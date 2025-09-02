27.9°C
1008.5 hPa
Życie Warszawy

Warszawscy seniorzy stracili ćwierć miliona zł, w tym sztabki złota. Oszukani „na legendę”

Publikacja: 02.09.2025 14:00

Warszawscy policjanci zatrzymali czterech mężczyzn podejrzanych o oszustwa „na legendę"

Warszawscy policjanci zatrzymali czterech mężczyzn podejrzanych o oszustwa „na legendę"

Foto: Adobe Stock

Joanna Kamińska
Czterech mężczyzn podejrzanych o oszustwa metodą „na legendę” zostało zatrzymanych przez policjantów ze Śródmieścia. Zabezpieczono przy nich broń palną, amunicję i prawie trzy kilogramy narkotyków. Podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące, a policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w sprawie.

O sprawie informuje Komenda Rejonowa Policji Warszawa I – Śródmieście w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej oraz Komenda Stołeczna Policji w swoim wpisie na portalu X.

Oszustwa „na legendę”: Warszawscy seniorzy stracili ćwierć miliona złotych

Na początku czerwca kilku seniorów w Śródmieściu zostało oszukanych metodą na tzw. legendę. Pokrzywdzeni stracili łącznie około ćwierć miliona złotych, w tym sztabki złota i inne kosztowności.

Policja NIGDY nie prosi o pieniądze

Sprawą zajęli się policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu, którzy po kilku tygodniach doprowadzili do pierwszego zatrzymania. Doszło do niego w Gdańsku. Przy zatrzymanym mężczyźnie, który według ustaleń funkcjonariuszy pełnił rolę „odbieraka”, zabezpieczono tzw. „wiatrówkę”, która do złudzenia przypominała prawdziwą broń palną.

Polecane
Sprawcy usiłowania rozboju grozi wiele lat odsiadki
bezpieczeństwo
Z maczetą i pistoletem żądał kebaba. 47-latek aresztowany
Reklama
Reklama

Do trzech kolejnych zatrzymań doszło w różnych dzielnicach Warszawy. Przy podejrzanych zabezpieczono broń palną produkcji rosyjskiej, amunicję oraz niemal trzy kilogramy narkotyków, w tym heroinę oraz klefedron. Ponadto jeden z zatrzymanych w stolicy mężczyzn był poszukiwany do odbycia kary dwóch lat pozbawienia wolności za wcześniejsze oszustwa.

Warszawscy policjanci zatrzymali podejrzanych o oszustwa „na legendę”

Zatrzymani w sprawie mężczyźni to obywatele Polski w wieku od 20 do 33 lat. Wszyscy usłyszeli zarzuty oszustw. Dodatkowo najmłodszy z nich odpowie za posiadanie broni palnej i amunicji bez zezwolenia, posiadanie znacznych ilości narkotyków oraz przygotowanie do wprowadzenia ich do obrotu. 

Polecane
Po wyrzuceniu sterty odpadów droga w całości była zablokowana
gospodarka odpadami
Sterty śmieci na środku drogi. „To plucie w twarz całej społeczności”

Wszyscy podejrzani zostali, na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ, tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

„Sprawa jest cały czas otwarta i ma charakter rozwojowy. Nie wykluczamy kolejnych zatrzymań” – informują policjanci.

Oszustwa „na legendę”: Apel policji

W oszustwach „na legendę” oszust kontaktuje się z ofiarą i podszywa pod kogoś, kim w rzeczywistości nie jest. Może podawać się np. za krewnego, policjanta, prokuratora czy pracownika banku. Tworzy przy tym fałszywe, ale mogące uchodzić za realistyczne historie. Wszystko po to, aby wzbudzić u swojej ofiary reakcje, które skłonią ją do nieprzemyślanych działań.

Reklama
Reklama

„Apelujemy o czujność! Pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa i sposobie działania oszustów. Policja NIGDY nie prosi o pieniądze – w przypadku takiego telefonu rozłącz się. Oszuści grają na emocjach i wywołują presję czasu. Seniorze! Bądź czujny i nie daj się oszukać!” – podkreślają policjanci.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Głos może oddać każdy mieszkaniec województwa mazowieckiego – także dzieci
budżet obywatelski

Ostatnie dni głosowania na Mazowszu!

Lustro wody w Wiśle na odcinku warszawskim obniżyło się do niespotykanych wartości
rzeka

2 cm wody w Wiśle? Prognozy mówią, że stanie się to niedługo

Od 1 września w pełni przejezdna jest Wisłostrada
ulice

Jakimi drogami pojedziemy po wakacyjnych remontach?

Moment incydentu został zarejestrowany z widowni
warszawa singera

Protest propalestyński zakłócił koncert finałowy festiwalu kultury żydowskiej

Zwycięzcę plebiscytu poznamy oficjalnie 11 października
plebiscyt

Które drzewo otrzyma tytuł Warszawskiego Drzewa Roku 2025?

Strategiczna mapa hałasu pokazuje miejsca w Warszawie, w których jest najgłośniej, a w których najci
Hałas

Gdzie w jest najgłośniej, a gdzie najciszej? Mapa stolicy

Sprawcy usiłowania rozboju grozi wiele lat odsiadki
bezpieczeństwo

Z maczetą i pistoletem żądał kebaba. 47-latek aresztowany

Z apelem do władz Warszawy o niezwłoczne przystąpienie do realizacji projektu „modernizacji obiektów
infrastruktura

Stadion Polonii: ratusz poprosi cztery firmy o złożenie ofert

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama