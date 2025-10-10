W weekend w PKiN wyjątkowy festiwal. Będzie można spróbować „michy szczęścia”

W najbliższy weekend w Pałacu Kultury i Nauki będzie można poznać koreańską kulturę. Odbędzie się wówczas wydarzenie pod nazwą Festiwal Koreański w Pałacu Kultury.



Uczestnicy będą mogli m.in. poznać sekrety koreańskiej kuchni czy pielęgnacji urody. Organizatorem imprezy jest Smaczny Targ.

Festiwal Koreański w Pałacu Kultury: 11 i 12 października

Festiwal Koreański w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie przy Placu Defilad 1 odbędzie się w sobotę 11 października w godz. 12-20, natomiast w niedzielę 12 października w godz. 12-18. W programie przewidziano m.in. pokazy, warsztaty, degustacje i prelekcje o koreańskiej kulturze.

Organizatorzy zachęcają do udziału wszystkich niezależnie od wieku i zainteresowań: „Zabierz rodzinę, znajomych lub przyjaciół i wspólnie zanurzcie się w bogactwie koreańskiej kultury. Dołącz do nas i poczuj magię Korei! Niech ten weekend stanie się niezapomnianą przygodą pełną smaku, sztuki i inspiracji”.

Festiwal Koreański w Pałacu Kultury: Co w programie?

Festiwal Koreański w Pałacu Kultury to doskonała okazja, aby poznać kulturę i smaki Korei. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach języka koreańskiego czy obejrzeć występy zespołów coverowych K-popowych. Będą mieli również szansę odkryć sekrety koreańskiej pielęgnacji i kosmetyków.