Dyskusyjny Klub Filmowy na Ursynowie. Dom Sztuki zaprasza pasjonatów kina

W czwartek 18 września po wakacyjnej przerwie powraca Dyskusyjny Klub Filmowy „Dom Sztuki”. Organizatorzy zapraszają miłośników ambitnego kina na cykl seansów i dyskusji. W sprzedaży są już dostępne karnety. Co obejmuje program projektu?



Ursynów rozkręca jesienny harmonogram wydarzeń i atrakcji kulturalnych. Po letniej przerwie powracają m.in. lokalne kluby dyskusyjne. We wrześniu można dołączyć do klubu działającego w ramach Domu Sztuki SMB „Jary” przy ul. Wolinowej 14 w Warszawie.

Nowy sezon kulturalny na Ursynowie. Dom Sztuki zaprasza pasjonatów filmu

Ursynowskich miłośników kina czeka tej jesieni ciekawy program seansów, prelekcji i dyskusji. Warto już teraz zarezerwować wybrane, czwartkowe wieczory od drugiej połowy września do połowy grudnia. Wszystkie pokazy w ramach projektu będą odbywać się o godz. 19 w Domu Sztuki na Ursynowie. Po seansie organizatorzy wydarzenia zapraszają do wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym. Rozmowy poprowadzą Beata Zaborek i Andrzej Bukowiecki.

Do nabycia są już karnety: za wstęp na wszystkie seanse w ramach projektu (7 filmów) uczestnik zapłaci 50 zł. Bilety będą dostępne w kasie Domu Sztuki, ale można je również kupić online (domsztuki.art.pl).

Dyskusyjny Klub Filmowy „Dom Sztuki”. Program seansów

Pierwszy seans filmowy odbędzie się już 18 września o godz. 19. Na otwarcie nowego sezonu widzowie zobaczą francusko-belgijską produkcję pt. „Bezcenny pakunek" w reżyserii Michela Hazanaviciusa. Kolejne seanse w ramach działalności klubu przewidziano na: