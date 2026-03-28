Wystawa „Ostatni zamek. Zamczystość polska: od Wawelu do Stobnicy” w Pałacu pod Blachą prezentuje współczesne wyobrażenia oraz realizacje architektury zamkowej w Polsce.



Odnosi się do zaskakującego faktu, że w Polsce ciągle przybywa zamków, bo w całym kraju rekonstrukcja goni rekonstrukcję, a także - mimo krytyki - buduje się zupełnie nowe „zamkopodobne” obiekty, których wcześniej nie było.

Kluczem prezentacji jest pojęcie „zamczystości”, rozumiane jako kulturowy obraz zamku, niezależne od jego autentyczności czy pierwotnej funkcji – obronnej lub jako rezydencji władcy.

Przewrotnie nie jest to więc pokaz dla tropicieli przeszłości w zabytkach sprzed wieków, ale dla miłośników wizualnych wyobrażeń z pogranicza rzeczywistości, fantasy i wirtualnych światów.

Czym jest zamczystość

Kuba Snopek, kurator wystawy, urbanista i badacz, specjalizuje się w historii i teorii architektury XX wieku, zauważa: - Z moich badań wynika, że Polacy nie budują zamków, lecz wytwarzają wokół siebie zamczystość. Zamek należy do świata architektury i konserwacji zabytków; zamczystość – do dziedziny opowieści wizualnej. Zamczysty jest każdy obiekt kulturowo rozpoznawany jako zamek, niezależnie od prawdy historycznej, wieku, pierwotnej funkcji.