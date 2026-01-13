-4.6°C
Przemytnik wpadł na gorącym uczynku. Nielegalny magazyn w garażu na Targówku

Publikacja: 13.01.2026 12:40

W trakcie weryfikacji tożsamości zatrzymanego wyszło na jaw, że mężczyzna od kilku miesięcy nie powinien przebywać na terytorium Polski.

Foto: policja

M.B.
Ponad 300 tysięcy sztuk papierosów bez akcyzy oraz straty dla budżetu państwa przekraczające pół miliona złotych – to bilans akcji stołecznych policjantów w jednym z podziemnych garaży na Targówku.

Funkcjonariusze przerwali operację przepakowywania kontrabandy, zatrzymując 54-letniego mężczyznę, który nie tylko złamał przepisy skarbowe, ale przebywał w Polsce nielegalnie. Podejrzany trafił już w ręce Straży Granicznej, która rozpocznie proces jego deportacji.

Policyjna zasadzka w garażu podziemnym

Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji precyzyjnie wytypowali miejsce, w którym ukryto nielegalny towar. Obserwacja zaparkowanego na Targówku Nissana potwierdziła podejrzenia, gdy na miejscu pojawił się kierowca Citroena.

Mężczyzna został zatrzymany w momencie, gdy przenosił kartony wypełnione papierosami między pojazdami.

Foto: policja

Mężczyzna został zatrzymany w momencie, gdy przenosił kartony wypełnione papierosami między pojazdami. Dalsze przeszukania, obejmujące również mieszkanie zatrzymanego, pozwoliły na zabezpieczenie ogromnej ilości wyrobów tytoniowych bez wymaganych znaków akcyzy.

Pół miliona złotych strat dla Skarbu Państwa

Skala procederu okazała się znacząca dla finansów publicznych. Śledczy wyliczyli, że z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego, cła oraz podatku VAT, Skarb Państwa mógł stracić blisko 515 tysięcy złotych. 54-letni obywatel Rosji usłyszał zarzuty z artykułu 65 Kodeksu karnego skarbowego. Materiał dowodowy w tej sprawie jest obecnie analizowany przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Praga Północ, która nadzoruje prowadzone postępowanie.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

