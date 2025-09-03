Centrum Kontroli Misji Satelitarnych już łączy się z satelitami. Z Warszawy w kosmos

Centrum Kontroli Misji Satelitarnych będzie dla WAT narzędziem do prowadzenia zaawansowanych projektów naukowych w zakresie komunikacji satelitarnej
Wojskowa Akademia Techniczna stała się jedyną instytucją w Polsce, która dysponuje infrastrukturą i kompetencjami niezbędnymi do samodzielnego prowadzenia operacji satelitarnych oraz szkolenia przyszłych operatorów systemów satelitarnych.
– Centrum wpisuje się w działania na rzecz stałego podnoszenia kompetencji Sił Zbrojnych w sterowaniu misjami satelitarnymi – między innymi w zakresie rozpoznania elektronicznego pułapu satelitarnego. Będzie mogło również wykonywać zadania dla tworzonego komponentu wojsk kosmicznych. Ma kluczowe znaczenie dla realizacji projektów naukowo-badawczych w Wojskowej Akademii Technicznej, w tym naszego flagowego projektu PIAST, i dla rozwoju polskich firm sektora kosmicznego, z którymi współpracujemy, ale przede wszystkim dla rozwoju naszych Sił Zbrojnych – komentuje Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak.
Pierwszym z elementów systemu jest antena nadawczo-odbiorcza wraz z urządzeniami towarzyszącymi, takimi jak system pozycjonowania, tory radiowe, modemy i serwer czasu. Drugim jest Centrum Kontroli Misji wyposażone w stanowiska operatorskie z oprogramowaniem do zarządzania i kontroli misji – MCS (Mission Control Software).
– Mamy cztery programy: GLOB, mikroGLOB, MikroSAR oraz program PIAST. Każdy ma za zadanie wynieść na orbitę satelity różnej wielkości i różnego przeznaczenia. Niedawno podpisaliśmy niezwykły kontrakt na zakup trzech satelitów monochromatycznych, które pozwalają na obrazowanie niezależnie od pory dnia – czy to dzień, czy noc – oraz niezależnie od pogody. Nic nie stanie nam na przeszkodzie, by obrazować, by zdobywać informacje. Informacja jest podstawowym elementem. Bazy danych są dziś najsilniejszą walutą nie tylko w świecie bezpieczeństwa, lecz także w świecie gospodarki i rozwoju. Im więcej pozyskamy danych, im skrupulatniej będziemy w stanie je przetworzyć, im szybciej będziemy mogli je wdrożyć i wykorzystać – tym będziemy bezpieczniejsi – powiedział podczas otwarcia centrum Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, szef MON.
Segment naziemny WAT to infrastruktura do obsługi obserwacyjnych misji satelitarnych. Zadania związane z obsługą takich misji to realizacja połączeń komunikacyjnych z satelitami, monitorowanie stanu satelity, planowanie obserwacji i manewrów orbitalnych, a także reagowanie w sytuacjach awaryjnych.
– Wojna w Ukrainie pokazała pewien paradoks, że ona się toczy jednocześnie w XX i XXI wieku. Z jednej strony widzimy to, co znane z historycznych filmów, czyli okopy, rowy przeciwpancerne, błoto - to wszystko, co widać na co dzień. Z drugiej strony widzimy XXI wiek – obrazowanie satelitarne, drony. Czyli tę walkę w cyberświecie. I my musimy te same zdolności budować dzisiaj u nas. (…) W listopadzie tego roku będziemy mieli pierwszego, polskiego, historycznego satelitę wojskowego, który będzie polskim, narodowym satelitą, ale jednym z pierwszych – bo przed nami oczywiście cała konstelacja, która trafi na niebo. (…) To na pewno rewolucja, jeżeli chodzi zarówno o siły zbrojne jak i zdolności polskiego państwa - zaznaczył wiceszef MON Cezary Tomczyk.
Centrum Kontroli Misji Satelitarnych będzie dla WAT narzędziem do prowadzenia zaawansowanych projektów naukowych w zakresie komunikacji satelitarnej. Projekt PIAST już jesienią tego roku zakończy się wyniesieniem w kosmos 3 polskich nanosatelitów. Będą one służyły celom wojskowym, głównie w zakresie obserwacji i rozpoznania. Uczelnia uczestniczy też w projektach Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), współpracujemy z Polską Agencją Kosmiczną (POLSA) i z agencjami kosmicznymi z państw sojuszniczych.
Segment Naziemny ma także funkcję edukacyjną. Już wcześniej na kierunku „geodezja i kartografia” Akademia utworzyła nową specjalność, która umożliwi szkolenie oficerów na przyszłych ekspertów wojskowych, o nazwie „rozpoznanie satelitarne”. W WAT można też studiować na kierunkach „inżynieria kosmiczna i satelitarna”, „lotnictwo i kosmonautyka” i anglojęzyczny kierunek „aerospace engineering” oraz w ramach specjalności „rozpoznanie satelitarne”.