawę, zainteresowane udziałem w kampanii, proszone są o kontakt pod adresem: [email protected].

Maj pełen ruchu w całej Warszawie

Rowerowy Maj to inicjatywa, która zamienia wiosnę w czas radości, aktywności i wspólnej zabawy. Organizatorzy zachęcają szkoły i przedszkola do dołączenia do kampanii i współtworzenia miasta, które w maju – i nie tylko – tętni ruchem, dobrymi nawykami i pozytywną energią.

