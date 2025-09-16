Święto ulicy na Woli już w ten weekend. Wydarzenie nawiązuje do legendarnego targowiska

W nadchodzący weekend 20 i 21 września odbędzie się święto ulicy na Woli. Kercelak 2025, bo o nim mowa, to wydarzenie nawiązujące do tradycji legendarnego warszawskiego targu. Impreza odbędzie się przy ulicy Chłodnej w Warszawie. Wstęp wolny.



Na wydarzenie zaprasza Burmistrz wraz z Radą i Zarządem Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Kercelak 2025: Co to za wydarzenie?

Impreza nawiązuje do Kercelaka, czyli dawnego targowiska działającego na Placu Kercelego na warszawskiej Woli w latach 1867-1947. Obecnie Kercelak jest jednym z najważniejszych wydarzeń plenerowych odbywających się w Dzielnicy Wola. Łączy w sobie kulturę, sztukę, muzykę i lokalną przedsiębiorczość.

„Kercelak to okazja do wspólnego spędzenia czasu w rodzinnej atmosferze, integracji sąsiedzkiej i odkrywania bogactwa lokalnej kultury” – zachęcają organizatorzy.

Impreza odbędzie się w najbliższą sobotę i niedzielę (20 i 21 września) w godz. 12-21. Zaproszeni są wszyscy mieszkańcy i goście.