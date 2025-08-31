Sterty śmieci na środku drogi. „To plucie w twarz całej społeczności”

Gminna droga w okolicach Karczewa została zablokowana stertą śmieci. Ulica była całkowicie nieprzejezdna z powodu góry odpadów, którą najprawdopodobniej wyrzuciło pięć lub sześć wywrotek.



O sprawie poinformował w mediach społecznościowych Michał Rudzki, burmistrz Karczewa.

Reklama Reklama

Góry śmieci na drodze w kierunku Glinek

„Dziś w nocy ktoś bezczelnie porzucił nielegalne odpady na naszej drodze gminnej (od drogi 801 na wysokości sali Gala w kierunku Glinek). Droga w całości jest zablokowana poprzez rozrzucenie sterty odpadów. Góry śmieci leżą tam, gdzie codziennie jeżdżą mieszkańcy, gdzie wszyscy chcemy żyć godnie i bezpiecznie.

To jest jawne niszczenie naszego wspólnego dobra i plucie w twarz całej społeczności” – napisał na Facebooku. Jak dodał, każdy, kto wyrzuca śmieci w ten sposób, pokazuje absolutny brak szacunku dla sąsiadów i dla miejsca, w którym żyjemy.

„Jeśli ktokolwiek widział sprawców – nie milczmy! Jako Gmina Karczew złożyłem dziś zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa na Komisariat Policji w Karczewie. Nasza gmina nie jest wysypiskiem i nigdy nie pozwolimy, by ktoś ją w ten sposób traktował! Razem pokażmy, że nie ma zgody na śmieciarstwo i dewastację środowiska! Jedno mogę Wam powiedziec - nie odpuszczę dopóki nie znajdę sprawców” – zapowiedział burmistrz.