Rowerowy Maj 2026 wraca do Warszawy. Trwają zapisy szkół i przedszkoli

Rowerowy Maj to ogólnopolska kampania, która od lat skutecznie zachęca najmłodszych Warszawiaków do aktywnej mobilności. Jej głównym celem jest promowanie codziennych dojazdów do szkół i przedszkoli przy użyciu roweru, hulajnogi, deskorolki czy rolek. Dzięki temu dzieci i młodzież uczą się zdrowych nawyków, a miasto zyskuje czystsze powietrze i bardziej przyjazną przestrzeń.
Kampania łączy ruch, edukację i elementy rywalizacji. Każdy aktywny dojazd w maju jest nagradzany naklejką, a ich zbieranie daje szansę na atrakcyjne nagrody – zarówno indywidualne, jak i dla całych klas oraz placówek.
Zainteresowanie kampanią z roku na rok rośnie. W ubiegłej edycji, mimo chłodnego i pochmurnego maja, w warszawskim Rowerowym Maju wzięło udział aż 547 szkół i przedszkoli, a uczestnicy zrealizowali niemal 3 miliony aktywnych dojazdów. To dowód na to, że rower i inne formy aktywnego transportu stają się naturalnym elementem codzienności dzieci i młodzieży.
Udział w kampanii Rowerowy Maj to coś więcej niż zabawa. To realny wpływ na:
Dzięki zaangażowaniu szkół, przedszkoli, rodziców i nauczycieli Rowerowy Maj pomaga budować kulturę aktywnej mobilności od najmłodszych lat.
Stałym elementem kampanii są także wydarzenia towarzyszące, które wzbogacają jej program. Wśród nich znajdują się:
Ze względu na duże zainteresowanie, także w 2026 roku zaplanowano kontynuację działań edukacyjnych związanych z bezpieczeństwem.
Rejestracja do Rowerowego Maja odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego, który został wysłany na oficjalne adresy e-mail placówek prowadzonych przez m.st. Warszawę. Zgłoszenia dokonuje dyrekcja szkoły lub przedszkola albo osoba przez nią upoważniona. W formularzu należy wskazać koordynatorów kampanii.
Szczegółowe informacje, regulamin oraz relacje z poprzednich edycji dostępne są na stronie zdm.waw.pl/RowerowyMaj. Placówki niepubliczne oraz publiczne nieprowadzone przez m.st. Warszawę, zainteresowane udziałem w kampanii, proszone są o kontakt pod adresem: [email protected].
Rowerowy Maj to inicjatywa, która zamienia wiosnę w czas radości, aktywności i wspólnej zabawy. Organizatorzy zachęcają szkoły i przedszkola do dołączenia do kampanii i współtworzenia miasta, które w maju – i nie tylko – tętni ruchem, dobrymi nawykami i pozytywną energią.