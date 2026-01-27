0.2°C
Życie Warszawy
Ferie w rytmie K-POP. Tydzień koreańskiej popkultury dla fanów tańca, stylu i social mediów

Publikacja: 27.01.2026 14:00

W programie finału znalazły się m.in. warsztaty K-POP Dance prowadzone przez Koreańską Szkołę Tańca

Foto: mat. pras.

M.B.
Centrum Handlowe Janki zaprasza na K-POPowe ferie – tydzień bezpłatnych atrakcji inspirowanych koreańską popkulturą. Do 31 stycznia na uczestników czekają warsztaty taneczne, strefy beauty i kreatywne wyzwania.

Centrum Handlowe Janki na tydzień włącza tryb K-POP, tworząc przestrzeń dla fanów koreańskiej popkultury. Na zakończenie ferii zimowych centrum zamieni się w interaktywną strefę pełną muzyki, tańca, stylu i inspiracji rodem z Korei Południowej. Wydarzenie odbywa się pod patronatem Centrum Kultury Koreańskiej i jest otwarte dla wszystkich – wstęp na atrakcje jest bezpłatny.

K-POPowe ferie w Centrum Handlowym Janki – co czeka uczestników?

K-POPowe ferie to propozycja dla młodzieży, fanów azjatyckich trendów oraz wszystkich, którzy chcą poczuć energię globalnego fenomenu. W programie znalazły się interaktywne strefy, warsztaty i wyzwania, dzięki którym uczestnicy mogą aktywnie zanurzyć się w świecie K-POP-u.

Do 31 stycznia, w godz. 11-19, w Centrum Janki dostępne będą specjalne strefy tematyczne.

Foto: mat. pras.

Na odwiedzających czekają m.in. warsztaty choreograficzne prowadzone przez profesjonalnych tancerzy, ekspresowe metamorfozy w stylu K-Beauty oraz możliwość stworzenia własnego napoju inspirowanego koreańskimi smakami. To także świetna okazja do tworzenia oryginalnych materiałów na social media i poznania innych fanów koreańskiej kultury.

Codzienne atrakcje podczas ferii zimowych

Do 31 stycznia, w godz. 11-19, w Centrum Janki dostępne będą specjalne strefy tematyczne. Wśród nich znalazły się:

  • Fotobudka 360° – dynamiczne nagrania w k-popowym stylu
  • Strefa K-POP Dance – nauka ikonicznych choreografii z teledysków
  • Warsztaty DIY – tworzenie przypinek do telefonu i breloczków inspirowanych idolami
  • Glow Up Bar – szybkie metamorfozy: makijaż, fryzury i kolorowe akcenty
  • Soda Pop Corner – komponowanie napojów w koreańskim stylu

Dodatkowo uczestnicy mogą zbierać pieczątki w ramach Paszportu Fana, które można wymieniać na wyjątkowe doświadczenia przygotowane przez organizatorów.

Wydarzenie odbywa się pod patronatem Centrum Kultury Koreańskiej i jest otwarte dla wszystkich – wstęp na atrakcje jest bezpłatny.

Foto: mat. pras.

Wielki finał K-POPowych ferii – 31 stycznia

Kulminacja wydarzenia zaplanowana jest na sobotę, 31 stycznia. Tego dnia odbędą się specjalne warsztaty i spotkania z ekspertami oraz influencerami związanymi z kulturą K-POP.

W programie finału znalazły się m.in. warsztaty K-POP Dance prowadzone przez Koreańską Szkołę Tańca, warsztaty TikTok z Mają Ciesielską, poświęcone viralowym choreografiom i technikom nagrywania, a także panele dyskusyjne „Pogadajmy o K-POP” z Karoliną Jasińską, dotyczące fandomów i świadomego uczestnictwa w kulturze fanowskiej.

Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie organizatora.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

