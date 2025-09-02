Warszawscy seniorzy stracili ćwierć miliona zł, w tym sztabki złota. Oszukani „na legendę”

Warszawscy policjanci zatrzymali czterech mężczyzn podejrzanych o oszustwa „na legendę"
O sprawie informuje Komenda Rejonowa Policji Warszawa I – Śródmieście w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej oraz Komenda Stołeczna Policji w swoim wpisie na portalu X.
Na początku czerwca kilku seniorów w Śródmieściu zostało oszukanych metodą na tzw. legendę. Pokrzywdzeni stracili łącznie około ćwierć miliona złotych, w tym sztabki złota i inne kosztowności.
Sprawą zajęli się policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu, którzy po kilku tygodniach doprowadzili do pierwszego zatrzymania. Doszło do niego w Gdańsku. Przy zatrzymanym mężczyźnie, który według ustaleń funkcjonariuszy pełnił rolę „odbieraka”, zabezpieczono tzw. „wiatrówkę”, która do złudzenia przypominała prawdziwą broń palną.
Do trzech kolejnych zatrzymań doszło w różnych dzielnicach Warszawy. Przy podejrzanych zabezpieczono broń palną produkcji rosyjskiej, amunicję oraz niemal trzy kilogramy narkotyków, w tym heroinę oraz klefedron. Ponadto jeden z zatrzymanych w stolicy mężczyzn był poszukiwany do odbycia kary dwóch lat pozbawienia wolności za wcześniejsze oszustwa.
Zatrzymani w sprawie mężczyźni to obywatele Polski w wieku od 20 do 33 lat. Wszyscy usłyszeli zarzuty oszustw. Dodatkowo najmłodszy z nich odpowie za posiadanie broni palnej i amunicji bez zezwolenia, posiadanie znacznych ilości narkotyków oraz przygotowanie do wprowadzenia ich do obrotu.
Wszyscy podejrzani zostali, na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ, tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.
„Sprawa jest cały czas otwarta i ma charakter rozwojowy. Nie wykluczamy kolejnych zatrzymań” – informują policjanci.
W oszustwach „na legendę” oszust kontaktuje się z ofiarą i podszywa pod kogoś, kim w rzeczywistości nie jest. Może podawać się np. za krewnego, policjanta, prokuratora czy pracownika banku. Tworzy przy tym fałszywe, ale mogące uchodzić za realistyczne historie. Wszystko po to, aby wzbudzić u swojej ofiary reakcje, które skłonią ją do nieprzemyślanych działań.
„Apelujemy o czujność! Pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa i sposobie działania oszustów. Policja NIGDY nie prosi o pieniądze – w przypadku takiego telefonu rozłącz się. Oszuści grają na emocjach i wywołują presję czasu. Seniorze! Bądź czujny i nie daj się oszukać!” – podkreślają policjanci.