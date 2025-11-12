Poza planowymi pracami ZOM działa również tam, gdzie nagle pojawia się taka potrzeba. Ekipy sprzątające dynamicznie reagują na zanieczyszczenia na przystankach i chodnikach, natomiast na ulicach działa Pogotowie Porządkowe ZOM.

Pogotowie pracuje przez całą dobę i przez cały rok. Jego głównymi zadaniami jest sprzątanie pozostałości po wypadkach oraz usuwanie tego, co może stwarzać niebezpieczeństwo na jezdni – zagubionych ładunków oraz płynów, które wyciekły z pojazdów.

W pierwszym półroczu 2025 Pogotowie Porządkowe interweniowało 3700 razy. W 2024 r. służby wyjeżdżały do akcji 7500 tys. razy.

Ponad 30 lat dbania o czystość

Zarząd Oczyszczania Miasta istnieje już ponad 30 lat. W momencie powołania w zakres prac wchodziła organizacja utylizacji odpadów, ich selektywną zbiórka, nadzór nad wysypiskami i szaletami miejskimi. Z czasem doszły zadania z zakresu oczyszczania ulic i chodników, opróżnianie ulicznych koszy oraz dbanie o zieleń przyuliczną, parkową i leśną.

W międzyczasie wiele się zmieniło, także w strukturze administracyjnej miasta. Zieleń przejęły dwie odrębne jednostki, a ZOM wyspecjalizował się w organizacji prac stricte porządkowych.

Specyfika pracy Zarządu Oczyszczania Miasta polega na tym, że przez sporą część roku mieszkańcy Warszawy przyjmują prządek na ulicach jako coś stałego i niezmiennego. Trochę więcej widzą turyści, którzy w naturalny sposób mają porównanie do miejsc z których przyjeżdżają - Warszawa w ich oczach ma opinię nadzwyczaj schludnego miasta. Najbardziej na jakoś pracy pracowników ZOM zwraca się uwagę podczas opadów śniegu. Od szybkości reakcji i rozmiaru uprzątniętej powierzchni zależy ocena pracy Zarządu. Z tym bywa różnie, choć dzisiejsze ciepłe zimy, ewidentnie sprzyjają ZOM.