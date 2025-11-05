Udostępnione dopiero co przejście dla pieszych na wysokości ulicy Złotej przełamuje barierę jaką przez dekady stanowiła na tym odcinku Marszałkowska
W ramach prowadzonych prac budowalnych gotowe są nowe azyle zielone, nawierzchnie wokół fontann oraz infrastruktura drogowa. Inwestycja, która ma za zadanie przywrócić centrum stolicy pieszym, ograniczyć ruch samochodowy i zwiększyć ilość zieleni sukcesywnie się wyłania zza tymczasowych ogrodzeń. W „Życiu Warszawy” postanowiliśmy sprawdzić co udało się zrealizować w ostatnim miesiącu.
Nowe przejście łączy wschodnią stronę Marszałkowskiej z Parkiem Centralnym
W środę 5 listopada drogowcy udostępnili nowe przejście dla pieszych w osi ulicy Złotej. Łączy ono bezpośrednio pasaż pomiędzy domami handlowymi Wars i Sawa z nowo powstałym Parkiem Centralnym. Nie jest ono jeszcze całkowicie wykończone, bo brakuje wykończenia niektórych instalacji a także ostatniej warstwy asfaltu na wschodniej nitce Marszałkowskiej, ale piesi ochoczo przystąpili do korzystania z niego.
Już tylko rosnący poniżej okolicznego poziomu ziemi kasztanowiec świadczy od tym, że rok temu istniaił w tym miejscu tunel pod Marszałkowską
Przejście zastąpiło zasypany tunel samochodowy, który przez lata PRL i późniejsze ćwierć wieku umożliwiał przedostanie się ze wschodniej części Marszałkowskiej na Plac Defilad tylko zmotoryzowanym. Oddanie tego kawałka miasta pieszym jest kolejnym krokiem zszywania na powrót centrum Warszawy brutalnie rozerwanego budową Pałacu Kultury i Nauki i wygonu zwanego Placem Defilad.
W okolicach przejścia dla pieszych przez Marszałkowską wciąż jeszcze są miejsca wymagające prac wykończeniowych
Ulica Marszałkowska, jeden z najważniejszych punktów modernizacji, zyskała już nową infrastrukturę dla pieszych.
Dwie planowane fontanny, będące kluczowym elementem rekreacyjnym i wizualnym, nabierają ostatecznych kształtów:
Prace na ulicy Złotej także dobiegają już końca. Tylko zdjęcia wskażą, gdzie znajdował się wjazd do tunelu pod Marszałkowską
Intensywne roboty brukarskie i konstrukcyjne objęły także sąsiadujące ulice:
Ślepy odcinek ulicy Sienkiewicza jest już gotowy, prace vis a vis Filharmonii wciąż trwają. Żal, że nikt nie wpadł na pomysł, aby inaczej zaplanować kolejności robót i goście Konkursu Chopinowskiego oglądali blaszany płot i kontenery z budowalnymi odpadami.
Modernizowany obszar zajmuje około 2,5 hektara i ma całkowicie odmienić oblicze Śródmieścia. Zakończenie wszystkich robót planowane jest na 2026 rok.
Generalnym wykonawcą projektu jest firma Skanska, a za koncepcję architektoniczną odpowiada pracownia RS Architektura Krajobrazu.