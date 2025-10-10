Aktywny weekend w Warszawie? To możliwe mimo kiepskiej pogody

Biegi, rajdy rowerowe, koncerty, warsztaty i spektakle – w sobotę i niedzielę w stolicy odbędzie się wiele różnorodnych wydarzeń.



Na Ursynowie w sobotę 11 października wystartuje 27. Ursynowski Bieg Passy. Na trasach wokół Kopy Cwila pobiegną dzieci, młodzież i dorośli. Wydarzenie od lat gromadzi całe rodziny, a jego ideą jest wspólna zabawa i aktywność. W tym samym dniu w Ursusie odbędzie się III Rajd Rowerowy Szlakiem Rzeźb Niedźwiadków, podczas którego uczestnicy odwiedzą lokalne instalacje artystyczne, poznają ich historię i autorów. Udział w rajdzie jest bezpłatny.

Weekend w Warszawie na sportowo

W niedzielę 12 października ulice Wawra wypełnią się uczestnikami 7. Biegu z Radością, łączącego sportową rywalizację z działalnością charytatywną. Biegacze wystartują na dystansach 5 i 10 km, a najmłodsi wezmą udział w Biegu z Radością Malucha. Część dochodu z pakietów startowych oraz licytacji przeznaczona zostanie na leczenie 7-letniej Julii Broje, podopiecznej Fundacji Polsat. Dla uczestników przygotowano piknik rodzinny, losowanie nagród, a główną nagrodą będzie samochód Toyota Yaris użyczony na rok.

W tym samym dniu w hali Szkół Fundacji Primus przy ul. Zoltana Balo 1 ruszy Grand Prix Ursynowa w Tenisie Stołowym, organizowane przez UKS Lupus Kabaty. W hali „Hawajska” odbędą się Amatorskie Mistrzostwa Ursynowa w Siatkówce, w których weźmie udział 16 drużyn, a dla najlepszych przewidziano nagrody w postaci voucherów sportowych.

Również w niedzielę na lodowisku Torwar II o godz. 14 rozpocznie się sezon II Ligi Hokeja na Lodzie – drużyna Warsaw Capitals zmierzy się z zespołem Mad Dogs Sopot, a wstęp na mecz będzie bezpłatny.