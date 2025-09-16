19.6°C
1013.2 hPa
Życie Warszawy

Święto ulicy na Woli już w ten weekend. Wydarzenie nawiązuje do legendarnego targowiska

Publikacja: 16.09.2025 11:10

Kercelak 2025 już w ten weekend na Woli

Kercelak 2025 już w ten weekend na Woli

Foto: Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy / Miejska Wola, facebook

Joanna Kamińska
W nadchodzący weekend 20 i 21 września odbędzie się święto ulicy na Woli. Kercelak 2025, bo o nim mowa, to wydarzenie nawiązujące do tradycji legendarnego warszawskiego targu. Impreza odbędzie się przy ulicy Chłodnej w Warszawie. Wstęp wolny.

Na wydarzenie zaprasza Burmistrz wraz z Radą i Zarządem Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Kercelak 2025: Co to za wydarzenie?

Impreza nawiązuje do Kercelaka, czyli dawnego targowiska działającego na Placu Kercelego na warszawskiej Woli w latach 1867-1947. Obecnie Kercelak jest jednym z najważniejszych wydarzeń plenerowych odbywających się w Dzielnicy Wola. Łączy w sobie kulturę, sztukę, muzykę i lokalną przedsiębiorczość.

„Kercelak to okazja do wspólnego spędzenia czasu w rodzinnej atmosferze, integracji sąsiedzkiej i odkrywania bogactwa lokalnej kultury” – zachęcają organizatorzy.

Impreza odbędzie się w najbliższą sobotę i niedzielę (20 i 21 września) w godz. 12-21. Zaproszeni są wszyscy mieszkańcy i goście.

Reklama
Reklama

Kercelak 2025: Koncerty i atrakcje towarzyszące

W czasie dwóch dni zabawy nie zabraknie przede wszystkim koncertów. W sobotę wystąpią: Kapela ze Wsi Warszawa, Kapsell i Warszawskie Combo Taneczne. W niedzielę natomiast zaprezentują się: Teatr Kamienica, Nachum i Mała Orkiestra Dancingowa.

Koncerty nie będą jedynymi atrakcjami najbliższego święta ulicy na Woli. Na uczestników wydarzenia czekać będą również:

  • potańcówki,
  • przedstawienia teatralne i animacje dla dzieci,
  • warsztaty twórcze (m.in. malowanie intuicyjne, tworzenie kartek techniką quilling, zdobienie medalionów z gliny),
  • spotkania z artystami i rzemieślnikami,
  • stoiska lokalnych restauratorów i wystawców regionalnych,
  • działania prozdrowotne – profilaktyka i konsultacje dotyczące zdrowego stylu życia.

Ponadto na Kercelaku 2025 smaki dawnych czasów przypomną Koła Gospodyń Wiejskich oraz stoisko mleczarskie. Pojawi się również samochód z okresu międzywojennego.

Miasteczko Pomocowo-Zdrowotne na Kercelaku 2025

Działania prozdrowotne, czyli jedna z atrakcji Kercelaka, prowadzone będą 20 września w godz. 12:00 – 16:00 w Miasteczku Pomocowo-Zdrowotnym przy ul. Chłodnej na skwerze za Kościołem św. Karola Boromeusza.

Odbywać się tu będą m.in. bezpłatne konsultacje (dermatologiczne, internistyczne i fizjoterapeutyczne), porady, badania profilaktyczne i pomiary (ciśnienia, poziomu glukozy, samobadanie piersi i jąder na fantomach) oraz gry i zabawy dla najmłodszych (malowanie buziek, zabawy sensoryczne, bańki mydlane). Ponadto prowadzona będzie nauka pierwszej pomocy z wykorzystaniem fantomów. Pojawi się również instruktaż dotyczący przygotowania plecaka ewakuacyjnego.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Przez trzy kolejne soboty zainteresowani będą mogli poznać arkana parkouru w ursynowskim FlowParku
sobota

Darmowe warsztaty parkour na Ursynowie

12. Bieg przez Most wystartuje 21 września o godz. 11.00.
niedziela

12. Bieg przez Most. Jakie nagrody oferują organizatorzy?

Bieg po Nowe Życie to symbol nadziei, współpracy i wdzięczności
sobota

Promocja świadomego dawstwa narządów

Program sceniczny rozpocznie się o godz. 16:00
sobota

99. urodziny placu Wilsona

Plac Hallera
sobota

Plac Hallera będzie świętował

Dwudniowe obchody czterdziestki Szymona będą huczne
piątek-sobota

Impreza w zoo! Szympans Szymon obchodzi 40. urodziny

Można będzie startować w jednej z dwóch kategorii: na jednostce, która jest napędzana siłą wiatru (ż
niedziela

Regato-spływ z Wawra do Śródmieścia. Dla każdego

5 i 6 września na Bemowie odbędzie się dwudniowy koncert Back to School
sobota-niedziela

Dwa dni darmowych koncertów. Carla Fernandes, Fausti, Blonsky, Modelki i inni

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama