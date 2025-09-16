Święto Kina w Multikinie. Przez dwa dni bilety na seanse po 14 zł

W tę sobotę i niedzielę 20 i 21 września w Multikinie odbędzie się Święto Kina, czyli akcja, która od dziesięciu lat popularyzuje chodzenie do kina i przeżywanie filmowych emocji. Bilety na wszystkie filmy można kupić w kinowych kasach w promocyjnej cenie 14 zł. Przy zakupie online obowiązuje dopłata internetowa.



W tegorocznym repertuarze sieć kin Multikino zadbała o różnorodność, tak by każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Premiery i przedpremiery w Multikinie

Przedpremierowo wyświetlone zostaną: „Exit 8” - japoński horror na podstawie kultowej gry, „Skomplikowani” – niezupełnie romantyczna komedia z Dakotą Johnson w roli głównej oraz „Super Charlie” – familijna animacja o niemowlaku z super mocami.

Premierowo, na ekrany Multikin w weekend 20-21 września, zawitają tytuły: „Wielki Marsz” na podstawie powieści Stephena Kinga, „Wielka, odważna, piękna podróż”, komediodramat z Margot Robbie i Colinem Farrellem, czy familijne propozycje: „Lilly i kangurek” i polska produkcja „Skrzat. Nowy początek”.

Wciąż w repertuarze znaleźć będzie można filmy: „Teściowie 3”, „Obecność 4: Ostatnie namaszczenie”, „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle” oraz „Niesamowite przygody skarpetek 2: Skarpetki górą!”. Co ciekawe, już od 19 września, po 30 latach od swojej premiery, do kin powróci ukochana animacja wielu dzieci i dorosłych – „Toy Story”. Obejrzenie jej na wielkim kinowym ekranie za 14 zł, może być prawdziwym przeżyciem nie tylko dla najmłodszych. A skoro o maluchach mowa, to o nich także nie zapomniano przygotowując weekendowe seanse. Na pierwszą wizytę w kinie poleca się „Bluey w kinie: Kolekcja pobawmy się w szefa kuchni”. Repertuar może się różnić w zależności od lokalizacji.