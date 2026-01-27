Ferie w rytmie K-POP. Tydzień koreańskiej popkultury dla fanów tańca, stylu i social mediów

Centrum Handlowe Janki zaprasza na K-POPowe ferie – tydzień bezpłatnych atrakcji inspirowanych koreańską popkulturą. Do 31 stycznia na uczestników czekają warsztaty taneczne, strefy beauty i kreatywne wyzwania.



Centrum Handlowe Janki na tydzień włącza tryb K-POP, tworząc przestrzeń dla fanów koreańskiej popkultury. Na zakończenie ferii zimowych centrum zamieni się w interaktywną strefę pełną muzyki, tańca, stylu i inspiracji rodem z Korei Południowej. Wydarzenie odbywa się pod patronatem Centrum Kultury Koreańskiej i jest otwarte dla wszystkich – wstęp na atrakcje jest bezpłatny.

K-POPowe ferie w Centrum Handlowym Janki – co czeka uczestników?

K-POPowe ferie to propozycja dla młodzieży, fanów azjatyckich trendów oraz wszystkich, którzy chcą poczuć energię globalnego fenomenu. W programie znalazły się interaktywne strefy, warsztaty i wyzwania, dzięki którym uczestnicy mogą aktywnie zanurzyć się w świecie K-POP-u.

Do 31 stycznia, w godz. 11-19, w Centrum Janki dostępne będą specjalne strefy tematyczne. Foto: mat. pras.

Na odwiedzających czekają m.in. warsztaty choreograficzne prowadzone przez profesjonalnych tancerzy, ekspresowe metamorfozy w stylu K-Beauty oraz możliwość stworzenia własnego napoju inspirowanego koreańskimi smakami. To także świetna okazja do tworzenia oryginalnych materiałów na social media i poznania innych fanów koreańskiej kultury.