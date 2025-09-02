Warszawscy seniorzy stracili ćwierć miliona zł, w tym sztabki złota. Oszukani „na legendę”

Do trzech kolejnych zatrzymań doszło w różnych dzielnicach Warszawy. Przy podejrzanych zabezpieczono broń palną produkcji rosyjskiej, amunicję oraz niemal trzy kilogramy narkotyków, w tym heroinę oraz klefedron. Ponadto jeden z zatrzymanych w stolicy mężczyzn był poszukiwany do odbycia kary dwóch lat pozbawienia wolności za wcześniejsze oszustwa.

Warszawscy policjanci zatrzymali podejrzanych o oszustwa „na legendę”

Zatrzymani w sprawie mężczyźni to obywatele Polski w wieku od 20 do 33 lat. Wszyscy usłyszeli zarzuty oszustw. Dodatkowo najmłodszy z nich odpowie za posiadanie broni palnej i amunicji bez zezwolenia, posiadanie znacznych ilości narkotyków oraz przygotowanie do wprowadzenia ich do obrotu.

Wszyscy podejrzani zostali, na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ, tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

„Sprawa jest cały czas otwarta i ma charakter rozwojowy. Nie wykluczamy kolejnych zatrzymań” – informują policjanci.

Oszustwa „na legendę”: Apel policji

W oszustwach „na legendę” oszust kontaktuje się z ofiarą i podszywa pod kogoś, kim w rzeczywistości nie jest. Może podawać się np. za krewnego, policjanta, prokuratora czy pracownika banku. Tworzy przy tym fałszywe, ale mogące uchodzić za realistyczne historie. Wszystko po to, aby wzbudzić u swojej ofiary reakcje, które skłonią ją do nieprzemyślanych działań.

„Apelujemy o czujność! Pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa i sposobie działania oszustów. Policja NIGDY nie prosi o pieniądze – w przypadku takiego telefonu rozłącz się. Oszuści grają na emocjach i wywołują presję czasu. Seniorze! Bądź czujny i nie daj się oszukać!” – podkreślają policjanci.