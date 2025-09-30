„Lot nad kukułczym gniazdem" Miloša Formana wraca na ekrany!

Mija 50 lat od premiery jednego z najważniejszych filmów w historii kina. „Lot nad kukułczym gniazdem” w reżyserii Miloša Formana, nagrodzone pięcioma Oscarami arcydzieło buntu i wolności, powraca do kin w Polsce. Gdzie i kiedy zobaczymy film w Warszawie?



Fani będą mieli okazję zobaczyć nową, odrestaurowaną wersję 4K z Jackiem Nicholsonem w roli życia i dowiedzieć się, dlaczego ta historia jest nam wciąż potrzebna.

Powrót po 50 latach: Ikona buntu w nowej jakości 4K

„Lot nad kukułczym gniazdem” to adaptacja słynnej powieści Kena Keseya, która w 1975 roku wstrząsnęła widownią i krytykami, zdobywając pięć najważniejszych statuetek Oscara (za najlepszy film, reżyserię, scenariusz oraz dla dwojga odtwórców głównych ról). Z okazji półwiecza premiery, film powraca na ekrany w jakości 4K. Tym, którzy film już widzieli oraz tym co dopiero go zobaczą pozwali na nowo odkryć geniusz reżyserski Miloša Formana i mistrzowskie kreacje aktorskie.

Głównym bohaterem jest Randle McMurphy (Jack Nicholson) – charyzmatyczny cwaniak, który udaje chorobę psychiczną, by uniknąć więzienia. Trafia do szpitala psychiatrycznego w Oregonie, gdzie rządzi lodowata i bezwzględna siostra Ratched (Louise Fletcher). To, co miało być ucieczką, okazuje się jeszcze większą pułapką.

Foto: mat. pras.

McMurphy kontra system: Historia, która się nie starzeje

Film Formana to porywające studium charakterów i gorący krzyk sprzeciwu przeciwko opresyjnemu systemowi. McMurphy staje się katalizatorem cichej rewolucji, budząc do życia grupę przestraszonych pacjentów i rzucając wyzwanie bezwzględnym regułom szpitala.