Życie Warszawy

„Lot nad kukułczym gniazdem" Miloša Formana wraca na ekrany!

Publikacja: 30.09.2025 00:05

„Lot nad kukułczym gniazdem” z główną rolą Jacka Nicholsona to jedno z arcydzieł amerykańskiego lat

„Lot nad kukułczym gniazdem” z główną rolą Jacka Nicholsona to jedno z arcydzieł amerykańskiego lat 70.

Foto: mat. pras.

Mija 50 lat od premiery jednego z najważniejszych filmów w historii kina. „Lot nad kukułczym gniazdem” w reżyserii Miloša Formana, nagrodzone pięcioma Oscarami arcydzieło buntu i wolności, powraca do kin w Polsce. Gdzie i kiedy zobaczymy film w Warszawie?

Fani będą mieli okazję zobaczyć nową, odrestaurowaną wersję 4K z Jackiem Nicholsonem w roli życia i dowiedzieć się, dlaczego ta historia jest nam wciąż potrzebna.

Powrót po 50 latach: Ikona buntu w nowej jakości 4K

„Lot nad kukułczym gniazdem” to adaptacja słynnej powieści Kena Keseya, która w 1975 roku wstrząsnęła widownią i krytykami, zdobywając pięć najważniejszych statuetek Oscara (za najlepszy film, reżyserię, scenariusz oraz dla dwojga odtwórców głównych ról). Z okazji półwiecza premiery, film powraca na ekrany w jakości 4K. Tym, którzy film już widzieli oraz tym co dopiero go zobaczą pozwali na nowo odkryć geniusz reżyserski Miloša Formana i mistrzowskie kreacje aktorskie.

Głównym bohaterem jest Randle McMurphy (Jack Nicholson) – charyzmatyczny cwaniak, który udaje chorobę psychiczną, by uniknąć więzienia. Trafia do szpitala psychiatrycznego w Oregonie, gdzie rządzi lodowata i bezwzględna siostra Ratched (Louise Fletcher). To, co miało być ucieczką, okazuje się jeszcze większą pułapką.

Foto: mat. pras.

McMurphy kontra system: Historia, która się nie starzeje

Film Formana to porywające studium charakterów i gorący krzyk sprzeciwu przeciwko opresyjnemu systemowi. McMurphy staje się katalizatorem cichej rewolucji, budząc do życia grupę przestraszonych pacjentów i rzucając wyzwanie bezwzględnym regułom szpitala.

Film idealnie wpisał się w dekadę lat 70. w USA, gdy społeczny gniew i pragnienie wolności rozpalały twórczą wyobraźnię reżyserów. Sukces „Lotu nad kukułczym gniazdem” wyniósł Miloša Formana, imigranta z Europy Wschodniej, na sam szczyt Hollywood, gdzie pozostał już do końca kariery. To arcydzieło, które ukazuje, jak ważny jest bunt w obronie ludzkiej godności i wolności.

Gdzie i kiedy zobaczyć „Lot nad kukułczym gniazdem” w kinach?

Odrestaurowana wersja „Lotu nad kukułczym gniazdem” wejdzie na ekrany kin w całej Polsce od 22 października.

Mieszkańcy Warszawy mają również szansę zobaczyć film podczas specjalnych pokazów w wybranych kinach:

Multikino Warszawa (CH Reduta, CH Targówek, Młociny, Wola Park, Złote Tarasy):

  • 12 października, godz. 15:30
  • 17 listopada, godz. 20:00

Cinema City Warszawa (Arkadia, Bemowo, Białołęka Północna, Janki, Mokotów, Promenada, Sadyba):

  • 13 października, godz. 19:00

Szczegóły dotyczące biletów i pełnej listy kin dostępne są na stronach poszczególnych dystrybutorów.

To obowiązkowa pozycja dla każdego miłośnika kina!

