W Warszawie brakuje niemal 200 strażników miejskich. Jakie warunki trzeba spełnić? Ile można zarobić?

Warszawska Straż Miejska wciąż boryka się z problemami kadrowymi. Mimo podjętych działań rekrutacyjnych, w jednostce brakuje niemal 200 funkcjonariuszy. Służby kontynuują poszukiwania, zachęcając nowymi warunkami i atrakcyjnym wynagrodzeniem.



Niedobór kadr w Straży Miejskiej m.st. Warszawy jest problemem, który od lat budzi publiczną dyskusję. Kwestia ta została ponownie poruszona w interpelacji radnego Pawła Lecha. Radny zwrócił uwagę, że niska obsada kadrowa prowadzi do spadku skuteczności, co w konsekwencji powoduje niesłuszne oskarżenia pod adresem funkcjonariuszy.

Zmniejszająca się liczba wakatów

Z danych formacji wynika, że problemy kadrowe są systematycznie rozwiązywane, choć wciąż pozostają do wypełnienia wolne etaty. W ubiegłym roku w Straży Miejskiej zatrudnionych było 1623 pracowników, a liczba wakatów wynosiła 285. Obecnie liczba zatrudnionych wzrosła do 1720 osób, a liczba wakatów spadła do 188.

W okresie od 7 lipca 2024 do 10 września 2025 roku zatrudniono łącznie 223 nowe osoby, z czego 185 w samym 2025 roku. Pomimo tych postępów, Straż Miejska podkreśla, że prowadzi szeroko zakrojone działania mające na celu obsadzenie wszystkich wolnych stanowisk i zamierza je kontynuować.

Jak dołączyć do Straży Miejskiej? Wymagania i szkolenie

Straż Miejska poszukuje kandydatów na stanowisko aplikanta. Ogłoszenie skierowane jest do osób, które chcą dbać o porządek i bezpieczeństwo w stolicy. Aby wziąć udział w rekrutacji, kandydaci muszą spełnić kilka kluczowych warunków: mieć ukończone 21 lat, posiadać polskie obywatelstwo, co najmniej średnie wykształcenie oraz uregulowany stosunek do służby wojskowej. Oprócz tego, wymagana jest sprawność fizyczna i psychiczna, nienaganna opinia oraz niekaralność, którą należy potwierdzić wypisem z Krajowego Rejestru Karnego (KRK). Osoby, które zostaną zakwalifikowane, będą musiały ukończyć szkolenie podstawowe strażników gminnych (miejskich), za które przysługuje już wynagrodzenie.