Święto Kina w Multikinie. Przez dwa dni bilety na seanse po 14 zł

Bilety na wszystkie filmy można kupić w kinowych kasach w promocyjnej cenie 14 zł
W tegorocznym repertuarze sieć kin Multikino zadbała o różnorodność, tak by każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Przedpremierowo wyświetlone zostaną: „Exit 8” - japoński horror na podstawie kultowej gry, „Skomplikowani” – niezupełnie romantyczna komedia z Dakotą Johnson w roli głównej oraz „Super Charlie” – familijna animacja o niemowlaku z super mocami.
Premierowo, na ekrany Multikin w weekend 20-21 września, zawitają tytuły: „Wielki Marsz” na podstawie powieści Stephena Kinga, „Wielka, odważna, piękna podróż”, komediodramat z Margot Robbie i Colinem Farrellem, czy familijne propozycje: „Lilly i kangurek” i polska produkcja „Skrzat. Nowy początek”.
Wciąż w repertuarze znaleźć będzie można filmy: „Teściowie 3”, „Obecność 4: Ostatnie namaszczenie”, „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle” oraz „Niesamowite przygody skarpetek 2: Skarpetki górą!”. Co ciekawe, już od 19 września, po 30 latach od swojej premiery, do kin powróci ukochana animacja wielu dzieci i dorosłych – „Toy Story”. Obejrzenie jej na wielkim kinowym ekranie za 14 zł, może być prawdziwym przeżyciem nie tylko dla najmłodszych. A skoro o maluchach mowa, to o nich także nie zapomniano przygotowując weekendowe seanse. Na pierwszą wizytę w kinie poleca się „Bluey w kinie: Kolekcja pobawmy się w szefa kuchni”. Repertuar może się różnić w zależności od lokalizacji.
Jak podkreśla Multikino, z roku na rok rośnie zarówno liczba kin biorących udział w akcji, jak i widzów, którzy korzystają z tej oferty. Tylko w zeszłym roku wydarzenie przyciągnęło niemal 600 tysięcy osób, które wspólnie cieszyły się magią srebrnego ekranu.
„Dziesięć lat Święta Kina to powód do dumy. Cieszymy się, że publiczność tak chętnie uczestniczy w tym wyjątkowym wydarzeniu i że wciąż potrafimy wspólnie celebrować kino. Rekordowa frekwencja w 2024 roku pokazała, że dla widzów seans w kinie to nie tylko rozrywka, ale też emocje, których nic nie zastąpi” – podkreślają organizatorzy.
Święto Kina organizowane jest przez Polskie Stowarzyszenie Nowe Kina, zrzeszające sieci: Cinema City, Helios i Multikino, we współpracy ze Stowarzyszeniem Kin Studyjnych i Stowarzyszeniem „Kina Polskie”.