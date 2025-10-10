W weekend w PKiN wyjątkowy festiwal. Będzie można spróbować „michy szczęścia”

Festiwal Koreański już w ten weekend w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
Uczestnicy będą mogli m.in. poznać sekrety koreańskiej kuchni czy pielęgnacji urody. Organizatorem imprezy jest Smaczny Targ.
Festiwal Koreański w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie przy Placu Defilad 1 odbędzie się w sobotę 11 października w godz. 12-20, natomiast w niedzielę 12 października w godz. 12-18. W programie przewidziano m.in. pokazy, warsztaty, degustacje i prelekcje o koreańskiej kulturze.
Organizatorzy zachęcają do udziału wszystkich niezależnie od wieku i zainteresowań: „Zabierz rodzinę, znajomych lub przyjaciół i wspólnie zanurzcie się w bogactwie koreańskiej kultury. Dołącz do nas i poczuj magię Korei! Niech ten weekend stanie się niezapomnianą przygodą pełną smaku, sztuki i inspiracji”.
Festiwal Koreański w Pałacu Kultury to doskonała okazja, aby poznać kulturę i smaki Korei. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach języka koreańskiego czy obejrzeć występy zespołów coverowych K-popowych. Będą mieli również szansę odkryć sekrety koreańskiej pielęgnacji i kosmetyków.
Podczas dwóch dni festiwalu nie zabraknie też atrakcji kulinarnych. Będzie można spróbować wielu tradycyjnych koreańskich dań, takich jak kimchi, bulgogi i bibimbap, które znane jest jako koreańska „micha szczęścia”.
„To niepowtarzalna okazja, aby spróbować autentycznych smaków i poznać sekrety koreańskiej kuchni” – zachęcają do udziału w wydarzeniu organizatorzy.
Festiwal Koreański będzie jednym z czterech wydarzeń odbywających się w najbliższy weekend w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, z których wszystkie nawiązywać będą do kultury i smaków Azji. 11 i 12 października odbędą się tu jeszcze następujące imprezy: