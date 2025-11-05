Modernizacja ścisłego centrum Warszawy w ramach programu Nowe Centrum Warszawy wchodzi w decydującą fazę. W kwartale ulic Złota, Zgoda, Marszałkowska i Sienkiewicza zakończono szereg kluczowych prac. Najnowszą zmianą jest udostępnienie przejścia dla pieszych w osi ulicy Złotej.



W ramach prowadzonych prac budowalnych gotowe są nowe azyle zielone, nawierzchnie wokół fontann oraz infrastruktura drogowa. Inwestycja, która ma za zadanie przywrócić centrum stolicy pieszym, ograniczyć ruch samochodowy i zwiększyć ilość zieleni sukcesywnie się wyłania zza tymczasowych ogrodzeń. W „Życiu Warszawy” postanowiliśmy sprawdzić co udało się zrealizować w ostatnim miesiącu.

Reklama Reklama

Nowe przejście łączy wschodnią stronę Marszałkowskiej z Parkiem Centralnym Foto: Mateusz Błażkow

Zszywanie centrum – nowe przejście dla pieszych

W środę 5 listopada drogowcy udostępnili nowe przejście dla pieszych w osi ulicy Złotej. Łączy ono bezpośrednio pasaż pomiędzy domami handlowymi Wars i Sawa z nowo powstałym Parkiem Centralnym. Nie jest ono jeszcze całkowicie wykończone, bo brakuje wykończenia niektórych instalacji a także ostatniej warstwy asfaltu na wschodniej nitce Marszałkowskiej, ale piesi ochoczo przystąpili do korzystania z niego.

Już tylko rosnący poniżej okolicznego poziomu ziemi kasztanowiec świadczy od tym, że rok temu istniaił w tym miejscu tunel pod Marszałkowską Foto: Mateusz Błażkow

Przejście zastąpiło zasypany tunel samochodowy, który przez lata PRL i późniejsze ćwierć wieku umożliwiał przedostanie się ze wschodniej części Marszałkowskiej na Plac Defilad tylko zmotoryzowanym. Oddanie tego kawałka miasta pieszym jest kolejnym krokiem zszywania na powrót centrum Warszawy brutalnie rozerwanego budową Pałacu Kultury i Nauki i wygonu zwanego Placem Defilad.