Koleje Mazowieckie grają razem z WOŚP – bezpłatne przejazdy i wyjątkowe licytacje

Mazowiecki przewoźnik wspiera WOŚP jako jej oficjalny partner transportowy
W niedzielę 25 stycznia, podczas 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wszyscy wolontariusze będą mogli bezpłatnie podróżować pociągami Kolei Mazowieckich. To kolejny rok, w którym mazowiecki przewoźnik wspiera WOŚP jako jej oficjalny partner transportowy, realnie ułatwiając kwestującym udział w zbiórce.
Z okazji Finału WOŚP Koleje Mazowieckie przygotowały 20 wyjątkowych aukcji charytatywnych, dostępnych na platformie Allegro. Wśród nich znalazły się zarówno niepowtarzalne doświadczenia, jak i unikatowe przedmioty kolekcjonerskie. Licytować można m.in.:
– Od 2006 roku Koleje Mazowieckie grają razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Zapewnienie bezpłatnych przejazdów wolontariuszom oraz przygotowanie ciekawych aukcji to dla nas ogromny zaszczyt i realny wkład w pomoc potrzebującym – podkreśla Robert Stępień, Prezes Zarządu Kolei Mazowieckich.
Współpracę z mazowieckim przewoźnikiem docenia również Fundacja WOŚP. – Darmowe przejazdy dla wolontariuszy to konkretna pomoc, która ułatwia im udział w zbiórce i wspieranie innych – zaznacza Jurek Owsiak, Prezes Zarządu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Tegoroczny Finał odbywa się pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”. Zebrane środki zostaną przeznaczone na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u dzieci.