Życie Warszawy
Młodzi Warszawiacy przejdą Trening Inteligencji Emocjonalnej. Co im to da?

Publikacja: 14.01.2026 10:10

W ramach programu w roku 2026 prowadzone będą cykle treningu inteligencji emocjonalnej dla młodzieży

Foto: Adobe Stock

Robert Biskupski
Młodzi Warszawiacy powinni trenować takie cechy jak empatia czy zdolności interpersonalne – uznały władze miasta i przygotowały Trening Inteligencji Emocjonalnej dla młodzieży.

Na najbliższej sesji rady miasta radni zdecydują, czy przyznać 480 tys. zł na program promocji zdrowia „Młoda Warszawa” - Trening Inteligencji Emocjonalnej dla młodzieży.

Radni zajmą się zdrowiem psychicznym młodzieży

Jak tłumaczą wnioskodawcy, zdrowie psychiczne stanowi jeden z najważniejszych czynników wpływających na jakość życia człowieka, definiuje się je jako dobrostan, w którym jednostka realizuje swoje możliwości, potrafi poradzić sobie z różnorodnymi sytuacjami życiowymi i jest w stanie uczestniczyć w życiu społecznym oraz produktywnie pracować.

W tym ujęciu zdrowie psychiczne nie ogranicza się tylko do braku zaburzeń, ale przejawia się także w poczuciu własnej wartości, umiejętności zaangażowania się w życie społeczne i zdolności do własnego rozwoju. Młodzież jest grupą szczególnie wrażliwą, ponieważ smutek, stres, frustracja i przeżywanie innych silnych emocji, są na stałe wpisane w proces dojrzewania.

„Kluczowym zadaniem wydaje się w tej sytuacji wdrożenie odpowiednich działań profilaktycznych, zwłaszcza działań dotyczących budowania i wspierania kompetencji w sferze emocjonalno-motywacyjnej i społecznej, które wyposażą młodych ludzi w umiejętności i wiedzę jak radzić sobie z problemami dotyczącymi zdrowia psychicznego oraz z wyzwaniami i trudnościami w codziennym życiu.

Ważnym buforem, dzięki któremu jednostka jest zdolna do zachowania pełnego dobrostanu psychicznego, są kompetencje związane z inteligencją emocjonalną, która obejmuje umiejętność rozumienia własnych stanów emocjonalnych i kontrolowania ich, jak również zdolność empatii i adekwatnego reagowania na emocje innych osób” – czytamy w uzasadnieniu.

Trening Inteligencji Emocjonalnej w Warszawie

W ramach programu w roku 2026 prowadzone będą cykle treningu inteligencji emocjonalnej dla młodzieży w wieku 15-19 lat, zamieszkałej lub uczącej się na terenie Warszawy. W programie zaplanowano realizację 60 cykli zajęć treningu inteligencji emocjonalnej – każdy cykl będzie obejmował dziesięć godzin zajęć. W programie weźmie udział około 350-500 uczestników.

Cel główny programu to wzmocnienie kompetencji z zakresu inteligencji emocjonalnej wśród młodych osób mieszkających lub uczących się w Warszawie. Cele szczegółowe to wzmocnienie kompetencji młodzieży w zakresie kompetencji psychologicznych (takich jak samoświadomość, samoocena, samokontrola), a także wzmocnienie kompetencji młodzieży w zakresie kompetencji społecznych (takich jak empatia, zdolności interpersonalne).

Oczekiwane efekty to zdobycie i udoskonalenie przez młode osoby umiejętności dotyczących rozpoznawania emocji własnych i emocji innych, rozpoznawanie swoich mocnych i słabych stron, wzmocnienie samooceny i wiary we własne możliwości, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i konfliktami rówieśniczymi, rozwijanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów oraz wzmocnienie innych ważnych kompetencji psychologicznych i społecznych.

Według danych GUS, w roku 2025 w Warszawie mieszkało 86 293 osób w wieku 15-19, w tym 44 022 chłopców i 42 271 dziewcząt. „Należy pamiętać, że w różnego typach szkół w m.st. Warszawie, zarówno publicznych jak i prywatnych, uczy się także młodzież z ościennych gmin i powiatów, która również będzie mogła wziąć udział w programie” – przypominają urzędnicy.

Zajęcia będą realizowane przez podmioty lecznicze w salach przystosowanych do zajęć grupowych, przez wykwalifikowany personel poradni tych podmiotów. Program zajęć zostanie opracowany przez specjalistów zatrudnionych w poradniach. Każde ze spotkań w cyklu prowadzone będzie przez dwie osoby (wymagane wykształcenie psychologiczne, pedagogiczne lub pokrewne).

Źródło: zyciewarszawy.pl

