Życie Warszawy

W niedzielę biegacze przejmą Wawer. Zamknięte ulice i utrudnienia w ruchu autobusów

Publikacja: 10.10.2025 16:00

W niedzielę przez Wawer przebiegną uczestnicy 7. edycji „Biegu z Radością"

W niedzielę przez Wawer przebiegną uczestnicy 7. edycji „Biegu z Radością"

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Pryga
Przez Wawer pobiegną uczestnicy „Biegu z Radością”. W niedzielę 12 października ulice na trasie biegu będą wyłączone z ruchu. Zaplanowano także zmiany w kursowaniu autobusów.

To już siódma edycja imprezy, która łączy dorosłych i młodszych fanów sportu. W dniu biegów w dzielnicy Wawer pojawią się liczne objazdy i utrudnienia. Warto je wziąć pod uwagę planując w niedzielę podróż po Warszawie.

Siódma odsłona „Biegu z Radością” na Wawrze

Organizatorem imprezy jest Fundacja Żyj z Radością oraz Urząd Dzielnicy Wawer. Imprezie sportowej przyświeca cel charytatywny. W tym roku część zebranych funduszy (m.in. z pakietów startowych) trafi do jednej z podopiecznych Fundacji Polsat. Siódma edycja „Biegu z Radością” to dwa dystanse dla dorosłych biegaczy (5 km i 10 km) oraz bieg dla maluchów (różne dystanse dopasowane do wieku dzieci).

Uczestników wydarzenia czeka także strefa zabaw dziecięcych, piknik rodzinny i dodatkowe niespodzianki. Dla najszybszych biegaczy na poszczególnych dystansach (a dla dzieci dla różnych kategorii wiekowych) przewidziano nagrody.

Biuro zawodów zostanie otwarte w niedzielę o godz. 8 (ul. Patriotów 271), a losowanie nagród spośród numerów startowych zaplanowano na godz. 14:30. Według organizatorów wydarzenia, w tegorocznej imprezie weźmie udział rekordowa grupa ponad 3500 biegaczy (uczestnicy zarejestrowani do 5 października).

„Bieg z Radością” w Warszawie. Te ulice zostaną zamknięte

Dwa biegi główne rozpoczną się w niedzielę 12 października o godz. 10. Start zaplanowano z ul. Zagajnikowej w dzielnicy Wawer, w pobliżu skrzyżowania z ul. Patriotów.

Trasa biegu obejmie ulice: Patriotów, Panny Wodnej, Skalnicową (uczestnicy biegu na 5 kilometrów zawracają za ul. Zasadową), Trakt Lubelski (biegacze długodystansowi zawracają na wysokości ul. Fiołków), Mrówczą i Zagajnikową. „Bieg z Radością Malucha” wystartuje o godz. 12, a trasa obejmie fragment ulicy Patriotów.

Jak informuje organizator imprezy, w niedzielę ulice na trasie zawodów zostaną zamknięte w godz. 9-13. W ciągu dnia ruch na trasie ma być przywracany sukcesywnie (gdy ostatni zawodnicy ukończą trasę).

Niedzielny bieg przez Wawer. Zmiany w rozkładzie autobusów

12 października zmienione zostaną następujące trasy autobusów, które kursują przez Wawer:

  • Linie 142, 161, 213,219, 521 i 702 pojadą trasami objazdowymi.
  • Linie 142 i 702 (w obydwu kierunkach), od ronda na skrzyżowaniu ulic Wał Miedzeszyński i Trakt Lubelski pojadą przez Wał Miedzeszyński – Skalnicową – Trakt Lubelski, a następnie wrócą na swoją trasę podstawową.
  • Linia 161 – autobusy jadące w kierunku ul. Oleckiej pojadą wschodnią jezdnią ul. Patriotów w lewo do węzła z Południową Obwodnicą Warszawy, a następnie ul. Przewodową dotrą do ul. Tawułkowej i swojej stałej trasy. Trasa w przeciwną stronę, do Zbójnej Góry, od skrzyżowania ul. Tawułkowej i ul. Przewodowej: autobusy pojadą do ul. Patriotów i w Radości przejadą przez tory kolejowe do swojej trasy na ul. Izbickiej.
  • Linia 213 (w obydwu kierunkach) – autobusy ominą odcinek trasy na ul. Mrówczej i ul. Panny Wodnej. W Międzylesiu będą przejeżdżały przez tunel i wschodnią jezdnią ul. Patriotów dojadą do ul. Izbickiej.
  • Linia 219 – autobusy nie pojadą odcinkiem trasy na ul. Skalnicowej i ul. Panny Wodnej. Od ronda na skrzyżowaniu ulic Trakt Lubelski i Skalnicowej pojadą ul. Skalnicową do Wału Miedzeszyńskiego, ronda Wał Miedzeszyński/Trakt Lubelski i ponownie Wałem Miedzeszyńskim do ul. Skalnicowej i Traktu Lubelskiego.
  • Linia 521 – autobusy pojadą wschodnią jezdnią ul. Patriotów. Jadąc w kierunku Szczęśliwic przejadą z jezdni zachodniej na wschodnią w Radości, a wrócą na trasę tunelem w Międzylesiu. W drodze do Falenicy na wschodnią jezdnię ul. Patriotów pojadą tunelem w Międzylesiu, a wrócą na zachodnią w węźle z POW.
