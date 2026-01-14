Młodzi Warszawiacy przejdą Trening Inteligencji Emocjonalnej. Co im to da?

W ramach programu w roku 2026 prowadzone będą cykle treningu inteligencji emocjonalnej dla młodzieży w wieku 15-19 lat, zamieszkałej lub uczącej się na terenie Warszawy.
Na najbliższej sesji rady miasta radni zdecydują, czy przyznać 480 tys. zł na program promocji zdrowia „Młoda Warszawa” - Trening Inteligencji Emocjonalnej dla młodzieży.
Jak tłumaczą wnioskodawcy, zdrowie psychiczne stanowi jeden z najważniejszych czynników wpływających na jakość życia człowieka, definiuje się je jako dobrostan, w którym jednostka realizuje swoje możliwości, potrafi poradzić sobie z różnorodnymi sytuacjami życiowymi i jest w stanie uczestniczyć w życiu społecznym oraz produktywnie pracować.
W tym ujęciu zdrowie psychiczne nie ogranicza się tylko do braku zaburzeń, ale przejawia się także w poczuciu własnej wartości, umiejętności zaangażowania się w życie społeczne i zdolności do własnego rozwoju. Młodzież jest grupą szczególnie wrażliwą, ponieważ smutek, stres, frustracja i przeżywanie innych silnych emocji, są na stałe wpisane w proces dojrzewania.
„Kluczowym zadaniem wydaje się w tej sytuacji wdrożenie odpowiednich działań profilaktycznych, zwłaszcza działań dotyczących budowania i wspierania kompetencji w sferze emocjonalno-motywacyjnej i społecznej, które wyposażą młodych ludzi w umiejętności i wiedzę jak radzić sobie z problemami dotyczącymi zdrowia psychicznego oraz z wyzwaniami i trudnościami w codziennym życiu.
Ważnym buforem, dzięki któremu jednostka jest zdolna do zachowania pełnego dobrostanu psychicznego, są kompetencje związane z inteligencją emocjonalną, która obejmuje umiejętność rozumienia własnych stanów emocjonalnych i kontrolowania ich, jak również zdolność empatii i adekwatnego reagowania na emocje innych osób” – czytamy w uzasadnieniu.
W ramach programu w roku 2026 prowadzone będą cykle treningu inteligencji emocjonalnej dla młodzieży w wieku 15-19 lat, zamieszkałej lub uczącej się na terenie Warszawy. W programie zaplanowano realizację 60 cykli zajęć treningu inteligencji emocjonalnej – każdy cykl będzie obejmował dziesięć godzin zajęć. W programie weźmie udział około 350-500 uczestników.
Cel główny programu to wzmocnienie kompetencji z zakresu inteligencji emocjonalnej wśród młodych osób mieszkających lub uczących się w Warszawie. Cele szczegółowe to wzmocnienie kompetencji młodzieży w zakresie kompetencji psychologicznych (takich jak samoświadomość, samoocena, samokontrola), a także wzmocnienie kompetencji młodzieży w zakresie kompetencji społecznych (takich jak empatia, zdolności interpersonalne).
Oczekiwane efekty to zdobycie i udoskonalenie przez młode osoby umiejętności dotyczących rozpoznawania emocji własnych i emocji innych, rozpoznawanie swoich mocnych i słabych stron, wzmocnienie samooceny i wiary we własne możliwości, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i konfliktami rówieśniczymi, rozwijanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów oraz wzmocnienie innych ważnych kompetencji psychologicznych i społecznych.
Według danych GUS, w roku 2025 w Warszawie mieszkało 86 293 osób w wieku 15-19, w tym 44 022 chłopców i 42 271 dziewcząt. „Należy pamiętać, że w różnego typach szkół w m.st. Warszawie, zarówno publicznych jak i prywatnych, uczy się także młodzież z ościennych gmin i powiatów, która również będzie mogła wziąć udział w programie” – przypominają urzędnicy.
Zajęcia będą realizowane przez podmioty lecznicze w salach przystosowanych do zajęć grupowych, przez wykwalifikowany personel poradni tych podmiotów. Program zajęć zostanie opracowany przez specjalistów zatrudnionych w poradniach. Każde ze spotkań w cyklu prowadzone będzie przez dwie osoby (wymagane wykształcenie psychologiczne, pedagogiczne lub pokrewne).