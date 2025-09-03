18.2°C
1013.7 hPa
Życie Warszawy

Centrum Kontroli Misji Satelitarnych już łączy się z satelitami. Z Warszawy w kosmos

Publikacja: 03.09.2025 07:40

Centrum Kontroli Misji Satelitarnych będzie dla WAT narzędziem do prowadzenia zaawansowanych projekt

Centrum Kontroli Misji Satelitarnych będzie dla WAT narzędziem do prowadzenia zaawansowanych projektów naukowych w zakresie komunikacji satelitarnej

Foto: Adobe Stock

rbi
Wojskowa Akademia Techniczna otworzyła Centrum Kontroli Misji Satelitarnych. Działa ono na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji.

Wojskowa Akademia Techniczna stała się jedyną instytucją w Polsce, która dysponuje infrastrukturą i kompetencjami niezbędnymi do samodzielnego prowadzenia operacji satelitarnych oraz szkolenia przyszłych operatorów systemów satelitarnych.

– Centrum wpisuje się w działania na rzecz stałego podnoszenia kompetencji Sił Zbrojnych w sterowaniu misjami satelitarnymi – między innymi w zakresie rozpoznania elektronicznego pułapu satelitarnego. Będzie mogło również wykonywać zadania dla tworzonego komponentu wojsk kosmicznych. Ma kluczowe znaczenie dla realizacji projektów naukowo-badawczych w Wojskowej Akademii Technicznej, w tym naszego flagowego projektu PIAST, i dla rozwoju polskich firm sektora kosmicznego, z którymi współpracujemy, ale przede wszystkim dla rozwoju naszych Sił Zbrojnych – komentuje Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak.

Centrum Kontroli Misji na WAT

Pierwszym z elementów systemu jest antena nadawczo-odbiorcza wraz z urządzeniami towarzyszącymi, takimi jak system pozycjonowania, tory radiowe, modemy i serwer czasu. Drugim jest Centrum Kontroli Misji wyposażone w stanowiska operatorskie z oprogramowaniem do zarządzania i kontroli misji – MCS (Mission Control Software).

– Mamy cztery programy: GLOB, mikroGLOB, MikroSAR oraz program PIAST. Każdy ma za zadanie wynieść na orbitę satelity różnej wielkości i różnego przeznaczenia. Niedawno podpisaliśmy niezwykły kontrakt na zakup trzech satelitów monochromatycznych, które pozwalają na obrazowanie niezależnie od pory dnia – czy to dzień, czy noc – oraz niezależnie od pogody. Nic nie stanie nam na przeszkodzie, by obrazować, by zdobywać informacje. Informacja jest podstawowym elementem. Bazy danych są dziś najsilniejszą walutą nie tylko w świecie bezpieczeństwa, lecz także w świecie gospodarki i rozwoju. Im więcej pozyskamy danych, im skrupulatniej będziemy w stanie je przetworzyć, im szybciej będziemy mogli je wdrożyć i wykorzystać – tym będziemy bezpieczniejsi – powiedział podczas otwarcia centrum Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, szef MON.

Polecane
Szkoła Doktorska WAT jest jedyną tego typu szkołą wyższego wojskowego szkolnictwa w Polsce, oferując
studia doktoranckie
WAT poszukuje przyszłych doktorów. Kto może starać się o stopień naukowy?
Reklama
Reklama

Segment naziemny WAT to infrastruktura do obsługi obserwacyjnych misji satelitarnych. Zadania związane z obsługą takich misji to realizacja połączeń komunikacyjnych z satelitami, monitorowanie stanu satelity, planowanie obserwacji i manewrów orbitalnych, a także reagowanie w sytuacjach awaryjnych.

– Wojna w Ukrainie pokazała pewien paradoks, że ona się toczy jednocześnie w XX i XXI wieku. Z jednej strony widzimy to, co znane z historycznych filmów, czyli okopy, rowy przeciwpancerne, błoto - to wszystko, co widać na co dzień. Z drugiej strony widzimy XXI wiek – obrazowanie satelitarne, drony. Czyli tę walkę w cyberświecie. I my musimy te same zdolności budować dzisiaj u nas. (…) W listopadzie tego roku będziemy mieli pierwszego, polskiego, historycznego satelitę wojskowego, który będzie polskim, narodowym satelitą, ale jednym z pierwszych – bo przed nami oczywiście cała konstelacja, która trafi na niebo. (…) To na pewno rewolucja, jeżeli chodzi zarówno o siły zbrojne jak i zdolności polskiego państwa - zaznaczył wiceszef MON Cezary Tomczyk.

Projekty naukowe w zakresie komunikacji satelitarnej

Centrum Kontroli Misji Satelitarnych będzie dla WAT narzędziem do prowadzenia zaawansowanych projektów naukowych w zakresie komunikacji satelitarnej. Projekt PIAST już jesienią tego roku zakończy się wyniesieniem w kosmos 3 polskich nanosatelitów. Będą one służyły celom wojskowym, głównie w zakresie obserwacji i rozpoznania. Uczelnia uczestniczy też w projektach Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), współpracujemy z Polską Agencją Kosmiczną (POLSA) i z agencjami kosmicznymi z państw sojuszniczych.

Polecane
Do jednego ze zbiorników wodnych na terenie Nadleśnictwa Kozienice wsiedlono niemal 430 raków błotny
zwierzę (pod)warszawskie
SGGW pomaga rakom wrócić do Puszczy Kozienickiej

Segment Naziemny ma także funkcję edukacyjną. Już wcześniej na kierunku „geodezja i kartografia” Akademia utworzyła nową specjalność, która umożliwi szkolenie oficerów na przyszłych ekspertów wojskowych, o nazwie „rozpoznanie satelitarne”. W WAT można też studiować na kierunkach „inżynieria kosmiczna i satelitarna”, „lotnictwo i kosmonautyka” i anglojęzyczny kierunek „aerospace engineering” oraz w ramach specjalności „rozpoznanie satelitarne”.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Do jednego ze zbiorników wodnych na terenie Nadleśnictwa Kozienice wsiedlono niemal 430 raków błotny
zwierzę (pod)warszawskie

SGGW pomaga rakom wrócić do Puszczy Kozienickiej

Rzecznik umawia się również na spotkania w szkołach z uczniami, a także dyrekcją i kadrą nauczyciels
Rzecznik Praw Uczniowskich

Damian Jaworek wznawia dyżury i spotkania w szkołach

W rywalizacji wzięli udział studenci z kół naukowych DREN i PEPA RG, działających na Wydziale Elektr
szkoły wyższe

Studenci Politechniki Warszawskiej wygrali prestiżowy konkurs

W Warszawie brakuje nauczycieli. Najwięcej wakatów dotyczy nauczycieli wspomagająych dla dzieci z or
nowy rok szkolny

Ilu nauczycieli brakuje w Warszawie? Które specjalizacje przodują na liście wakatów?

Popularne przybory szkolne, takie jak tornistry i plecaki, stały się tańsze o 6,9 proc.
nowy rok szkolny

Witaj szkoło. Ile kosztują przybory edukacyjne?

Projekt koncentruje się nie tylko na modernizacji infrastruktury, ale również na działaniach edukacy
remont

Szkoła z zielonymi dachami i fotowoltaiką za 10 mln zł

Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym od tego roku będzie można studiować ratownictwo medyczne
Nowy rok studencki

Ponad 3600 studentów zacznie naukę na WUM

Przed studentkami Politechniki Warszawskiej i ich drużynami ostatnia prosta – wielki finał
mistrzostwa

Dwie studentki Politechniki powalczą w finale Cyberiady

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama