Centrum Kontroli Misji Satelitarnych już łączy się z satelitami. Z Warszawy w kosmos

Wojskowa Akademia Techniczna otworzyła Centrum Kontroli Misji Satelitarnych. Działa ono na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji.



Wojskowa Akademia Techniczna stała się jedyną instytucją w Polsce, która dysponuje infrastrukturą i kompetencjami niezbędnymi do samodzielnego prowadzenia operacji satelitarnych oraz szkolenia przyszłych operatorów systemów satelitarnych.

– Centrum wpisuje się w działania na rzecz stałego podnoszenia kompetencji Sił Zbrojnych w sterowaniu misjami satelitarnymi – między innymi w zakresie rozpoznania elektronicznego pułapu satelitarnego. Będzie mogło również wykonywać zadania dla tworzonego komponentu wojsk kosmicznych. Ma kluczowe znaczenie dla realizacji projektów naukowo-badawczych w Wojskowej Akademii Technicznej, w tym naszego flagowego projektu PIAST, i dla rozwoju polskich firm sektora kosmicznego, z którymi współpracujemy, ale przede wszystkim dla rozwoju naszych Sił Zbrojnych – komentuje Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak.

Centrum Kontroli Misji na WAT

Pierwszym z elementów systemu jest antena nadawczo-odbiorcza wraz z urządzeniami towarzyszącymi, takimi jak system pozycjonowania, tory radiowe, modemy i serwer czasu. Drugim jest Centrum Kontroli Misji wyposażone w stanowiska operatorskie z oprogramowaniem do zarządzania i kontroli misji – MCS (Mission Control Software).

– Mamy cztery programy: GLOB, mikroGLOB, MikroSAR oraz program PIAST. Każdy ma za zadanie wynieść na orbitę satelity różnej wielkości i różnego przeznaczenia. Niedawno podpisaliśmy niezwykły kontrakt na zakup trzech satelitów monochromatycznych, które pozwalają na obrazowanie niezależnie od pory dnia – czy to dzień, czy noc – oraz niezależnie od pogody. Nic nie stanie nam na przeszkodzie, by obrazować, by zdobywać informacje. Informacja jest podstawowym elementem. Bazy danych są dziś najsilniejszą walutą nie tylko w świecie bezpieczeństwa, lecz także w świecie gospodarki i rozwoju. Im więcej pozyskamy danych, im skrupulatniej będziemy w stanie je przetworzyć, im szybciej będziemy mogli je wdrożyć i wykorzystać – tym będziemy bezpieczniejsi – powiedział podczas otwarcia centrum Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, szef MON.