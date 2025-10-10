Przez Wawer pobiegną uczestnicy „Biegu z Radością”. W niedzielę 12 października ulice na trasie biegu będą wyłączone z ruchu. Zaplanowano także zmiany w kursowaniu autobusów.



To już siódma edycja imprezy, która łączy dorosłych i młodszych fanów sportu. W dniu biegów w dzielnicy Wawer pojawią się liczne objazdy i utrudnienia. Warto je wziąć pod uwagę planując w niedzielę podróż po Warszawie.

Reklama Reklama

Siódma odsłona „Biegu z Radością” na Wawrze

Organizatorem imprezy jest Fundacja Żyj z Radością oraz Urząd Dzielnicy Wawer. Imprezie sportowej przyświeca cel charytatywny. W tym roku część zebranych funduszy (m.in. z pakietów startowych) trafi do jednej z podopiecznych Fundacji Polsat. Siódma edycja „Biegu z Radością” to dwa dystanse dla dorosłych biegaczy (5 km i 10 km) oraz bieg dla maluchów (różne dystanse dopasowane do wieku dzieci).

Uczestników wydarzenia czeka także strefa zabaw dziecięcych, piknik rodzinny i dodatkowe niespodzianki. Dla najszybszych biegaczy na poszczególnych dystansach (a dla dzieci dla różnych kategorii wiekowych) przewidziano nagrody.

Biuro zawodów zostanie otwarte w niedzielę o godz. 8 (ul. Patriotów 271), a losowanie nagród spośród numerów startowych zaplanowano na godz. 14:30. Według organizatorów wydarzenia, w tegorocznej imprezie weźmie udział rekordowa grupa ponad 3500 biegaczy (uczestnicy zarejestrowani do 5 października).