Praska radna zniszczyła samochód, po czym łańcuchem zaatakowała jego właścicieli

Jak tłumaczy nadkom. Paulina Onyszko, Oficer Prasowy KRP Warszawa VI, do zdarzenia doszło 4 sierpnia na terenie Śródmieścia, w okolicy Dworca Centralnego. Właściciel zaparkowanego land rovera zauważył kobietę, która uderzała w jego samochód łańcuchem. Kiedy zareagował i zwrócił jej uwagę, kobieta zaatakowała jego i jego żonę.
Na miejsce zdarzenia został wezwany patrol policji. Interweniujący policjanci ustalili tożsamość 29-latki. Z uwagi na jej niepokojące zachowanie funkcjonariusze wezwali na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego. Decyzją lekarza agresywna kobieta została przewieziona do placówki zdrowia.
– Pokrzywdzony poinformowany przez policjantów o dalszej drodze prawnej złożył zawiadomienie w tej sprawie – tłumaczy nadkom. Paulina Onyszko. – Czynności prowadzone w tutejszym Wydziale Dochodzeniowo - Śledczym dotyczą przestępstwa z art. 288 kk., tj. zniszczenia cudzej rzeczy.
Jak dodaje, obecnie 29-letnia kobieta nie została jeszcze przesłuchana w tej sprawie. Materiały zgromadzone w tym postępowaniu zostały przesłane do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Północ.
Jak nieoficjalnie dowiedziało się „Życie Warszawy”, radna została przewieziona do zakładu psychiatrycznego i tam pozostaje.
Co ciekawe, radna podkreślała, że działa na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy. Przekonywała m.in. do uchwały wprowadzającej nocną prohibicję, argumentując, że zwiększy się wówczas poziom bezpieczeństwa w mieście. Wystąpiła m.in. na sesji rady miasta, gdzie krytykowała długi czas pracy nad uchwałą. – Mogliśmy już teraz mieć pierwsze wakacje bez tych problemów, które wiążą się z nadużywaniem alkoholu przez mieszkańców – powiedziała.
Jak wynika z informacji podawanych przez Miasto Jest Nasze, radna była koordynatorką kampanii #StopAlkoNocą.