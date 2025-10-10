Aktywny weekend w Warszawie? To możliwe mimo kiepskiej pogody

W niedzielę 12 października ulice Wawra wypełnią się uczestnikami 7. Biegu z Radością, łączącego sportową rywalizację z działalnością charytatywną.
Na Ursynowie w sobotę 11 października wystartuje 27. Ursynowski Bieg Passy. Na trasach wokół Kopy Cwila pobiegną dzieci, młodzież i dorośli. Wydarzenie od lat gromadzi całe rodziny, a jego ideą jest wspólna zabawa i aktywność. W tym samym dniu w Ursusie odbędzie się III Rajd Rowerowy Szlakiem Rzeźb Niedźwiadków, podczas którego uczestnicy odwiedzą lokalne instalacje artystyczne, poznają ich historię i autorów. Udział w rajdzie jest bezpłatny.
W niedzielę 12 października ulice Wawra wypełnią się uczestnikami 7. Biegu z Radością, łączącego sportową rywalizację z działalnością charytatywną. Biegacze wystartują na dystansach 5 i 10 km, a najmłodsi wezmą udział w Biegu z Radością Malucha. Część dochodu z pakietów startowych oraz licytacji przeznaczona zostanie na leczenie 7-letniej Julii Broje, podopiecznej Fundacji Polsat. Dla uczestników przygotowano piknik rodzinny, losowanie nagród, a główną nagrodą będzie samochód Toyota Yaris użyczony na rok.
W tym samym dniu w hali Szkół Fundacji Primus przy ul. Zoltana Balo 1 ruszy Grand Prix Ursynowa w Tenisie Stołowym, organizowane przez UKS Lupus Kabaty. W hali „Hawajska” odbędą się Amatorskie Mistrzostwa Ursynowa w Siatkówce, w których weźmie udział 16 drużyn, a dla najlepszych przewidziano nagrody w postaci voucherów sportowych.
Również w niedzielę na lodowisku Torwar II o godz. 14 rozpocznie się sezon II Ligi Hokeja na Lodzie – drużyna Warsaw Capitals zmierzy się z zespołem Mad Dogs Sopot, a wstęp na mecz będzie bezpłatny.
Miłośnicy aktywnego wypoczynku mogą również korzystać z cyklicznych zajęć na Bemowie, gdzie w każdą niedzielę w Szkole Podstawowej nr 316 przy ul. Szobera 1/3 odbywają się bezpłatne zajęcia tenisa stołowego. Dorośli i seniorzy grają w godzinach 10:00–13:00, a dzieci i rodziny od 13:00 do 17:00.
Sobotni wieczór 11 października na Mokotowie upłynie pod znakiem tańca – w Centrum Łowicka odbędzie się spektakl improwizowany „Patrzę na ciebie, ty patrzysz na mnie” w ramach Sceny Tańca Improwizowanego Saute.
Na Białołęce o godz. 11 najmłodsi obejrzą przedstawienie „Jak zdobyć księżniczkę Badrulbudurę?”, połączone z warsztatami plastycznymi w Bibliotece Zielonej.
W tym samym czasie we Włochach dzieci w wieku 5–6 lat będą uczestniczyć w warsztatach poświęconych pszczołom z Piotrem Sochą, znanym ilustratorem i pszczelarzem, które odbędą się w Wypożyczalni nr 17.
Dzielnica Rembertów przygotowała dla najmłodszych spektakl „Złota Rybka” w wykonaniu Teatru La Lola – nowoczesną, ekologiczną interpretację klasycznej baśni o rybaku i jego żonie.
W niedzielę 12 października na Bielanach o godz. 17:00 w Podziemiach Kamedulskich przy ul. Dewajtis 3 odbędzie się koncert Moniki Urlik „Takiej mnie nie znacie”. Wstęp jest bezpłatny.
Specjalnie dla seniorów przygotowano wydarzenia w ramach Tygodnia Seniora na Ursynowie, który rozpocznie się w poniedziałek 13 października. W programie znalazły się wycieczki literackie, koncerty, spotkania z artystami i spektakle teatralne. Ursynowski Tydzień Seniora to czas integracji, wspólnej zabawy i spotkań z kulturą. Na wszystkie wydarzenia obowiązują bezpłatne wejściówki.
W sobotę 11 października w Wesołej na parkingu przy Urzędzie Dzielnicy odbędzie się zbiórka odzieży i tekstyliów w godz. 8-13. Na Targówku tego samego dnia przeprowadzone zostanie wydarzenie „Targówek nie marnuje – działaj z nami!” na Bazarku Trocka, z warsztatami, quizami i eko-patentami promującymi zrównoważoną konsumpcję.
W niedzielę 12 października na Pradze-Północ o godz. 10 rozpoczną się warsztaty ekologiczne „Eko Jesień”, podczas których uczestnicy poznają właściwości nasion i wspólnie zasadzą kwiaty na skwerze Judyty Zbytkower. W Wawrze tego samego dnia na Targowisku w Falenicy odbędzie się wydarzenie z cyklu „Przyjazny Wawer – Sztuka, Pasje, Spotkania”, w tym Festiwal Warszawskiej Syrenki – pełen legend, opowieści i rodzinnych atrakcji.
W Wawrze przez cały weekend czynna będzie także Falenicka Giełda Staroci, miejsce spotkań kolekcjonerów, miłośników antyków i lokalnych twórców. Dochód z wydarzenia zostanie przekazany na cele społeczne Fundacji Wawer.