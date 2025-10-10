W niedzielę przez Wawer przebiegną uczestnicy 7. edycji „Biegu z Radością"
To już siódma edycja imprezy, która łączy dorosłych i młodszych fanów sportu. W dniu biegów w dzielnicy Wawer pojawią się liczne objazdy i utrudnienia. Warto je wziąć pod uwagę planując w niedzielę podróż po Warszawie.
Organizatorem imprezy jest Fundacja Żyj z Radością oraz Urząd Dzielnicy Wawer. Imprezie sportowej przyświeca cel charytatywny. W tym roku część zebranych funduszy (m.in. z pakietów startowych) trafi do jednej z podopiecznych Fundacji Polsat. Siódma edycja „Biegu z Radością” to dwa dystanse dla dorosłych biegaczy (5 km i 10 km) oraz bieg dla maluchów (różne dystanse dopasowane do wieku dzieci).
Uczestników wydarzenia czeka także strefa zabaw dziecięcych, piknik rodzinny i dodatkowe niespodzianki. Dla najszybszych biegaczy na poszczególnych dystansach (a dla dzieci dla różnych kategorii wiekowych) przewidziano nagrody.
Biuro zawodów zostanie otwarte w niedzielę o godz. 8 (ul. Patriotów 271), a losowanie nagród spośród numerów startowych zaplanowano na godz. 14:30. Według organizatorów wydarzenia, w tegorocznej imprezie weźmie udział rekordowa grupa ponad 3500 biegaczy (uczestnicy zarejestrowani do 5 października).
Dwa biegi główne rozpoczną się w niedzielę 12 października o godz. 10. Start zaplanowano z ul. Zagajnikowej w dzielnicy Wawer, w pobliżu skrzyżowania z ul. Patriotów.
Trasa biegu obejmie ulice: Patriotów, Panny Wodnej, Skalnicową (uczestnicy biegu na 5 kilometrów zawracają za ul. Zasadową), Trakt Lubelski (biegacze długodystansowi zawracają na wysokości ul. Fiołków), Mrówczą i Zagajnikową. „Bieg z Radością Malucha” wystartuje o godz. 12, a trasa obejmie fragment ulicy Patriotów.
Jak informuje organizator imprezy, w niedzielę ulice na trasie zawodów zostaną zamknięte w godz. 9-13. W ciągu dnia ruch na trasie ma być przywracany sukcesywnie (gdy ostatni zawodnicy ukończą trasę).
12 października zmienione zostaną następujące trasy autobusów, które kursują przez Wawer: