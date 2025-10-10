12.1°C
1020.1 hPa
Życie Warszawy

Do kupienia „niepowtarzalne starocie”. W niedzielę kolejny raz otwiera się kultowe targowisko

Publikacja: 10.10.2025 13:30

W niedzielę 12 października kolejna Falenicka Giełda Staroci

W niedzielę 12 października kolejna Falenicka Giełda Staroci

Foto: Gundolf Renze / Adobe Stock, Falenicka Giełda Staroci / facebook

Joanna Kamińska
W niedzielę 12 października w godz. 8-15 odbędzie się kolejna Falenicka Giełda Staroci. Na Targowisko Falenica zaproszeni są wszyscy miłośnicy antyków i staroci, którzy poszukują wyjątkowych przedmiotów. Wstęp wolny.

Falenicka Giełda Staroci jest wydarzeniem cyklicznym organizowanym w każdą drugą niedzielę miesiąca przy ulicy Trocinowej 1.

Falenicka Giełda Staroci: Najbliższa już w niedzielę 12 października

W niedzielę 12 października już po raz kolejny w tym roku otworzy się Falenicka Giełda Staroci. W godz. 8-15 na kilkudziesięciu zadaszonych stanowiskach handlowych będzie można kupić antyki, bibeloty i starocie. Nie zabraknie też jak zawsze prac rękodzielników i artystów.

W tym roku, poza najbliższą Falenicką Giełdą Staroci, odbędą się jeszcze dwie: 9 listopada i 14 grudnia.

Falenicka Giełda Staroci to nie tylko targ

Falenicka Giełda Staroci to jednak nie tylko miejsce, w którym można kupić wyjątkowe przedmioty z duszą. Odbywają się tu również wydarzenia i eventy towarzyszące. Nie brakuje punktów gastronomicznych, a cały teren giełdy jest utwardzony i zadaszony oraz posiada pełen węzeł sanitarny i duży, bezpłatny parking. Wszystko to sprawia, że giełda to miejsce, w którym można spędzić czas z całą rodziną.

Reklama
Reklama

„Falenicka Giełda Staroci, to miejsce, gdzie miło spędzisz czas z rodziną, coś zjesz, skorzystasz z atrakcji, a jednocześnie nabędziesz autentyczne, oryginalne, niepowtarzalne starocie, sztukę i to, co inni zrobili własnymi rękami” – zachęcają do udziału w wydarzeniu organizatorzy.

Polecane
Festiwal Koreański już w ten weekend w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
sobota-niedziela
W PKiN będzie można spróbować „michy szczęścia”

Falenicka Giełda Staroci: Organizatorzy

Bazar w Falenicy działał już w czasach przed II wojną światową. Aktualnie organizatorem giełdy jest Fundacja Wawer, na której cele statutowe przeznaczona jest całość dochodu z wydarzenia. Fundacja działa na rzecz rozwoju dzieci i lokalnej społeczności, a ponadto wspiera potrzebujących. Z kolei zarządcą obiektu targowiska jest Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawa.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

U prawie 90 wystawców 14. Nocy w Instytucie Lotnictwa można będzie m.in. zobaczyć symulatory lotów,
piątek

14. Noc w Instytucie Lotnictwa. Gość specjalny – polski astronauta

Każda edycja akcji gromadzi setki warszawiaków: rodzin, przyjaciół i spacerowiczów, którzy chcą pozn
niedziela

Finał akcji „Adoptuj warszawiaka”

W niedzielę 12 października ulice Wawra wypełnią się uczestnikami 7. Biegu z Radością, łączącego spo
„Życie Warszawy” poleca

Aktywny weekend w Warszawie? To możliwe mimo kiepskiej pogody

Festiwal Koreański już w ten weekend w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
sobota-niedziela

W PKiN będzie można spróbować „michy szczęścia”

Kapliczki to jeden z najbardziej charakterystycznych elementów praskiego pejzażu
spacer

Warszawa poza utartym szlakiem

Już wkrótce rusza kolejna edycja Jazz Jamboree, jednego z najstarszych festiwali muzycznych w Europi
czwartek-niedziela

Jazz Jamboree 2025. Na scenie gwiazdy i młodzi muzycy

Przez całą noc dostępne będą kiermasze książek z atrakcyjnymi rabatami.
piątek

Literatura będzie świętowała. Zbliża się Noc Księgarń

Koleje Mazowieckie przypominają o akcji promocyjnej „Koleją do Kultury"
do 31 grudnia

Podróżujesz mazowieckimi pociągami? Masz szansę na zniżki w wielu ciekawych miejscach

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama