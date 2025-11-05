12.1°C
Życie Warszawy

Nowe Centrum Warszawy nabiera kształtu. Ruszyło przejście przez Marszałkowską

Publikacja: 05.11.2025 14:10

Udostępnione dopiero co przejście dla pieszych na wysokości ulicy Złotej przełamuje barierę jaką przez dekady stanowiła na tym odcinku Marszałkowska

Foto: Mateusz Błażkow

M.B.
Modernizacja ścisłego centrum Warszawy w ramach programu Nowe Centrum Warszawy wchodzi w decydującą fazę. W kwartale ulic Złota, Zgoda, Marszałkowska i Sienkiewicza zakończono szereg kluczowych prac. Najnowszą zmianą jest udostępnienie przejścia dla pieszych w osi ulicy Złotej.

W ramach prowadzonych prac budowalnych gotowe są nowe azyle zielone, nawierzchnie wokół fontann oraz infrastruktura drogowa. Inwestycja, która ma za zadanie przywrócić centrum stolicy pieszym, ograniczyć ruch samochodowy i zwiększyć ilość zieleni sukcesywnie się wyłania zza tymczasowych ogrodzeń. W „Życiu Warszawy” postanowiliśmy sprawdzić co udało się zrealizować w ostatnim miesiącu.

Nowe przejście łączy wschodnią stronę Marszałkowskiej z Parkiem Centralnym

Nowe przejście łączy wschodnią stronę Marszałkowskiej z Parkiem Centralnym

Foto: Mateusz Błażkow

Zszywanie centrum – nowe przejście dla pieszych

W środę 5 listopada drogowcy udostępnili nowe przejście dla pieszych w osi ulicy Złotej. Łączy ono bezpośrednio pasaż pomiędzy domami handlowymi Wars i Sawa z nowo powstałym Parkiem Centralnym. Nie jest ono jeszcze całkowicie wykończone, bo brakuje wykończenia niektórych instalacji a także ostatniej warstwy asfaltu na wschodniej nitce Marszałkowskiej, ale piesi ochoczo przystąpili do korzystania z niego.

Już tylko rosnący poniżej okolicznego poziomu ziemi kasztanowiec świadczy od tym, że rok temu istniaił w tym miejscu tunel pod Marszałkowską

Foto: Mateusz Błażkow

Przejście zastąpiło zasypany tunel samochodowy, który przez lata PRL i późniejsze ćwierć wieku umożliwiał przedostanie się ze wschodniej części Marszałkowskiej na Plac Defilad tylko zmotoryzowanym. Oddanie tego kawałka miasta pieszym jest kolejnym krokiem zszywania na powrót centrum Warszawy brutalnie rozerwanego budową Pałacu Kultury i Nauki i wygonu zwanego Placem Defilad.

W okolicach przejścia dla pieszych przez Marszałkowską wciąż jeszcze są miejsca wymagające prac wykończeniowych

Foto: Mateusz Błażkow

Podsumowanie październikowych prac

Ulica Marszałkowska, jeden z najważniejszych punktów modernizacji, zyskała już nową infrastrukturę dla pieszych.

  • Zakończono roboty brukarskie wzdłuż ulicy.
  • Przygotowane są azyle zielone pod planowane nasadzenia, które mają zwiększyć estetykę i ekologiczny charakter przestrzeni.
  • Usunięto wiele z barier związanych z budową a utrudniających przemieszczanie się.
  • Aktualnie trwają prace nad regulacją sygnalizacji na przejściu przez Marszałkowską na wysokości Złotej

Fontanny prawie gotowe: Instalacje systemów natryskowych

Dwie planowane fontanny, będące kluczowym elementem rekreacyjnym i wizualnym, nabierają ostatecznych kształtów:

  • Fontanna nr 1: Zakończono układanie nawierzchni dookoła. Trwają prace montażowe: instalowany jest system natryskowy oraz niezbędne urządzenia technologiczne.
  • Fontanna nr 2: Zamontowano już docelowe płyty nawierzchniowe oraz wykonano odwodnienie liniowe wokół obiektu.
Prace na ulicy Złotej także dobiegają już końca. Tylko zdjęcia wskażą, gdzie znajdował się wjazd do tunelu pod Marszałkowską

Foto: Mateusz Błażkow

Sienkiewicza, Jasna i Złota: Bruk i konstrukcje drogowe

Intensywne roboty brukarskie i konstrukcyjne objęły także sąsiadujące ulice:

  • Ul. Sienkiewicza (odcinek ślepy): Wszystkie prace brukarskie zostały zakończone. Teren uporządkowano i przygotowano pod przyszłe nasadzenia zieleni.
  • Ul. Jasna: Po zachodniej stronie, przy budynku KRS, zrealizowano prace brukarskie. Po stronie wschodniej oraz na skrzyżowaniu z Sienkiewicza trwają obecnie roboty rozbiórkowe i konstrukcyjne.
  • Ul. Złota: Wykonano już konstrukcję jezdni i chodników aż do skrzyżowania z Jasną. Po stronie południowej trwa układanie nawierzchni, montaż krawężników oraz przygotowanie miejsc pod przyszłe nasadzenia drzew i bylin.

Ślepy odcinek ulicy Sienkiewicza jest już gotowy, prace vis a vis Filharmonii wciąż trwają. Żal, że nikt nie wpadł na pomysł, aby inaczej zaplanować kolejności robót i goście Konkursu Chopinowskiego oglądali blaszany płot i kontenery z budowalnymi odpadami.

Foto: zlotazgoda.waw.pl

Kiedy nastąpi zakończenie prac?

Modernizowany obszar zajmuje około 2,5 hektara i ma całkowicie odmienić oblicze Śródmieścia. Zakończenie wszystkich robót planowane jest na 2026 rok.

Generalnym wykonawcą projektu jest firma Skanska, a za koncepcję architektoniczną odpowiada pracownia RS Architektura Krajobrazu. 

