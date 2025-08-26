Praska radna zniszczyła samochód, po czym łańcuchem zaatakowała jego właścicieli

Radna Pragi-Północ Antonina Wróblewska, jedna z twarzy kampanii antyalkoholowej, została przewieziona do szpitala, po tym jak zniszczyła łańcuchem stojący na parkingu samochód, po czym zaatakowała jego właścicieli.



Jak tłumaczy nadkom. Paulina Onyszko, Oficer Prasowy KRP Warszawa VI, do zdarzenia doszło 4 sierpnia na terenie Śródmieścia, w okolicy Dworca Centralnego. Właściciel zaparkowanego land rovera zauważył kobietę, która uderzała w jego samochód łańcuchem. Kiedy zareagował i zwrócił jej uwagę, kobieta zaatakowała jego i jego żonę.

Reklama Reklama

Agresywna radna przewieziona do zakładu leczniczego

Na miejsce zdarzenia został wezwany patrol policji. Interweniujący policjanci ustalili tożsamość 29-latki. Z uwagi na jej niepokojące zachowanie funkcjonariusze wezwali na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego. Decyzją lekarza agresywna kobieta została przewieziona do placówki zdrowia.

– Pokrzywdzony poinformowany przez policjantów o dalszej drodze prawnej złożył zawiadomienie w tej sprawie – tłumaczy nadkom. Paulina Onyszko. – Czynności prowadzone w tutejszym Wydziale Dochodzeniowo - Śledczym dotyczą przestępstwa z art. 288 kk., tj. zniszczenia cudzej rzeczy.

Jak dodaje, obecnie 29-letnia kobieta nie została jeszcze przesłuchana w tej sprawie. Materiały zgromadzone w tym postępowaniu zostały przesłane do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Północ.