Święto ulicy na Woli już w ten weekend. Wydarzenie nawiązuje do legendarnego targowiska

Kercelak 2025 już w ten weekend na Woli
Na wydarzenie zaprasza Burmistrz wraz z Radą i Zarządem Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
Impreza nawiązuje do Kercelaka, czyli dawnego targowiska działającego na Placu Kercelego na warszawskiej Woli w latach 1867-1947. Obecnie Kercelak jest jednym z najważniejszych wydarzeń plenerowych odbywających się w Dzielnicy Wola. Łączy w sobie kulturę, sztukę, muzykę i lokalną przedsiębiorczość.
„Kercelak to okazja do wspólnego spędzenia czasu w rodzinnej atmosferze, integracji sąsiedzkiej i odkrywania bogactwa lokalnej kultury” – zachęcają organizatorzy.
Impreza odbędzie się w najbliższą sobotę i niedzielę (20 i 21 września) w godz. 12-21. Zaproszeni są wszyscy mieszkańcy i goście.
W czasie dwóch dni zabawy nie zabraknie przede wszystkim koncertów. W sobotę wystąpią: Kapela ze Wsi Warszawa, Kapsell i Warszawskie Combo Taneczne. W niedzielę natomiast zaprezentują się: Teatr Kamienica, Nachum i Mała Orkiestra Dancingowa.
Koncerty nie będą jedynymi atrakcjami najbliższego święta ulicy na Woli. Na uczestników wydarzenia czekać będą również:
Ponadto na Kercelaku 2025 smaki dawnych czasów przypomną Koła Gospodyń Wiejskich oraz stoisko mleczarskie. Pojawi się również samochód z okresu międzywojennego.
Działania prozdrowotne, czyli jedna z atrakcji Kercelaka, prowadzone będą 20 września w godz. 12:00 – 16:00 w Miasteczku Pomocowo-Zdrowotnym przy ul. Chłodnej na skwerze za Kościołem św. Karola Boromeusza.
Odbywać się tu będą m.in. bezpłatne konsultacje (dermatologiczne, internistyczne i fizjoterapeutyczne), porady, badania profilaktyczne i pomiary (ciśnienia, poziomu glukozy, samobadanie piersi i jąder na fantomach) oraz gry i zabawy dla najmłodszych (malowanie buziek, zabawy sensoryczne, bańki mydlane). Ponadto prowadzona będzie nauka pierwszej pomocy z wykorzystaniem fantomów. Pojawi się również instruktaż dotyczący przygotowania plecaka ewakuacyjnego.