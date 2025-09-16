19.6°C
Życie Warszawy

Święto Kina w Multikinie. Przez dwa dni bilety na seanse po 14 zł

Publikacja: 16.09.2025 12:35

Bilety na wszystkie filmy można kupić w kinowych kasach w promocyjnej cenie 14 zł

Foto: Fotorzepa, Kuba Kamiński Kub Kuba Kamiński

rbi
W tę sobotę i niedzielę 20 i 21 września w Multikinie odbędzie się Święto Kina, czyli akcja, która od dziesięciu lat popularyzuje chodzenie do kina i przeżywanie filmowych emocji. Bilety na wszystkie filmy można kupić w kinowych kasach w promocyjnej cenie 14 zł. Przy zakupie online obowiązuje dopłata internetowa.

W tegorocznym repertuarze sieć kin Multikino zadbała o różnorodność, tak by każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Premiery i przedpremiery w Multikinie

Przedpremierowo wyświetlone zostaną: „Exit 8” - japoński horror na podstawie kultowej gry, „Skomplikowani” – niezupełnie romantyczna komedia z Dakotą Johnson w roli głównej oraz „Super Charlie” – familijna animacja o niemowlaku z super mocami.

Premierowo, na ekrany Multikin w weekend 20-21 września, zawitają tytuły: „Wielki Marsz” na podstawie powieści Stephena Kinga, „Wielka, odważna, piękna podróż”, komediodramat z Margot Robbie i Colinem Farrellem, czy familijne propozycje: „Lilly i kangurek” i polska produkcja „Skrzat. Nowy początek”.

Polecane
Kercelak 2025 już w ten weekend na Woli
sobota-niedziela
Święto ulicy na Woli. Wydarzenie nawiązuje do legendarnego targowiska

Wciąż w repertuarze znaleźć będzie można filmy: „Teściowie 3”, „Obecność 4: Ostatnie namaszczenie”, „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle” oraz „Niesamowite przygody skarpetek 2: Skarpetki górą!”. Co ciekawe, już od 19 września, po 30 latach od swojej premiery, do kin powróci ukochana animacja wielu dzieci i dorosłych – „Toy Story”. Obejrzenie jej na wielkim kinowym ekranie za 14 zł, może być prawdziwym przeżyciem nie tylko dla najmłodszych. A skoro o maluchach mowa, to o nich także nie zapomniano przygotowując weekendowe seanse. Na pierwszą wizytę w kinie poleca się „Bluey w kinie: Kolekcja pobawmy się  w szefa kuchni”. Repertuar może się różnić w zależności od lokalizacji. 

Jubileusz Święta Kina

Jak podkreśla Multikino, z roku na rok rośnie zarówno liczba kin biorących udział w akcji, jak i widzów, którzy korzystają z tej oferty. Tylko w zeszłym roku wydarzenie przyciągnęło niemal 600 tysięcy osób, które wspólnie cieszyły się magią srebrnego ekranu.

Polecane
Nicolas Grospierre na tle czerwonej holografii w Sali Salomona
Sztuka
Pomysł na pustkę po zniszczonych obrazach Bacciarellego

„Dziesięć lat Święta Kina to powód do dumy. Cieszymy się, że publiczność tak chętnie uczestniczy w tym wyjątkowym wydarzeniu i że wciąż potrafimy wspólnie celebrować kino. Rekordowa frekwencja w 2024 roku pokazała, że dla widzów seans w kinie to nie tylko rozrywka, ale też emocje, których nic nie zastąpi” – podkreślają organizatorzy.

Święto Kina organizowane jest przez Polskie Stowarzyszenie Nowe Kina, zrzeszające sieci: Cinema City, Helios i Multikino, we współpracy ze Stowarzyszeniem Kin Studyjnych i Stowarzyszeniem „Kina Polskie”.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

