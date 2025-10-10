12.1°C
Życie Warszawy

W weekend w PKiN wyjątkowy festiwal. Będzie można spróbować „michy szczęścia”

Publikacja: 10.10.2025 13:05

Festiwal Koreański już w ten weekend w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie

Foto: Sheviakova/ Adobe Stock, Pałac Kultury i Nauki Warszawa / facebook

Joanna Kamińska
W najbliższy weekend w Pałacu Kultury i Nauki będzie można poznać koreańską kulturę. Odbędzie się wówczas wydarzenie pod nazwą Festiwal Koreański w Pałacu Kultury.

Uczestnicy będą mogli m.in. poznać sekrety koreańskiej kuchni czy pielęgnacji urody. Organizatorem imprezy jest Smaczny Targ.

Festiwal Koreański w Pałacu Kultury: 11 i 12 października

Festiwal Koreański w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie przy Placu Defilad 1 odbędzie się w sobotę 11 października w godz. 12-20, natomiast w niedzielę 12 października w godz. 12-18. W programie przewidziano m.in. pokazy, warsztaty, degustacje i prelekcje o koreańskiej kulturze.

Organizatorzy zachęcają do udziału wszystkich niezależnie od wieku i zainteresowań: „Zabierz rodzinę, znajomych lub przyjaciół i wspólnie zanurzcie się w bogactwie koreańskiej kultury. Dołącz do nas i poczuj magię Korei! Niech ten weekend stanie się niezapomnianą przygodą pełną smaku, sztuki i inspiracji”.

Festiwal Koreański w Pałacu Kultury: Co w programie?

Festiwal Koreański w Pałacu Kultury to doskonała okazja, aby poznać kulturę i smaki Korei. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach języka koreańskiego czy obejrzeć występy zespołów coverowych K-popowych. Będą mieli również szansę odkryć sekrety koreańskiej pielęgnacji i kosmetyków.

Podczas dwóch dni festiwalu nie zabraknie też atrakcji kulinarnych. Będzie można spróbować wielu tradycyjnych koreańskich dań, takich jak kimchi, bulgogi i bibimbap, które znane jest jako koreańska „micha szczęścia”.

„To niepowtarzalna okazja, aby spróbować autentycznych smaków i poznać sekrety koreańskiej kuchni” – zachęcają do udziału w wydarzeniu organizatorzy.

Kultura i smaki Azji w Pałacu Kultury i Nauki: 11 i 12 października nie tylko Festiwal Koreański

Festiwal Koreański będzie jednym z czterech wydarzeń odbywających się w najbliższy weekend w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, z których wszystkie nawiązywać będą do kultury i smaków Azji. 11 i 12 października odbędą się tu jeszcze następujące imprezy:

  • Festiwal Azjatycki w Pałacu Kultury i Nauki,
  • Sakura Festiwal Japoński w Pałacu Kultury,
  • Matcha Festival.
Źródło: zyciewarszawy.pl

W niedzielę 12 października ulice Wawra wypełnią się uczestnikami 7. Biegu z Radością, łączącego spo
Aktywny weekend w Warszawie? To możliwe mimo kiepskiej pogody

