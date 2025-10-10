Do kupienia „niepowtarzalne starocie”. W niedzielę kolejny raz otwiera się kultowe targowisko

W niedzielę 12 października kolejna Falenicka Giełda Staroci
Falenicka Giełda Staroci jest wydarzeniem cyklicznym organizowanym w każdą drugą niedzielę miesiąca przy ulicy Trocinowej 1.
W niedzielę 12 października już po raz kolejny w tym roku otworzy się Falenicka Giełda Staroci. W godz. 8-15 na kilkudziesięciu zadaszonych stanowiskach handlowych będzie można kupić antyki, bibeloty i starocie. Nie zabraknie też jak zawsze prac rękodzielników i artystów.
W tym roku, poza najbliższą Falenicką Giełdą Staroci, odbędą się jeszcze dwie: 9 listopada i 14 grudnia.
Falenicka Giełda Staroci to jednak nie tylko miejsce, w którym można kupić wyjątkowe przedmioty z duszą. Odbywają się tu również wydarzenia i eventy towarzyszące. Nie brakuje punktów gastronomicznych, a cały teren giełdy jest utwardzony i zadaszony oraz posiada pełen węzeł sanitarny i duży, bezpłatny parking. Wszystko to sprawia, że giełda to miejsce, w którym można spędzić czas z całą rodziną.
„Falenicka Giełda Staroci, to miejsce, gdzie miło spędzisz czas z rodziną, coś zjesz, skorzystasz z atrakcji, a jednocześnie nabędziesz autentyczne, oryginalne, niepowtarzalne starocie, sztukę i to, co inni zrobili własnymi rękami” – zachęcają do udziału w wydarzeniu organizatorzy.
Bazar w Falenicy działał już w czasach przed II wojną światową. Aktualnie organizatorem giełdy jest Fundacja Wawer, na której cele statutowe przeznaczona jest całość dochodu z wydarzenia. Fundacja działa na rzecz rozwoju dzieci i lokalnej społeczności, a ponadto wspiera potrzebujących. Z kolei zarządcą obiektu targowiska jest Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawa.