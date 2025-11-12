8.3°C
Życie Warszawy

Jesienne porządki na chodnikach, przystankach i schodach. Ile terenu ma do sprzątnięcia ZOM?

Publikacja: 12.11.2025 07:45

ZOM obejmuje porządkami 4 mln mkw. terenów dla pieszych.

Foto: Zarząd Oczyszczania Miasta

„Złota jesień jest bardzo malownicza, ale gdy liście już spadną, mogą być niebezpieczne. Szczególnie po deszczu, gdy tworzą na podłożu śliską warstwę. Dlatego o tej porze roku intensywnie działamy na jezdniach i terenach dla pieszych” – informuje Zarząd Oczyszczania Miasta.

4 mln mkw. terenów dla pieszych

Sa to niektóre chodniki, 4,5 tys. przystanków, dojścia do metra, kładki i schody. Z liści oczyszcza również trasy dla rowerów, na których zanieczyszczenia mogą być szczególnie niebezpieczne dla rowerzystów.

Zamiatanie odbywa się nie tylko za pomocą tradycyjnych mioteł, ale także mechanicznie, przy użyciu lekkich chodnikowych zamiatarek. Co ważne, już wiele lat temu, w trosce o jakość powietrza i zdrowie mieszkańców, ZOM wprowadził w umowach z wykonawcami zakaz używania dmuchaw spalinowych. Obecnie tę zasadę wykonywania prac regulują przepisy wojewódzkie.

Jesienne porządki na ulicach i torowiskach

Systematyczne porządki dotyczą również 1300 km ulic oraz torowisk tramwajowych. Każdej nocy zamiatarki usuwają z jezdni zanieczyszczenia, które mogłyby spowodować poślizg. Istotne są także systematyczne prace na torowiskach, by mokre liście nie wydłużały drogi hamowania tramwajów. Regularne sprzątanie dróg wpływa korzystnie na sieć wodno-kanalizacyjną, ponieważ ogranicza ryzyko zatykania się studzienek kanalizacyjnych.

Poza planowymi pracami ZOM działa również tam, gdzie nagle pojawia się taka potrzeba. Ekipy sprzątające dynamicznie reagują na zanieczyszczenia na przystankach i chodnikach, natomiast na ulicach działa Pogotowie Porządkowe ZOM.

Pogotowie pracuje przez całą dobę i przez cały rok. Jego głównymi zadaniami jest sprzątanie pozostałości po wypadkach oraz usuwanie tego, co może stwarzać niebezpieczeństwo na jezdni – zagubionych ładunków oraz płynów, które wyciekły z pojazdów.

W pierwszym półroczu 2025 Pogotowie Porządkowe interweniowało 3700 razy. W 2024 r. służby wyjeżdżały do akcji 7500 tys. razy.

Ponad 30 lat dbania o czystość

Zarząd Oczyszczania Miasta istnieje już ponad 30 lat. W momencie powołania w zakres prac wchodziła organizacja utylizacji odpadów, ich selektywną zbiórka, nadzór nad wysypiskami i szaletami miejskimi. Z czasem doszły zadania z zakresu oczyszczania ulic i chodników, opróżnianie ulicznych koszy oraz dbanie o zieleń przyuliczną, parkową i leśną.

W międzyczasie wiele się zmieniło, także w strukturze administracyjnej miasta. Zieleń przejęły dwie odrębne jednostki, a ZOM wyspecjalizował się w organizacji prac stricte porządkowych.

Specyfika pracy Zarządu Oczyszczania Miasta polega na tym, że przez sporą część roku mieszkańcy Warszawy przyjmują prządek na ulicach jako coś stałego i niezmiennego. Trochę więcej widzą turyści, którzy w naturalny sposób mają porównanie do miejsc z których przyjeżdżają - Warszawa w ich oczach ma opinię nadzwyczaj schludnego miasta. Najbardziej na jakoś pracy pracowników ZOM zwraca się uwagę podczas opadów śniegu. Od szybkości reakcji i rozmiaru uprzątniętej powierzchni zależy ocena pracy Zarządu. Z tym bywa różnie, choć dzisiejsze ciepłe zimy, ewidentnie sprzyjają ZOM.

