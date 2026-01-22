-5.9°C
Koleje Mazowieckie grają razem z WOŚP – bezpłatne przejazdy i wyjątkowe licytacje

Publikacja: 22.01.2026 16:00

Mazowiecki przewoźnik wspiera WOŚP jako jej oficjalny partner transportowy

Foto: mat. pras.

M.B.
Koleje Mazowieckie po raz kolejny włączają się w ogólnopolską akcję charytatywną Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Spółka została oficjalnym przewoźnikiem 34. Finału WOŚP, oferując wolontariuszom darmowe przejazdy oraz przygotowując 20 unikatowych licytacji charytatywnych.

W niedzielę 25 stycznia, podczas 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wszyscy wolontariusze będą mogli bezpłatnie podróżować pociągami Kolei Mazowieckich. To kolejny rok, w którym mazowiecki przewoźnik wspiera WOŚP jako jej oficjalny partner transportowy, realnie ułatwiając kwestującym udział w zbiórce.

20 wyjątkowych licytacji Kolei Mazowieckich na Allegro

Z okazji Finału WOŚP Koleje Mazowieckie przygotowały 20 wyjątkowych aukcji charytatywnych, dostępnych na platformie Allegro. Wśród nich znalazły się zarówno niepowtarzalne doświadczenia, jak i unikatowe przedmioty kolekcjonerskie. Licytować można m.in.:

  • spotkanie z Robertem Stępniem, Prezesem Zarządu Kolei Mazowieckich,
  • przejazdy w kabinie maszynisty, w tym z mistrzem ecodrivingu,
  • wizyty w zapleczach technicznych KM w Warszawie, Sochaczewie i Tłuszczu,
  • szkolenia na symulatorach jazdy nowoczesnych pojazdów FLIRT ER160 i EN76 „Elf”,
  • inauguracyjny przejazd pociągiem „Słoneczny” lub „Słoneczny – BIS”,
  • zwiedzanie laboratoriów oraz toru doświadczalnego Instytutu Kolejnictwa,
  • model pojazdu FLIRT ER160 od firmy Stadler,
  • rękodzieło wykonane przez pracowników KM, w tym maskotkę „KaMuś” oraz stalowy model pociągu,
  • zestawy kalendarzy, pamiątkowe zdjęcia pociągów z podpisami Zarządu KM oraz rogatywkę.
Sprzedaż prowadzona jest w kasach biletowych Kolei Mazowieckich, w biletomatach oraz cyfrowo.
kolej
Mazobilet do końca 2026 roku. Jakie są zasady i ile to kosztuje?

Wspólne pomaganie od lat

– Od 2006 roku Koleje Mazowieckie grają razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Zapewnienie bezpłatnych przejazdów wolontariuszom oraz przygotowanie ciekawych aukcji to dla nas ogromny zaszczyt i realny wkład w pomoc potrzebującym – podkreśla Robert Stępień, Prezes Zarządu Kolei Mazowieckich.

Współpracę z mazowieckim przewoźnikiem docenia również Fundacja WOŚP. – Darmowe przejazdy dla wolontariuszy to konkretna pomoc, która ułatwia im udział w zbiórce i wspieranie innych – zaznacza Jurek Owsiak, Prezes Zarządu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Cel 34. Finału WOŚP

Tegoroczny Finał odbywa się pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”. Zebrane środki zostaną przeznaczone na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u dzieci.

